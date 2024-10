Cómo son los días de Pampita tras su separación de Roberto García Moritán: “Creo en mí”

Tras separse, Pampita recordó uno de sus mejores momentos en la pasarela

Este fin de semana, Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán confirmaron su separación y desataron un escándalo mediático. El economista lo informó en sus redes sociales, y la modelo dio su propia versión, entregando como prueba los chats privados que determinarían la fecha exacta de la ruptura. Ahora, en el marco de una nueva etapa en su vida, la conductora mostró algunos detalles de sus días a través de las redes sociales.

Desde que el malestar llegó a su matrimonio, la presentadora evocó los inicios de su trayectoria artística. En esta oportunidad lo hizo con un video retro de sus mejores momentos en las pasarelas de alta costura, donde desfiló desde vestidos formales hasta trajes de baño. “Creo, creo, creo en mí”, fueron las palabras que sus fanáticos escucharon en el clip y que pertenecen al tema “Creo en mí” de la cantante y compositora española Natalia Jiménez. En un intento de buscar fuerzas en este duro momento, al que se le sumó la presencia policial en su hogar, Pampita buscó compartir recuerdos.

En paralelo al vaivén de emociones que azotó a la panelista de Los 8 Escalones (El Trece), sus seguidores le dejaron mensajes en el posteo original del clip. “Te amo, Pampa. Sos fuerte”; “Tenés la fuerza de los huracanes pamperos. Nadie podrá con vos”; “Por eso es la uno y la mujer más admirada”; “Te mereces lo mejor y mucho amor”; “Sos una gran guerrera”; “Siempre hay que creer y confiar en una misma”; “Esto es un tropezón que duele, pero va a pasar”, fueron algunos de los tantos comentarios en apoyo.

Un gesto similar por parte de la animadora tuvo lugar el domingo pasado. A horas de anunciar el fin de su vínculo amoroso, ella subió un video desfilando en el patio de una casa. En este, Ardohain lució un outfit de gasa roja mientras se escuchaba una particular voz en off. “No te aceleres, no todo es hoy y ahora. Descansa. Respira. La vida lleva un curso y tienes que aprender a ser paciente”, eran las frases que se oían en ese momento.

Recién llegada a Chile, Pampita compartió una historia en sus redes sociales

Además de mostrarse como una persona empoderada, Pampita dejó en claro sus intenciones de seguir con sus compromisos laborales. Pese a su ruptura con el padre de su hija menor, Ana, ella adelantó que viajará a países como Chile, Tailandia, e incluso a México para cumplir con sus proyectos. En el primero formará parte de una grabación, mientras que los últimos dos destinos concretará una serie de acuerdos comerciales con una serie de hoteles. Cabe mencionar que, en los últimos años, la modelo cumplió el rol de embajadora de una cadena de lujos, y compartió las comodidades y ventajas que poseen los inmuebles en reiteradas ocasiones.

La modelo se prepara para viajar con su hija Ana al exterior, donde cumplirá con una grabación y su rol de embajadora de una cadena de hoteles

Incluso, tan solo unos días atrás, ella fue tentada por una propuesta que podría volverla a reunir con su exmarido y padre de sus hijos mayores, Benjamín Vicuña. Se trató de Ladrón que roba, una película realizada por Sebastián Tabany y que busca recrear el robo a la Tesorería del Congreso de la Nación que tuvo lugar en febrero de 2002, bajo del mandato presidencial de Fernando De la Rúa.

En diálogo con Teleshow, el director confirmó su intención de que participen. “Todavía no están firmados los contratos, pero es el cast tentativo. Iremos sumando varios más”, aseguró a este medio. En cuanto a su regreso a la pantalla chica, la propia Pampita se encargó de desmentir cualquier rumor al respecto. “Quiero aclarar que no hablé con ningún productor de ningún programa”, explicó a menos de un día de anunciar el final de su vínculo amoroso en un breve comunicado. Y, a modo de cierre, sentenció: “No voy a ir a ningún programa y todo lo que se especula de una participación mía en algún lado, pedido a cambio de dar una entrevista, es mentira”.