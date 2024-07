Agostina de Gran Hermano ofrece contenido erótico en una plataforma para adultos: “Jamás tuve prejuicios”

Agostina Spinelli, participante de Gran Hermano

La edición de Gran Hermano 2023 llegó a su fin y ahora el desafío para los participantes estará puesto en conservar su popularidad y tomarla de impulso para crear sus propias carreras, la mayoría de ellos como ya expresaron en sus deseos finales, ligadas a los medios de comunicación. Modelos, influencers, actores, infinitas posibilidades se abren para ellos tras ese nivel de exposición con los que los dejó la casa más famosa. Y algunos ya comenzaron a cerrar contratos y a recibir ofertas... así como otros pasarán sin pena ni gloria.

Del primer grupo es Agostina Spinelli. La expolicia cerró su primer contrato post reality y lo hizo a lo grande: se sumó a una famosa plataforma de contenido erótico. “Siempre me gustaron las fotos sexy en ropa interior. Jamás tuve perjuicios ni temores, cero vergüenza”, aseguró en diálogo con Teleshow. “De hecho, antes de entrar a Gran Hermano hacía fotos para una marca de lencería”, afirmó y aclaró que eso no es problema para su hija Morena, de 16 años ni para su familia: “Ella está acostumbrada y por supuesto que le conté a mi familia, pero no es un problema, ellos siempre me apoyaron en todo”.

Agostina se animó a mostrar su cuerpo (Fotos: Divas Play)

La exparticipante tiene 35 años y es originaria de Entre Ríos, aunque está radicada en Buenos Aires desde los 6 años. Cuenta con una carrera previa de 10 años en la policía, profesión ejercida por gran parte de su familia, tras graduarse en el Instituto Vucetich, pero solicitó la baja de la fuerza antes de ingresar al programa. Antes del reality también estaba en una relación de cuatro años con una mujer, la cual no prosperó debido a la falta de apoyo de su novia hacia su incursión mediática.

En las últimas semanas, ya fuera de juego pero asistiendo a la tribuna y a los debates del programa, se cruzó con un excampeón del ciclo, Luifa Galesio -ganador de Gran Hermano 2016- y el flechazo fue inmediato. Fue en uno de esos programas cuando blanquearon el romance con el joven que estuvo en pareja con Ivana Icardi, es jugador de fútbol y vive en Italia.

“Venimos bien con Luifa, nos estamos conociendo”, contó Agostina a este medio y sobre la posibilidad de viajar a verlo cuando el joven termine el receso en el fútbol y deba regresar, aseguró: “Obvio que quiero conocer Italia, de hecho me voy a ir a vacacionar unos días”. ¿Cómo se tomó su decisión de vender contenido íntimo para adultos? “Es un poco celoso, pero finalmente le gustó”, reveló la joven que espera que sigan surgiendo las ofertas laborales.

Con poses sensuales la expolicia le dio un giro a su futuro laboral (Fotos Divas Play)

Agostina se suma así a otras figuras destacadas como Wanda Nara, Florencia Peña, Flor Vigna, Larissa Riquelme, Silvina Escudero, Belén Francese, Karina Jelinek, Ivana Nadal, Fernanda Callejón, Anabel Cherubito, Lorena Paola, Barby Silenzi, Adabel Guerrero y Celeste Muriega, entre otras celebridades argentinas que monetizan su contenido en Divas Play, la plataforma para adultos.