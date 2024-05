Emilia Mernes postergó otra vez sus shows y crece la preocupación entre sus fans

Emilia Mernes tuvo que suspender su concierto

Lamentablemente la salud de Emilia Mernes sigue preocupando a su entorno y a sus fans. Tras la suspensión de su show del 3 de mayo, con el público ya instalado en el Movistar Arena y donde la artista se disculpó entre lágrimas sobre el escenario por no poder actuar por orden médica, su posterior internación y la confirmación de una gastroenteritis aguda, en las últimas horas su equipo de trabajo anunció la suspensión de sus shows hasta nuevo aviso.

A través de tres comunicados oficiales en la cuenta de Instagram de Emilia y de su productora, se confirmó la postergación de sus conciertos del 12 y 13 de mayo en Montevideo, del 18 de mayo en Mendoza y del 25 de mayo en Asunción.

Emilia Mernes postergación shows comunicado oficial

Con un mismo mensaje pero cambiando la locación, los comunicados revelan que la artista aún se encuentra en recuperación. “Los shows previstos para el 12 y el 13 de mayo en la ciudad de Montevideo serán reprogramados por prescripción médica de la artista. Próximamente anunciaremos las nuevas fechas para cada uno de ellos”, afirman y explican: “Los tickets adquiridos serán válidos para la nueva programación”. La misma información circuló para los conciertos pautados en Mendoza y Aunción.

Al conocerse la noticia, Teleshow se comunicó con parte del equipo de trabajo de Emilia quienes se manejaron con el hermetismo y la prudencia del último tiempo. “Ella (por Mernes) necesita un poco más de tiempo para estar bien y volver a hacer los shows”, aclararon.

Emilia Mernes postergación shows comunicado oficial

De esta manera, el primer concierto que aparece en la hoja de ruta de la entrerriana es el del 26 de mayo en el Movistar Arena. Será el séptimo de esta saga de diez, cuyo cierre está estipulado para el 29, 30 y 31 de mayo.

Durante los meses de junio y julio, la entrerriana tiene programada una gira por nueve ciudades de España, entre las que se encuentran Madrid, Barcelona y Valencia. En agosto partirá rumbo a México, donde la esperan Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, entre otros destinos destacados. Todo esto será un gran aperitivo para sus dos conciertos en el estadio de Vélez, el 12 y 13 de octubre, ambos con localidades agotadas.

Emilia Mernes postergación shows comunicado oficial

El mensaje de Emilia a sus fans

El pasado viernes 3 de mayo, Emilia sorprendió al aparecer en el escenario en bata, con lágrimas en los ojos y un profundo dolor en el cuerpo. Sus fanáticos, que esperaban por ella como tantas noches, en lugar de alguna de sus canciones se encontraron con palabras de desconsuelo.

“No voy a poder hacer el show de hoy, me siento muy mal, les quiero pedir perdón de corazón. Intenté hasta último momento para presentarme y darles el show que se merecen, pero realmente me siento muy mal”, dijo la chica de Nogoyá. Entre los gestos de sorpresa del público, entre quienes se encontraban sus colegas Lali Espósito y Cazzu, la artista continuó y explicó la situación: “El médico me dijo que así no puedo, así que quiero pedirles perdón de corazón. Gracias por estar acá”.

Emilia Mernes quebró en llanto al suspender su show

Una vez que la joven terminó, una integrante de su staff la acompañó hasta las escaleras y anunció: “Chicos, les voy a contar que esta función de hoy se reprograma para el martes a la misma hora”.

Pero la noche previa a ese martes, la productora comunicó una nueva postergación, alegando que Emilia continuaba “bajo observación médica”, sin dar más precisiones hasta que horas después se conoció el diagnóstico de gastroenteritis aguda.

“Por recomendación médica, se le indicó reposo de 96 horas adicionales para su pronta recuperación. Gracias a los fans y a los medios por sus buenos deseos y seguimiento de salud”, expresaron.