Trasladaron en un avión sanitario a más de 20 policías que se intoxicaron con el menú de un comedor en Rosario

La Policía Federal se desplegó en Rosario como parte del Plan Bandera

Un grupo de más de 20 policías de la Federal, que prestan servicios en Rosario, se intoxicaron con la comida de un comedor de un club céntrico de la ciudad. En consecuencia, debieron ser trasladados en un avión sanitario hasta Buenos Aires.

Durante la jornada del viernes, al menos 25 oficiales de la Policía Federal sintieron malestar estomacal en simultáneo. Todos ellos habrían ingerido comida en mal estado, que se cree que no había recibido la cocción correspondiente.

Según supo el portal Uno de Santa Fe, desde el Ministerio de Seguridad precisaron: ”Entendemos que no estaban correctamente cocinadas porque son las mismas que suelen comer efectivos de Prefectura y Gendarmería y nunca hubo inconvenientes”.

El lugar fue un comedor de un club asiático, que se encuentra en el centro de Rosario. De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Rosario3, debido a su cuadro, en un primer momento, los agentes fueron desafectados de las tareas que realizan en el distrito en medio del Plan Bandera, el operativo que comenzó en marzo de este año a través del cual se desplegaron las fuerzas federales sobre el territorio rosarino en un intento de combatir el avance del narcotráfico y la criminalidad tras una escalada de violencia.

Sin embargo, el malestar de los 25 oficiales se agudizó, por lo que fueron trasladados al Hospital Churruca, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Allí fueron recibieron la atención correspondiente. Afortunadamente, ninguno de los casos fue de gravedad.

El Hospital Churruca (Alejandro Goldemberg)

Antes de que se desate esta situación, los oficiales recibieron un mensaje que recomendaba no ingerir agua del comedor y evitar las comidas con salsa, carnes, cerdo y pescados.

En este contexto, se les otorgará a los policías un monto para cubrir los gastos de alimentación mientras estén en la ciudad, dinero que se le será otorgado por lo menos hasta que el Ministerio de Seguridad de la Nación establezca un cambio de comedor.

El lugar donde consumieron los alimentos los oficiales, por otro lado, quedó suspendido bajo un proceso de revisión.

Intoxicación en el recital de La Renga

Algo similar ocurrió hace tan solo un mes en La Plata, provincia de Buenos Aires cuando al menos 250 trabajadores de seguridad privada se intoxicaron por ingerir comida en mal estado.

De esta manera, el responsable de la empresa de catering contratada para brindar este servicio fue imputado por intoxicación alimentaria. En línea con la investigación, los afectados indicaron que comieron unos “sándwiches en mal estado brindados por quienes se encargaban de las viandas”.

Aunque la cifra total no pudo terminar de definirse, se sabe que la provincia de Buenos Aires atendió unos 174 casos, mientras que la Cruz Roja casi 90 en los 10 móviles y la carpa sanitaria instalada en el Estadio Único de La Plata.

Fuentes judiciales explicaron luego que hubo varios afectados que fueron trasladados al Hospital de Gonnet y al H.I.G.A. General San Martín de La Plata. “Todos dados de alta, mientras que el resto de los centros de salud no me informó aún el estado de situación”. Un paciente que ingresó a terapia intensiva firmó el alta voluntaria.

La causa es investigada por la UFI N°10 del departamento judicial de La Plata, a cargo de Carlos Alpino Vercellone. Justamente, la división de Bromatología retiró la comida secuestrada a pedido de la Justicia durante el recital.

Desde el entorno de la banda, confirmaron que varias personas de la “empresa de seguridad se descompusieron, al parecer, por comida en mal estado”. También dijeron que no les han llegado “reportes de público con problemas, ni de la producción”. Por el momento, no denunciarán el hecho debido a que la empresa de catering involucrada no fue contratada por la organización del show.