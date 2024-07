El emotivo video de Claudia Albertario por los 15 años de su hija: “Que seas feliz hoy y siempre”

Claudia Albertario saludó a su hija por sus 15 años con un emotivo video

Claudia Albertario le dedicó un emotivo video a su hija Simona, que cumplió 15 años. En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 300 mil seguidores, la modelo repasó en postales de diferentes momentos su vida con la adolescente, fruto de su relación con Jerónimo Valdivia.

“¡Feliz cumpleaños quinceañera! ¡Feliz día mi Sisi! ¡Deseo con todo el corazón que seas muy feliz hoy y siempre hija mia! ¡Te amo hasta el infinito y mas!”, escribió la actriz al pie del video donde dejó varias imágenes con la adolescente desde su nacimiento hasta esta edad tan representativa.

Claudia Albertario saludó a su hija por sus 15 años con un emotivo video y varias fotos en su Instagram

Durante el video se puede ver cómo Simona fue creciendo durante estos años. Allí se pueden ver a la mamá e hija saltando en la playa, haciendo la tarea del colegio y paseando con Dante, su hermano menor.

Además, en el apartado de historias, Claudia le dedicó más mensajes a la joven.“¡Felices 15 princesa! Te amo”, escribió junto a una selfie de ambas en las playas de Miami. Acto seguido, aparece otra foto de Simona pero de cuando todavía era bebé. “Hoy cumple 15!”, apuntó, para graficar el paso del tiempo.

La historia de Claudia y Jerónimo

La pareja se casó en el 2017, y ella expresó su felicidad. “¡Sí quiero! Y lo grito a los cuatro vientos. Te amo @jerovaldivia #justmarried”, escribió la actriz en la red que se conocía como Twitter. Si bien ellos tuvieron muchas idas y vueltas, apostaron por la familia y se instalaron en Miami por las oportunidades laborales que se presentaron para ambos. En 15 años de pareja fueron papás de Simona y Dante, y, a pesar de los intentos, , escribió la actriz en la red que se conocía como Twitter. Si bien ellos tuvieron muchas idas y vueltas, apostaron por la familia y se instalaron en Miami por las oportunidades laborales que se presentaron para ambos. En 15 años de pareja fueron papás de Simona y Dante, y, a pesar de los intentos, las cosas no funcionaron y en febrero de 2023 se hizo pública la separación.

Claudia Albertario y Jerónimo Valdivia junto a Simona el día de su casamiento

Incluso, la actriz tuvo que blanquear la separación de su marido tras verse envuelta en un escándalo cuando salió a la luz la separación de Fede Bal y Sofía Aldrey, su novia desde hacía tres años, en medio de numerosos rumores de infidelidad por parte de él. En ese momento, se dijo que una de las famosas involucradas con el hijo de Carmen Barbieri era ni más ni menos que Albertario. Y los chats, capturados por la ex del actor, no tardaron en llegar a los medios confirmando el affaire.

En diálogo con Teleshow, Claudia explicó lo afectada que se veía por toda esta situación. “Soy una mujer adulta y dueña de sus actos. Una mujer libre que no tiene que darle explicaciones a nadie. Pero acá estoy. Me asustó un poco la sobre exposición, de sacar conclusiones que a veces llevan al juzgamiento. Pero quiero que sepan que estoy separada hace meses, no casada como se dijo. Estoy en una separación cordial, llena de amor y de entendimiento. Una familia que sigue siendo muy sólida. Pero no deja de ser una separación y es un duelo. O sea: estoy en el medio del duelo y uno se pone súper vulnerable con eso”.

Además, la modelo se refirió al vínculo de confianza que tiene con el hijo de Carmen Barbieri: “Quizá, eso hizo que la amistad que tengo con Fede, que lo adoro y es desde siempre, haya traspasado esa línea de amor fraternal. No es porque no haya existido algo entre dos adultos separados o separándose, sino que también en esa mismos chats había consejos de amigos de seguir peleando por ese amor si es que aún existía. Y a veces, esos mismos chats, son sacados de contexto y pueden dar a entender otra cosa. Nada más, eso es todo lo que tengo para decirles”.