Florencia confesó con qué frecuencia se bañaba en Gran Hermano: “Me lavo el pelo menos de lo habitual”

Florencia Regidor reveló por qué no se bañaba en Gran Hermano (Telefe)

Con el reality en su etapa final, Florencia fue una de las últimas jugadoras en abandonar la casa de Gran Hermano (Telefe). La modelo se vio envuelta en la lucha entre “originals” vs los “nuevos” y dejó el programa tras una reñida placa que tuvo a Juliana Scaglione y Nicolás Grosman. Desde su cruce con Furia a su relación con el joven de Ramos Mejía, Regidor protagonizó diversas situaciones, sin embargo, uno de los rumores más polémicos era con cuánta frecuencia se bañaba.

Ya una vez afuera, Florencia fue invitada a La noche de los ex donde los panelistas le preguntaron sobre este rumor. “Se habló mucho de tu lavado o no de pelo, queríamos saber si era cierto. ¿La estrategia era decir que no te bañabas y que el pelo no te lo lavabas? Flor enemiga del agua y de todo lo que sea aseo”, dijo Robertito Funes Ugarte. Con una sonrisa, la joven confesó: “Si me hacía colita con gel, me lavo el pelo menos de lo habitual. El cuerpo todo los días”.

Tras ver el tape, Florencia comentó: “Si fuera cochina Nico no hubiera estado conmigo. Nicolás se bañaba como dos veces por día”. Luego, Daniela Celis le preguntó por su relación con el joven: “Le dijiste en un momento ‘mi novio’. ¿Quién dijo ‘te amo’ primero?”. Mientras se sonrojaba por la consulta, Regidor reveló: “Yo soy muy cariñosa y si quiero a alguien le digo ‘te amo’, pero no es que lo amo literal”. Al escuchar esto, la exparticipante redobló su pregunta: “¿Lo amás?”. Después de unos segundos de reflexión, la reciente eliminada del certamen comentó: “No, no”.

Florencia Regidor habló sobre la maldición del vestido blanco en Gran Hermano (Telefe)

La salida de Regidor de Gran Hermano se vio impulsada por diversos factores. Desde su conflicto con Furia a la batalla entre originales y nuevos. Pero más allá de esto, su eliminación coincidió con la aparente maldición de un vestido. Según mostró la producción, toda jugadora que usaba este look sufría el mismo final. Así sucedió con Catalina, Zoe, Paloma, Sabrina y Agostina. Tras ver el tape en cuestión, la exparticipante del reality se sorprendió cuando le mostraron la ropa en vivo.

Fue entonces cuando el conductor comentó: “Parece que este vestido tiene vida propia, da miedo. Furia dijo que nunca se lo puso. La última que lo usó fue Zoe”. En la misma línea respondió Florencia: “Creo que es de Zoe. Gran Hermano nos da ropa. Es súper lindo, hermoso, me corté la pulserita de la envidia, así que ni en pedo me pongo eso”.

Desde las redes sociales recientemente se comenzó a hablar de una “maldición” que produjo la eliminación de varias concursantes de manera inesperada. El fenómeno, conocido como la “Maldición del vestido blanco”, generó gran revuelo ya no solo entre quienes día a día siguen las instancias del reality show, sino también dentro de la casa, donde ya se habla del tema y las mujeres que continúan en la convivencia quieren huir de él.

La “maldición” tiene su origen en un un vestido blanco con inscripciones negras y la frase “No te enamores de gente como yo”. La primera en utilizarlo fue Catalina Gorostidi, la pediatra santafesina, quien posteriormente fue expulsada durante una de las galas del domingo. Este patrón se repitió con Sabrina Cortez, otra concursante que lució la misma prenda antes de su eliminación del juego.

Posteriormente, Agostina Spinelli también utilizó el vestido, pero lejos de ser votada por el público para retirarse, lo hizo de mamera voluntaria en medio de una fuerte polémica. En este punto comenzó a escalar la especulación de que era justamente la prenda la que acarreaba “mala suerte” en cada una de las que lo utilizaba La secuencia de eliminaciones continuó con Paola Méndez, quien el mismo día que lució el vestido quedó en la placa y luego fue eliminada por el voto de la audiencia.

Por último, los panelistas le preguntaron a la joven por qué no arremetió contra Furia, y si su decisión se debía a que toda jugadora que siguió esos pasos terminó fuera de la casa. “Tenías muchas cosas para decirle y prefería guardármelas y estar tranquila yo. En verdad no me fui por ella, un poco sí, pero hubo un problema de que si todos los Bro iban en contra de ella se iba”, explicó la reciente eliminada.