Antonela Roccuzzo fue coronada como la reina de las perlas

La modelo e influencer rosarina deslumbró con un look delicado en las redes (Instagram)

Fiel a su gran pasión por la moda, Antonela Roccuzzo se pone a la par de las tendencias y cautiva a sus seguidores. En esta oportunidad, la esposa de Lionel Messi decidió enfocarse en las joyas de una reconocida marca. Con un toque elegante y clásico, la modelo compartió la sesión de fotos que realizó con sus nuevos accesorios y arrasó en las redes sociales.

“Celebrando la creatividad y la autenticidad”, expresó Antonela junto a una serie de fotos donde se la pudo apreciar luciendo una gargantilla de perlas con detalles en oro. Su larga cabellera llena de ondas, un maquillaje natural y una remera negra fueron los detalles que supo elegir para completar ese look y, una vez más, cautivar a todos desde su cuenta de Instagram.

Pero eso no fue todo, ya que el collar iba a juego con una pulsera del mismo material. En otra de las imágenes, la influencer mostró en primer plano su mano derecha y lució la esclava de ese mismo mineral y con un broche lleno de pedrería. En la otra, la pareja de Messi dejó ver su alianza de casamiento, cuyo material iba a juego con los detalles dorados.

Con un maquillaje natural, Antonela portó la gargantilla de perlas y detalles en oro

Cabe mencionar que la joyería es un accesorio que no puede faltar en la vida diaria de Antonela, en especial a la hora de asistir a eventos. En este caso se trató de una de las tantas piezas que le otorgó Tiffany & Co., pertenecientes a la colección Tiffany Titan y diseñadas exclusivamente por el cantante y diseñador estadounidense Pharrell Williams, quien es conocidos por sus temas “Happy” y “Double Life”. Además, Antonela es una de las caras argentinas que representa a la empresa, entre las cuales se destacan figuras como Wanda Nara y la China Suárez.

La pulsera a juego que diseñó Pharrell Williams y lució la esposa de Lionel Messi

El sofisticado look de Antonela le valió más de 800 mil ' me gusta’ y una catarata de comentarios en su posteo original. “Mujer, te rezo”; “No la miren, es la mujer del patrón”; “No hay otra igual, qué genia”; “Qué bien te quedan las perlas”; “Con o sin perlas, sos hermosa”, fueron algunos de los que se destacaron en las últimas horas.

La ropa también juega un papel clave en la vida de la modelo rosarina. Tan solo unos días atrás, ella logró robarse todas las miradas al sumarse a la tendencia total-denim. Ante sus más de 40 millones de seguidores, ella se vistió de pies a cabeza con un conjunto de jean gris con un efecto gastado. Mientras que el pantalón se destacó por estar pinzado en la parte de la cintura y terminar con un estilo acampanado, su top-corpiño escotado se volvió uno de los más elogiados. Su sentido de la moda llevó a que combinara ambas prendas con una cartera llena de cadenas y lentejuelas plateadas y un calzado blanco, un par de aros y una fina pulsera del mismo material.

De pies a cabeza, Antonela optó por el total-denim para su look

El conjunto desgastado de Antonela fue combinado con una cartera y joyas plateadas

En cuanto a su rostro, Antonela volvió a portar su larga cabellera suelta y apostó por algunos detalles en su rostro. En esa oportunidad, no solo se hizo un largo delineado negro, sino que también le sumó un poco de rubor a sus pómulos y un labial rosado. Este último no solo logró darle un efecto luminoso, sino también natural ante la cámara.

Una vez más, la catarata de elogios de los usuarios la invadieron. “Sos la más linda”; “Todo te queda bien”; “La reina de Argentina”, fueron algunos en alusión a su reciente look. También hubo dirigidos hacia su bronceado, que mantiene gracias al fuerte sol de Miami. “Qué buen color”; “La mejor versión de la Barbie morocha”; “Envidio tu bronceado, Anto”, expresaron varios al respecto.