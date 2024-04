Darío, Paloma y Damián quedaron en Gran Hermano 2023 para la eliminación: quién abandonó la casa y cómo se posicionaron todos en el voto positivo

Quién es el nuevo eliminado de Gran Hermano 2023: Damián obtuvo el voto positivo más bajo de la gente y quedó eliminado (Video: GH, Telefe)

Hace un mes ingresaron nuevos jugadores a Gran Hermano 2023. La promesa era que, por diferentes motivos, llegaban para ponerle romance, enfrentamientos y nuevas tramas para la competencia. En la última gala cayó el primero de los ingresantes de esa etapa. Le tocó a Damián ser el que atraviesa la puerta de la casa.

La última nominación la gente votó en positivo, a diferencia de las de siempre donde la gente elige por el participante que quiere eliminar. La intención estaba puesta en realizar un filtro entre quienes generan no generaban odios, pero tampoco amores. No por nada los últimos en quedar para el hachazo fueron el muchacho de Villa Carlos Gardel junto a Darío y Paloma otros de los que ingresaron a principios de marzo.

“Quien se va esta noche de la casa más famosa del mundo, quien sale de competencia, es… ¡Damián!”, anunció Santiago del Moro, momento en el que el concursante, que apenas entró al reality fue el primero que se enfrentó con Furia y después pareció perderse en su estrategia, cumplió con el ritual obligado.

Entre abrazos y besos, en una salida que tuvo menos expectativas o llantos que la que tuvo Catalina en la gala anterior, Damián aseguró que había sido una de las experiencias más importantes de su vida su paso por el programa. Juliana, en ese clima después de estar enfrentados, tuvo un acercamiento. “Te voy a extrañar mucho”, le dijo, mientras lo abrazaba.

“¡Que gane el mejor!”, lanzó él, mientras todos sus, ahora, compañeros de convivencia le cantaban y le gritaban buenos deseos para su paso al mundo exterior. Damián había cosechado 8.9% de los votos de la gente frente a Paloma (42. 7%) y Darío (48.4%).

La ironía de Santiago del Moro en Gran Hermano por los insultos de Furia en su festejo (Video: Gran Hermano 2023, Telefe)

La noche del domingo comenzó con el conductor anunciando quiénes eran los primeros en marcharse de la placa de nominados en rondas de dos. La primera fue Furia, quien fiel a su estilo comenzó a los gritos y a lanzar insultos en su ya clásica forma de festejar. En ese momento el animador expresó toda su ironía. “Siempre tan medida”, lanzó, entre risas mientras ella partía al cuarto para desarmar su valija. Unos minutos después Coty, que acaba de entrar a esta temporada y en pocos días viene dando muchísimo que hablar, tuvo la dicha de recibir la buena noticia de que también ella una de las dos más populares.

La siguiente ronda de nombres que continuaban en la casa fue para Emanuel y Mauro, en ese orden. El cordobés, divertido, agradeció a la gente que le da su apoyo, mientras que el exrugbier aprovechó para agradecerle a su familia y, de paso, a Juliana quien no parecía muy contenta, en las idas y vueltas de su relación, con que se quede un tiempo mas.

Quién es Damián Moya, el último eliminado de Gran Hermano 2023 que había entrado hacía un mes

Damián Moya en su ingreso al reality fue el cuarto en ingresar en aquella gala donde la gente lo conoció. Contó que es oriundo de la villa Carlos Gardel, ubicada en la ciudad bonaerense de El Palomar- y en su presentación habló de cómo se ganaba la vida y buscaba una vida mejor para él y su familia. “He trabajado de remisero, en boliches, como bailarín, repositor, pasé por todos los rubros y me considero una persona 4x4 porque me adapto a cualquier terreno y circunstancia”, aseguró.

“Yo vivo en el monobloc 24, me crié siempre ahí, es un barrio peligroso. Tengo amigos que andan en la delincuencia, pero yo, gracias a Dios, nunca me tiré para ese lado, siempre para el lado del trabajo”, expresó. “Obviamente, mi sueño y objetivo de vida es que podamos salir del barrio y salir adelante. Tengo una hermanita muy chiquita, que no me gustaría que pase por las cosas que yo he vivido”, dijo, mientras hablaba de cómo creía que iba a actuar durante la competencia. “Si tengo que jugar, voy a usar todas las armas y no me voy a sentir mal por eso. He aprendido mucho en la vida y puedo utilizarlo como herramienta dentro de la casa”, señaló.