Cande Tinelli vivió una incómoda situación en un aeropuerto y expuso a las responsables: “Invasión a la privacidad”

Cande Tinelli no dudó en hacer pública su molestia luego de notar que dos mujeres le sacaban fotos

Desde su casamiento con Coti Sorokin, Cande Tinelli comenzó una nueva etapa de su vida en la que pasa buena parte del tiempo en España. Ante ese panorama, la modelo acostumbra a viajar constantemente para visitar a su familia, la cual sigue radicada en Argentina. Fue en ese contexto que la influencer vivió una situación de incomodidad, en pleno aeropuerto, cuando un grupo de mujeres la fotografiaron sin su consentimiento. Molesta por la situación, la joven decidió hacer lo mismo y exponer a estas personas frente a sus casi cinco millones de seguidores en Instagram.

La hija de Marcelo Tinelli, conocida por compartir su vida cotidiana con sus seguidores, no dudó en hacer pública su molestia luego de notar que dos mujeres le sacaban fotos a la distancia. “¡Qué molesto que te saquen fotos de lejos! Encima, se hacen las bol...Qué invasión a la privacidad”, escribió la influencer, junto a una imagen de dos personas con sus teléfonos en la mano.

Cande Tinelli compartió las imágenes de las mujeres que la incomodaron en un aeropuerto (Foto Instagram)

Lejos de quedarse con el enojo inicial, la cantante continuó expresando su frustración, subrayando lo que consideró una clara invasión de privacidad. “Cada vez que vea que me sacan fotos, voy a sacar”, advirtió a sus seguidores, anticipando que no tolerará más este tipo de situaciones. Acto seguido, subió la foto de otra viajera que cometió el mismo acto. “Otra más”, agregó Candelaria con la imagen de una señora que esperaba detrás suyo para hacer los controles migratorios correspondientes.

Esta no es la primera vez que la hija del reconocido conductor sufre por su exposición. La relación de Cande Tinelli con las redes sociales no siempre fue fácil, especialmente cuando se trata de las críticas sobre su apariencia física. Tiempo atrás, la diseñadora volvió a ser blanco de comentarios sobre su cuerpo. En esa oportunidad, a través de Instagram, la joven reflexionó sobre cómo las opiniones ajenas, tanto positivas como negativas, impactan en su vida de las personas apuntadas.

Cande Tinelli expresó su frustración, subrayando lo que consideró una clara invasión de privacidad (Foto Instagram)

“Este es el claro ejemplo de que no hay que dejarse influenciar por las opiniones de los demás”, escribió Cande en una historia, donde comparó dos comentarios opuestos que recibió sobre su figura. Uno de ellos destacaba que se veía mejor con “unos kilitos de más”, mientras que otro utilizaba un tono irónico para señalar su delgadez. Para la esposa de Coti, ambos testimonios ilustran cómo, sin importar el esfuerzo que uno haga, siempre habrá opiniones que reflejen visiones ajenas que no deberían afectar a la gente. “Yo sé cómo estoy, yo sé cómo elijo estar”, enfatizó, haciendo hincapié en no dejar que las palabras de otros definan su autoestima.

Aprovechando la situación, la joven también habló sobre cómo estos comentarios la habían afectado tiempo atrás, al punto de impactar directamente en su salud: “Estuve encerrada semanas en mi cuarto, vomitando y llorando, perdiendo tiempo de mi vida”, confesó en un desgarrador video dirigido a sus seguidores.

“Perdí años de mi vida preocupándome por lo que otros decían de mí. Tenemos que estar muy en eje y seguros de nosotros mismos para que esto nos resbale. Somos mucho más que el cuerpo y lo externo. Cuiden y alimenten su mundo interior”, confesó Tinelli, reconociendo que muchos de esos años de juventud quedaron marcados por un sufrimiento innecesario, producto del ojo ajeno. Por último, la influencer explicó por qué suele hacer público este tipo de contenido. “Lo subo porque tengo un alcance a muchos seguidores y esto no lo digo de creída, lo digo desde un lado bien. Es algo que prácticamente no elegí, pero le saco provecho a eso”, reflexionó, buscando que su ejemplo le sirva a otras personas.