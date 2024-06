La batalla Messi versus Cristiano Ronaldo por los récords en selecciones: las dos marcas que buscará alcanzar el argentino

Cristiano Ronaldo es el máximo goleador histórico a nivel selecciones seguido por el iraní Ali Daei y Lionel Messi

El chip del fútbol de clubes se apagó y ya está encendido la luz de las selecciones con otras batallas estadísticas que mantendrán dos de los mejores jugadores de la historia: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. El portugués es el máximo artillero histórico en este ítem, pero también lidera la tabla de jugadores con más partidos en combinados nacionales. La Pulga se mantiene activo en ambos registros y podrá escalar posiciones de cara a la defensa del título que realizará con Argentina en la Copa América.

Sin contabilizar los compromisos posteriores que vendrán hasta finales de año por Eliminatorias, en este proceso de Copa América, el capitán argentino podría sumar como máximo ocho partidos más vestido de celeste y blanco. Para eso, debería disputar los dos amistosos previos a la competencia contra Ecuador (9/6) y Guatemala (14/6) además de guiar al plantel hasta la semifinal del certamen en Estados Unidos, lo que le aseguraría al menos tener el duelo por el tercer puesto con el premio mayor de disputar la final. De base, la Albiceleste se topará en la zona con Canadá (jueves 20 de junio), Chile (martes 25) y Perú (sábado 29).

Si eso sucede, Messi sumará 188 apariciones con Argentina y será el cuarto futbolista con más partidos a nivel selecciones detrás del portugués Cristiano Ronaldo (206), el kuwaití Bader Al-Mutawa (196) y el malayo Soh Chin Ann (195). Los dos primeros continúan en actividad, aunque Bader Al-Mutawa no forma parte del combinado nacional de su país en el último tiempo.

Aunque sin dudas los ojos están puestos en la posibilidad de escalar hasta el segundo lugar del listado de máximos artilleros de selecciones en la historia: sólo necesita tres gritos más para igualar lo hecho por el iraní Ali Daei entre 1993 y 2006. Sin embargo, la cifra de 109 tantos que le reconoce oficialmente la FIFA está en discusión desde hace tiempo por el propio Daei, quien reclama otras dos anotaciones que no están en los registros legales: fueron ante Afganistán por los Juegos Asiáticos del 2002. Sin embargo, según el diario español As, no están sumados porque “fue con la selección olímpica y no la absoluta”. Hay que tener presente que en los últimos días se retiró el indio Sunil Chhetri, cuarto en ese listado con 94 tantos.

Mientras tanto, CR7 también tendrá una agenda cargada con los portugueses entre amistosos y la Eurocopa. La preparación será ante Croacia (hoy, 8/6) e Irlanda (11/6) de cara al debut en el torneo continental el martes 18 de junio en el Leipzig Stadium frente a República Checa por el Grupo F; luego continuará contra Turquía (22/6) y Georgia (26/6). Hay que tener en cuenta que si logra conducir a su equipo rumbo a la final, tendrá otros cuatro encuentros por delante en el certamen que se realizará en Alemania.

En este arranque de la actividad, Cristiano a los 39 años suma 22 goles más que el rosarino de 36 años en los 26 partidos extra que acumuló a nivel selecciones.

Hay que tener en cuenta que en el título del 2021 contra Brasil, Leo igualó la marca que ostentaba el arquero chileno Sergio Livingstone desde 1953 y se convirtió en el jugador con más partidos (34) en Copa América: jugó seis duelos en Venezuela 2007, cuatro en Argentina 2011, seis en Chile 2015, cinco en Estados Unidos 2016, seis en Brasil 2019 y siete en Brasil 2021. Con tan solo sumar una presentación en este 2024, quedará como líder histórico en solitario.

LA TABLA DE MÁXIMOS GOLEADORES EN SELECCIONES:

1- Cristiano Ronaldo (Portugal): 128 goles en 203 partidos *

2- Ali Daei (Irán): 109 goles en 149 partidos

3- Lionel Messi (Argentina): 106 goles en 180 partidos *

4- Sunil Chhetri (India): 94 goles en 151 partidos

5- Mokhtar Dahari (Malasia): 89 goles en 142 partidos

FUTBOLISTAS CON MÁS PARTIDOS EN SELECCIONES

1- Cristiano Ronaldo (206 presencias con Portugal) *

2- Bader Al-Mutawa (196 - Kuwait) *

3- Soh Chin Ann (195 - Malasia)

4- Ahmed Hasan (184 - Egipto)

5- Ahmed Mubarak Kano (183 - Omán)

6- Lionel Messi (180 - Argentina) *

7- Andrés Guardado (180 - México) *

8- Sergio Ramos (180 - España) *

9- Claudio Suárez (177 - México)

10- Gianluigi Buffon (176 - Italia)

FUTBOLISTAS CON MÁS PARTIDOS EN COPA AMÉRICA

1- Lionel Messi (34 partidos - Argentina) *

2- Sergio Livingstone (34 partidos - Chile)

3- Zizinho (33 partidos - Brasil)

4- Víctor Ugarte (30 partidos - Bolivia)

5- Yoshimar Yotún (27 partidos - Perú) *

6- Gary Medel (27 partidos - Chile) *

* Están en actividad

Fuente: IFFHS