Los últimos días de Emilia Mernes: el ida y vuelta con Tini, el refugio en sus seres queridos y qué se sabe de su salud

Emilia Mernes tuvo que suspender su concierto

Emilia Mernes postergó su show en el Movistar Arena por segunda vez y con el correr de las horas sus fans están cada vez más preocupados. La artista de Nogoyá no pudo dar el séptimo concierto de los diez que tiene planeados en el estadio de Villa Crespo, lo que motivó también la reprogramación de su fecha en Uruguay. Más allá de cuestiones de agenda y logística, lo que mantiene en vilo a sus fans es su real estado de salud, ya que todo lo que rodea a esta cuestión se maneja en medio de un profundo hermetismo.

Vale recordar que Emilia debía presentarse el viernes 3, pero minutos antes de la hora señalada, salió a escena y les habló a sus fans a corazón abierto y con la voz quebrada. “No voy a poder hacer el show de hoy, me siento muy mal, les quiero pedir perdón de corazón, realmente no puedo. Intenté hasta último momento para presentarme y darles el show que se merecen pero realmente me siento muy mal”, dijo la de Nogoyá. La tristeza se convirtió en preocupación cuando tres días más tarde, las redes oficiales de la cantante anunciaron que tampoco iba a poder actuar este martes.

Los días de Emilia Mernes, desde el escenario del Movistar y en la intimidad de su relación con Duki (Instagram)

El concierto de Emilia del 7 de mayo será nuevamente reprogramado debido a que continúa bajo observación médica, anunciando la nueva fecha para el 26 de mayo. Los tickets adquiridos con fecha 3 y 7 de mayo son válidos para la nueva función”. De acuerdo al cronograma inicial, el cierre de esta saga está pautado para el 29, 30 y 31 de mayo. Para la segunda mitad del año, la entrerriana tiene programados dos conciertos en el estadio de Vélez, el 12 y 13 de octubre, ambas con localidades agotadas. En el medio, actuará en el interior del país, en América Latina y llevará su .mp3 Tour a España y México.

Pero lo que realmente preocupa a sus fans es qué le pasa a Emilia. “Continúa bajo observación médica” es todo lo que se comunicó de manera oficial y extraoficial lo único que hay son versiones. Los últimos posteos en redes, donde los artistas suelen interactuar con su público, tampoco dan información de este tipo. El más reciente es de hace tres días y meramente profesional: anuncia los conciertos en México. El de hace una semana, es un poco más personal y muestra un resumen de estos días llenos de emociones que abruptamente entraron en pausa.

Pedro y Roma, sostenes de Emilia

Allí se la ve desde la grandilocuencia del escenario del Movistar Arena a la intimidad con su novio Duki, con la perrita de ambos Roma y con su padre y gran compinche Pedro. Y la devoción de sus fans que la santificaron en una pancarta. “Mi vida últimamente”, escribió para sintetizar. “Te amo, mi superestrella”, le escribió su pareja, que tampoco se manifestó públicamente. Teleshow pudo averiguar entre su entorno que la entrerriana se encuentra en una internación ambulatoria. Debe permanecer en reposo por recomendación médica, mientras se realiza nuevos estudios clínicos que determinarán los pasos a seguir. Justo un mes después de haber empezado la etapa más importante de su carrera profesional.

Todo había comenzado el 7 de abril, con el primer concierto de la seguidilla en el estadio de Villa Crespo, una seguidilla. Allí estuvo como invitado Duki, con quien hizo “Como si no importara”. Antes de fundirse en un beso a la vista de todos, ella le dedicó unas sentidas palabras “a mi compañero Mauro, que es la persona más importante para mí y en el mundo la persona más increíble, que me ayuda a ser mejor y me enseña a disfrutar de un amor sano. Y que es hermoso lo que creamos juntos puertas para adentro”, dijo muy emocionada hablando de su amor. “Esta canción me cambió la vida”, agregó, y compartió ese momento inolvidable con sus fans.

El otro gran momento en Villa Crespo ocurrió el 19 de abril, con la presencia de Tini Stoessel en el escenario. Hicieron juntas, “La_Original.mp3″, y luego se fundieron en un apasionado y tierno beso. “Que emoción estar acá, los amo mucho. Muchas gracias por invitarme amiga. Espero que estén disfrutando de esta noche. Te merecés esto y todo lo que te está pasando, todo lo que estás viviendo, estoy demasiado orgullosa de vos, de todo tu equipo hermoso, de todos los chicos, los amo con todo mi corazón y a toda la gente”, le agradeció La Triple T, conmovida.

Tini Stossel fue la artista invitada al show de Emilia Mernes

Emilia devolvió la gentileza en la serie de shows íntimos de Tini en en Club Hurlingham. Era sabido que no iba a cantar, ya que la exVioletta está presentando un show conceptual, basado únicamente en su nuevo disco. Pero allí estuvo ella, en el último concierto de su amiga, ese que casualmente también se había tenido que reprogramar sobre la marcha, pero en aquella oportunidad por cuestiones climáticas. Allí se la vio emponchada, combatiendo los primeros fríos del año, devolviendo el gesto con códigos de amistad inalterables, que a la luz de los hechos podrían haberle jugado una mala pasada.