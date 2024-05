Bautista de Gran Hermano sacó nuevo material y sus videos cantando en la casa se volvieron virales

Bautista Mascia canta Los mejores días en GH

El uruguayo Bautista Mascia ingresó a la casa de Gran Hermano el día después que lo hicieran el grueso de los participantes. Previo a su arribo se produjo la presentación formal al público, como ocurrió con cada uno de sus compañeros: “Yo no me considero Tincho para nada, en todo caso soy un Tincho evolucionado”, sentenció el nacido en Montevideo y dio más detalles de su pasado.

”Soy una persona muy inquieta, me dediqué mucho tiempo a la música, ahora tengo una carnicería, hice mucho atletismo y lo ultimo que hice fue jugar un mundial de rugby en África”, enumeró, dando muestra de su personalidad ecléctica. “No soy problemático pero tengo muchos amigos que me hice en rugby que arranqué agarrándome a trompadas en una cancha, me sale muy mal falsear cosas”, agregó, y cerró expresando su mayor deseo: “Quiero que mi vieja vea el programa y diga: ‘estoy orgullosa de mi hijo’”.

Al referirse a la música habló en pasado, como si fuera algo ya terminado. Sin embargo, su paso en la casa parece haber reflotado ese oficio. Cofundador de Toco Para Vos, una banda de cumbia pop formada en 2013, alcanzó notoriedad con canciones como “Solo necesito”, “Hasta la luna” y “Su fiel admirador”, en el grupo que integró con su prima María Meri Deal como vocalista principal.

Bautista Mascia - Voy a mentirte

En septiembre de 2020, Mascia inició su carrera como solista con el lanzamiento de su primer sencillo “Un cuento”. En octubre del mismo año, publicó su primer EP titulado Piloto, el cual consta de seis canciones que combinan los géneros de trap, R&B y pop acústico. En noviembre, lanzó Tu chongo de turno 2.0 y en febrero de 2021, presentó Donald, que ayudaron a establecer su presencia en la escena musical como solista.

Mascia continuó su desarrollo artístico en 2021 colaborando con Chule Von Wernich en la pista musical “Coffee” y en mayo lanzando “Pa ti de mí”, en los que mostró su capacidad para colaborar con otros músicos y diversificar su estilo.A finales de ese mismo año, colaboró con José Giménez Zapiola en el sencillo Quién Diría, que forma parte del álbum Estoy bien, lanzado en septiembre y nominado al Premio Graffiti, el más reconocido en la música de su país, en 2022 en la categoría de “mejor álbum pop”. En el medio, publicó el sencillo “Peaky Blinder”, con su correspondiente videoclip.

Con todo ese bagaje sobre sus espaldas, su participación en Gran Hermano le abrió las puertas a un nuevo público que fue descubriendo sus canciones a medida que crecía su popularidad en la casa. Y aprovechando este envión mediático, en las últimas horas se publicó en las plataformas digitales su nuevo EP titulado Los mejores días. Allí se incluyen el tema que da nombre a la placa, que interpretó durante el reality, además de “Voy a mentirte” y “París”, cada uno con su respectivo lyric video. El lanzamiento se completa con “Ya no me duele :,)”, su colaboración junto a la DJ Cele Arrabal, editada hace cinco meses.

Bautista eliminó a Noelia de la casa

Bautista, el líder de la semana

En lo que respecta a la competencia, al convertirse en el líder de la semana el uruguayo tuvo que tomar una determinación crucial: seleccionar a uno de los amigos o familiares para abandonar la casa. Su elección fue contundente: Noelia La Gata, la visitante de Emmanuel, fue la elegida para salir.

Previo a su decisión, Bautista descartó a algunos compañeros como posibles eliminados, incluyendo a su hermano Franco y a Francisco, el hijo de Darío. Sin embargo, la decisión final se redujo a dos participantes: Noelia, la amiga de Emmanuel y Delfina, la hija de Virginia.

Cuando el conductor Santiago del Moro le preguntó quién debía abandonar la casa, Bauti no dudó en su respuesta: “Noelia”, afirmó. La despedida de la artista estuvo marcada por el cariño hacia sus compañeros, especialmente hacia Emmanuel, aunque hubo excepciones. La cantante de cuarteto no se despidió de Furia, con quien recientemente había tenido un enfrentamiento acalorado.