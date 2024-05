La promesa que Virginia le hizo a su hermana y emocionó a todos en GH: de qué se trata

La promesa de Virginia de GH

Un momento muy especial se vivió en la última gala de Gran Hermano el pasado jueves, cuando de forma sorpresiva el conductor del ciclo Santiago Del Moro les reveló a los concursantes que se acomoden en el sillón para poder disfrutar en la pantalla de mensajes de sus seres queridos. Este hecho dejó a flor de piel los sentimientos de los hermanitos, lejos de las estrategias y las especulaciones en lo que respecta al juego.

Particularmente conmovedor fue el mensaje que Virginia Demo, recibió de su hermana Gabriela. Las palabras llenas de afecto y apoyo hicieron que la comediante no pudiera contener las lágrimas ante las cámaras, dejando al descubierto la fuerte conexión entre ambas.

Para preparar el terreno, el conductor le preguntó a la standapera si conocía “a una tal Gabriela”, dando pie a las imágenes que sorprendieron a toda la casa. “Hola, hermanita. Cuánto tiempo sin un abrazo, sin esas charlas de domingo con hijos y sobrinos que tanto nos gustan, que tanto disfrutamos”, comenzó el relato ante lo que la participante ya se encontraba visiblemente emocionada, una constante de su estadía en la casa. La imagen de Virginia con un pañuelo descartable blanco secando prolijamente sus lágrimas ya es una de las imágenes más vistas.

“Solo vos y yo sabemos las cosas que hemos tenido que pasar desde chicas, las cosas que hemos tenido que afrontar a lo largo de la vida, para fortalecer nuestra relación y la de nuestros hijos”, destacó Gabriela, al sacar a la luz cuestiones del pasado que Virginia aún no había revelado al resto de sus compañeros.

Virginia se convirtió en la ganadora del viaje a Punta Cana

“Fuerza, hermana. Acá estamos orgullosos de tu don de gente, de tu empatía, de tu fortaleza. Queremos que sigas disfrutando de este enorme juego y que pelees por todos y cada uno de tus objetivos. Y afuera te estamos esperando con ese enorme y cálido abrazo que tanto se extraña. Soy llorona como vos. Te amo, hermana. Te amamos mucho, besos”, cerró el mensaje, ante la emoción de todos los que allí estaban.

Con la voz quebrada por la emoción, Virginia reconoció que ella es la hermana de la que tanto habla en el día a día de la competencia: “¿Qué puedo decir? Es una genia, me bancó a muerte en toda esta etapa muy fea que me tocó vivir desde que me echaron de mi trabajo. Está siempre ahí, es siempre de fierro”, expresó, al destacar cómo ambas enfrentaron numerosos desafíos que fortalecieron su vínculo y el de sus familias.

“Somos muy diferentes, me ha tenido que aguantar cosas por ahí... no malas”, explicó sin dar demasiado detalles, para luego aclarar que nunca le reveló que se había anotado para ser parte del reality. “Recién cuando no había entrado les dije que había mandado el casting, que no había quedado y listo, y ahora cuando se dio la posibilidad de entrar, tampoco le avisé a nadie”, aseguró.

Al momento de resaltar la importancia de la familia y el apoyo mutuo, Virginia reconoció el vínculo con Gabriela. “Hoy no tengo a mi vieja, y es una hermana grande, de esas hermanas mayores que uno necesita en la vida. Me ubica y la amo con toda mi alma. Soy dos años más chica. Es la típica hermana mayor que enseña y que te cuida. La amo y nos vamos a ir a Punta Cana, hermana”, cerró, al reconocer que será la elegida para compartir el premio ganado durante una competencia en la casa.