El fuerte cruce entre Gladys la Bomba Tucumana y Mimi Alvarado: “Cantás muy mal y esa es la verdad”

El fuerte cruce entre Mimi Alvarado y la Bomba Tucumana (Cantando 2024, América)

La relación entre Gladys la Bomba Tucumana y Mimi Alvarado alcanzó un nuevo nivel de tensión este viernes durante la gala de Cantando 2024. Lo que comenzó como una crítica técnica a la presentación de la concursante, terminó con un intercambio personal entre ambas, poniendo en evidencia la tensión acumulada entre la pareja de El Tirri y la cantante, miembro del VAR del certamen.

Todo se inició cuando Gladys, en su rol de crítica, lanzó un contundente comentario sobre la interpretación de Mimi. Sin rodeos, declaró: “Vocalmente no se la puede calificar porque Mimi canta muy mal, y esa es la verdad”. La reacción no se hizo esperar. Fiel a su estilo irónico, Mimi intentó defenderse respondiendo: “Depende de la canción”, a lo que la Bomba replicó tajantemente: “No, no. Ya van cuatro galas y no veo un avance en vos”.

La situación no quedó solo en un desacuerdo sobre habilidades vocales. Cuando Gladys intentó profundizar en su devolución, no solo apuntó a la calidad del canto, sino que fue más allá, criticando la falta de emoción en las interpretaciones de Mimi. “Además, no tenés emoción ni sentimiento. Como no puedo puntuarte vocalmente, lo hago desde el corazón, pero no me terminás de cerrar. No sé si sos buena, mala o si te hacés la mala”, comentó con franqueza la artista.

Gladys La Bomba Tucumana contra Mimi Alvarado. "Vocalmente no se la puede calificar porque Mimi canta muy mal, y esa es la verdad”, lanzó (Cantando 2024, América)

Lejos de quedarse callada, la dominicana interrumpió a Gladys, entonando una de las canciones más icónicas de la jurado: “La de la tanga amarilla te sale perfecta. ¿A ver otra?”, lanzó, provocativa. Esto encendió aún más el ambiente, pero la cantante no se dejó intimidar y continuó con su evaluación.

El punto álgido del cruce llegó cuando Gladys, con un tono más personal, sugirió que lo que realmente estaba afectando las performances de Mimi era algo interno. “En el fondo, parece que tenés una tremenda inseguridad. No me quiero meter ahí, pero noto que no estás feliz”, añadió la intérprete .

Este comentario sorprendió a Mimi, quien respondió sin titubear: “Eso fue lo que dije en la última gala, todos tenemos batallas internas, pero yo no traigo eso acá”. A pesar de la respuesta, Gladys insistió en que esa lucha interna se estaba reflejando en las presentaciones: “Pero que se note...”, le retrucó, luego de criticar incluso la elección de vestuario que realizó, un look todo de negro.

“Hoy vine activa, pero no sabía que tenías una bola de cristal. Hablame de lo vocal, no de cómo estoy por dentro, porque solo yo lo sé”, le lanzó Mimi Alvarado a Gladys La Bomba Tucumana

En un intento de defenderse de lo que consideró una intromisión personal, Mimi Alvarado lanzó un comentario sarcástico: “Hoy vine activa, pero no sabía que tenías una bola de cristal. Hablame de lo vocal, no de cómo estoy por dentro, porque solo yo lo sé”, expresó y cuestionó la decisión de la jurado de opinar sobre aspectos más allá de la interpretación musical.

A pesar de la tensión evidente entre ambas, la discusión no escaló más allá. Gladys la Bomba Tucumana optó por zanjar el enfrentamiento y declaró que no iba a cambiar el puntaje otorgado por el jurado, a pesar de las diferencias. “Me quiere pelear, pero yo no quiero. Voy a ser buena...”, dijo la cantante, intentando cerrar el tenso momento con una especie de tregua, mientras elegía no sumar, pero tampoco restarle puntaje.

La discusión quedó allí, al menos por esa noche, con Gladys manteniendo su crítica, tanto vocal como personal, y Mimi Alvarado resistiendo desde su postura, defendiendo su derecho a mantener su batalla interna fuera del escenario del Cantando 2024. Sin embargo, este cruce deja abiertas muchas preguntas sobre cómo continuará su relación en futuras galas.

La noche terminó para Mimi con tan solo 5 puntos, que incluyó un cero de Marcelo Polino, pero al final Mimi obtuvo un puntaje aún más bajo de 2 puntos después de que Lowrdez, también integrante del VAR, terminó restándole 3 puntos. Para el olvido.