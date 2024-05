Carmen Barbieri recordó el sufrimiento que vivió por tener sobrepeso

Carmen Barbieri recordo el sufrimiento que atraveso por el sobrepeso (El Trece)

A días del regreso a la pantalla de Cuestión de Peso (El Trece), el histórico programa de salud y bienestar, Carmen Barbieri recibió al conductor del ciclo, Mario Massaccesi, en su programa Mañanísima (El Trece). En una charla íntima, juntos comenzaron a relatar las complicaciones que genera la obesidad en la vida de las personas. Fue entonces cuando la actriz se emocionó al recordar el sufrimiento que vivió por tener sobrepeso.

“Vos nunca fuiste gordo, ¿no?”, le preguntó Carmen a Massaccesi. “No”, respondió él. De esta manera, la conductora comenzó a relatar su experiencia personal. “Yo tuve 44 kilos más. Me costó tener sobrepeso. Estar gordo es muy duro para todo: para el amor, para el trabajo, para con los hijos, para con el espejo…”, detalló Barbieri.

Carmen Barbieri contó las dificultades que atravesó al tener sobrepeso

Con la emoción a flor de piel, la figura del espectáculo retrató una de las medidas más extremas que tomó por esos días: “Durante mucho tiempo, el espejo no existió para mí. Yo pasaba y no miraba. No los tapé (a los espejos). Pero no miraba a esa persona que pasaba, que era yo. No me quería ver. Es duro. Se me llenan los ojos de lágrimas. Me emociono...”. Con la voz quebrada, Barbieri continuó y dio ejemplos de los sufrimientos cotidianos que atraviesan las personas con sobrepeso: “Ser gordo es muy duro. No entrás en el asiento de un avión, pero no te podés pagar un pasaje en primera”.

En ese momento, Massaccesi agregó otro detalle particular en la vida de la actriz: “Pero además, vos sos una figura pública desde hace muchos años y la gente te va a ver qué tenés puesto”. En ese sentido, Carmen explicó la medida que tomaba con su ropa en ese momento: “Y no tenés qué ponerte, tenés que inventar cuando tenés XXXL. Yo no me vestía, me tapaba”. En esa línea, la actriz también recordó el diálogo que solía tener con su mamá, Ana Caputo, en relación a los looks que acostumbraba a usar: “Mi mamá me decía ‘¿Por qué te ponés una carpa? ¿Por qué no dejás que se te vea el cuerpo’. Y yo le decía: ‘Porque estoy gorda, mamá’”.

El regreso de Cuestión de Peso

Más de diez temporadas transcurrieron desde que el formato apareció en la pantalla, desde entonces diferentes participantes pasaron por el programa y mostraron su cambio de vida. Con ese panorama, la vuelta del ciclo genera mucha expectativa. El mismo cuenta con la conducción de Mario Massaccesi y la participación de toda la familia de Alberto Cormillot, su esposa Stefanía Pasquini, su hijo Adrián, y la más joven que es Abril, que ya es parte del equipo en la clínica, y por supuesto Sergio Verón, otro histórico profesional del staff de profesionales.

Alberto Cormillot será parte del nuevo ciclo de Cuestión de Peso

Algunas de las modificaciones que tendrá el nuevo programa serán sobre el contenido y otras abarcarán detalles técnicos. En ese sentido, contará con doble estudio, para que haya una doble puesta. Por primera vez el programa tendrá dos escenografías, una que es como el lugar de todos los días y la otra que es especialmente destinada para el momento del pesaje y eliminación.

En una charla con Teleshow, Alberto Cormillot dio detalles sobre el programa: “Lo que estamos discutiendo es el tema de la eliminación. No va a estar todo centrado en el peso, va a estar centrado en el compañerismo, en las actitudes que tiene la gente. Se va a abarcar en forma integral a cada uno de los participantes, y puntualmente apuntar “a un buen lenguaje, el tono, es decir, cosas con las que se podía bromear hace 20 años, pero hoy están descartadas”. Es otra, otra sociedad.... Pasaron 18 años. Entonces, lo único que tenemos que hacer es lo que hacemos en la Clínica. Pero teniendo cuidado, por ejemplo, en la clínica, la palabra gordo, tiene un sentido distinto, hay un sentido cariñoso inclusive entre los mismos pacientes. ¿Es como si yo le digo a mi hijo “qué dice el gordito”? Y claro, no lo estoy discriminando, pero en televisión es otro el contexto y entonces eso es otra cosa que se tiene que respetar.”