Julieta Prandi habló de las críticas a su papel de La Nena junto a Guillermo Francella y contó si está arrepentida

Julieta Prandi habló de su sketch con Francella

Pasaron 23 años, pero a fuerza de repeticiones en la pantalla chica y al compás de los cambios de época, el sketch protagonizado por Julieta Prandi junto con Guillermo Francella titulado La Nena suele generar controversia. Allí, la modelo interpretaba a una adolescente que coqueteaba con el padre de su mejor amiga, interpretada por Florencia Peña, cada vez que se quedaba a dormir en su domicilio.

En una entrevista reciente, la actriz volvió a hablar del tema y dejó asentada su postura. En una charla en el ciclo Noche al Dente (América), Prandi fue consultada sobre unas viejas declaraciones suyas del año 2018 donde dejó en claro que volvería a encarnar el papel que interpretó en el ciclo humorístico Poné a Francella

“Primero, no tengo nada de qué arrepentirme. No me arrepiento de nada de lo que haya hecho”, sentenció, antes de analizar su papel en el programa emitido hace más de veinte años. “¿Podría haberlo hecho mejor? seguramente. Volvería a hacer el papel porque yo no creo que haya sido... hay que poner todo en contexto, porque de esa manera no hubiera existido (Alberto) Olmedo, no hubiese existido el Gordo Porcel no hubiesen existido un montón de cosas”, expresó.

Julieta Prandi y Guillermo Francella en pleno sketch de La Nena

Prandi destacó, entonces, que la dinámica del espacio estaba inspirada en la película Belleza Americana, la cual contenía escenas más explícitas: “Me voy a cansar de decirlo, porque nadie juzgó la película, y había escenas mucho más fuertes y era otro tono. En un año, porque duró un año pero lo repitieron diez, solamente nos dimos un pico en un sueño de Don Arturo. No hubo otro contacto físico”, evocó, al referirse al personaje que interpretaba Francella.

“Era todo mental este idilio, porque él jugaba a estar enamorado y ella también. Era una ficción, fue el comienzo de mi carrera y me dio muchas satisfacciones”, concluyó sobre el rema. De esta manera, la rubia subrayó la importancia de contextualizar este tipo de contenidos dentro de la época en la que fueron producidos y recordó que, en su tiempo, no se consideraban tan polémicos como podrían interpretarse hoy en día.

Cabe recordar que en el año 2013, a doce años de su debut en la pantalla, la Red de Contención contra la Violencia de Género envió una carta documento contras las autoridades de Telefe exigiendo que se deje de repetir el sketch La nena. De acuerdo al texto: “El contenido de la citada historieta –dentro la de la obra televisiva– es ofensivo, promueve el acoso y el abuso sexual a menores. El personaje de Don Arturo –quien con un guiño a la cámara convoca la complicidad del telespectador– además fomenta la pedofilia en el placer sexual que evidencia con una niña”.

El duro comunicado presentado en el año 2013 contra las autoridades de Telefe

Sobre el final, los firmantes aclaraban que no tenían animosidad contra los actores o el canal, pero exigieron de manera inmediata que sea retirado de la pantalla: “La marcación genital que reiteradamente se vuelve explícita, claramente define el sketch como pedófilo. Todo este contexto agravado por la relación de Don Arturo con su esposa e hija. El simbolismo de ‘la nena’, ‘la colegiala’, ’la amiga de su hija’, ubican a la pieza en violencia de género, abuso de menores y pedofilia”.

En medio de ese particular viaje al pasado, también se refirió a sus comienzos en el modelaje y las arduas jornadas de producción de fotos. Fue entonces que el conductor del ciclo, Fer Dente, la consultó sobre si conservaba amistades de aquellos inicios. “Tengo una rebuena onda con un montón, pero no amigas porque este es un laburo muy individual, somos una empresa cada una. Y cuando vamos a un casting, lamentablemente aunque sea tu amiga estás compitiendo con la de al lado. Pero sí, tengo muy buena onda con todas”.