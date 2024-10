La tremenda pelea entre Gladys la Bomba Tucumana y Mimi Alvarado en Cantando 2024: “Me llevás 50 vidas, señora grande”

La fuerte pelea entre la Bomba Tucumana y Mimi Alvarado: "Me llevás 50 vidas, señora grande" (Video: Cantando 2024, América)

Este jueves por la noche se vivió una gala de mucha tensión en el Cantando 2024 (América). Todo comenzó cuando se presentó Mimi Alvarado con su pareja de certamen a cantar a la pista. Tras aclararle a Flor Peña por qué no había asistido a los ensayos (”Yo tenía mucha alergia y estaba estornudando mucho, no podía ensayar mientras estornudaba. No podía cantar”), se dispuso a realizar su performance con un tema de Isabel Pantoja. Al finalizar, la novia de El Tirri se mostró conmovida por la letra de la canción, pero en ese momento no quiso decir nada.

Luego de la actuación de la pareja, la producción del ciclo puso de fondo la canción verdadera, cantada por la artista española. Entre risas, Flor Peña exclamó: “¡No le pongan el original!”.

A la hora de las devoluciones, Aníbal Pachano inició la ronda. El artista le comentó a Mimi que, al principio, había enganchado el tono, pero que después no. Por su parte, Flavio Mendoza aseguró que se divirtió al verlos. “Veía a Mimi cantando cualquier cosa, para mí fue una de las peores presentaciones de los dos”, afirmó el coreógrafo. “Todo raro estuvo, te perdiste la letra”. En ese momento, Mimi lo confrontó: “Eso no es así”. De inmediato se puso a cantar la canción otra vez, a capella. Flor siguió: “Hay que sacarle la música, sin música va, ¿eh?”.

“Estaba emocionada, soy humana”, contestó Mimi visiblemente enojada. Cuando fue el turno de Milett Figueroa, la peruana se mostró sorprendida por el vestuario y por la presentación de Alvarado. “Se nota que este tema te emociona mucho y lo he notado”, dijo. “Esta canción tiene una historia detrás, mi mamá y mi papá son divorciados, yo era muy chiquita y mi papá un día se fue de la casa, y mi mamá escuchaba la canción y decía que mi papá era el marinero de espaldas morenas, ella cada vez que la escucha se siente mal”, dijo, llorando, visiblemente conmovida. “Eso es lo que me gusta, que cuentes una historia. No te distraigas con nada más antes de cantar”, acotó la novia de Marcelo Tinelli.

Marcelo Polino tuvo una devolución contundente. “Yo creo que si Paquirri resucita, se suicida. Yo creo que la Pantoja prefiere volver a la cárcel con este tema”, dijo risueño. “Un disgusto”, confirmó, y les puso un cero. Pero la peor confrontación llegó con las palabras de Gladys la Bomba Tucumana. “No venís a los ensayos”, comenzó diciéndole, pero Mimi la interrumpió para explicarle por qué había faltado. “Dime tú qué nota pegas, porque solo cantas La pollera amarilla”, disparó enseguida la dominicana. “Tengo muchos premios internacionales, ¿a qué te dedicás vos?”, retrucó la cantante de música tropical. “Estoy recibida de periodista, déjame contarte mis premios también”, gritó Alvarado.

En un tenso ida y vuelta entre ambas, Gladys le dijo que no la conocía. “Sos mala, malísima. Nunca me pasó esto de tener que discutir tanto con alguien”, agregó, a lo que Mimi le respondió que “hablo fuerte porque soy dominicana”. Después, continuó con una frase lapidaria hacia la cantante. “Me llevas 50 vidas, querida, soy una niña para ti. Si te digo mi vida en mi país te caes de cu... Tengo negocios en mi país, no soy cantante, pero amo la tele argentina que me dio un montón, tú eres la fea y la mala también. Irrespetuosa total esa señora grande”, siguió la novia de El Tirri.

“Mimi, tenés que ser respetuosa y escuchar al jurado”, le indicó la conductora. Sin lograr ponerse de acuerdo y cada una con su postura, Flor Peña tuvo que poner paños fríos entre ambas, yendo a un aviso comercial. Al final, fue el turno de Lourdes Fernández. “Chicos, es inimputable. Llegaste con un show divertido, no le pongan música, chicos, canta mucho mejor sola. Estoy de acuerdo con la apreciación del vestuario. Esto es un ‘chou’ como decís vos, pero estoy temblando. Nada tiene que ver con esta violencia que acabo de ver”, reflexionó.

En ese momento, la Bomba volvió a tomar la palabra y se generó otra discusión entre ellas. “Le voy a subir unos puntos porque quiero que te quedes, pero realmente mirá, estoy temblando. Sí al amor, no al odio, necesitamos más amor”, le devolvió la exBandana. La última integrante del jurado fue Sandra Mihanovich. “La verdad es que durante la canción, si bien no sabía el relato que te había pegado el tema, te vi muy tristona, no movías, incluso, el vestido. Creo que no hay que enojarse, no contribuye a la maravilla del entretenimiento que es el Cantando 2024″, concluyó la artista.

“Gladys, la Bomba Tucumana, ¿no? la voy a buscar en Google”, dijo irónica Mimi y se despidió con “Chau chau América”, imitando el estilo inigualable de Marcelo Tinelli, amigo suyo y primo hermano de su novio.