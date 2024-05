Juana Repetto mostró la práctica que le permite conectar con la madre tierra y que le funciona como antiinflamatorio

Juana Repetto camina descalza al aire libre a pesar de las bajas temperaturas (Instagram)

Juana Repetto, conocida en el último tiempo por compartir su vida y reflexiones a través de las redes sociales, reveló recientemente uno de sus rituales más poderosos: caminar descalza por el suelo, incluso en medio de las bajas temperaturas que caracterizan estos días en todo el país. A pesar del riesgo de enfermarse, la influencer asegura que esta práctica le permite conectar con la madre tierra de manera profunda.

“Me cuesta instalar hábitos...”, confesó Juana en una de sus publicaciones, donde suele compartir detalles sobre su rutina diaria, la crianza de sus dos hijos varones y hasta los desafíos de la construcción de su nueva casa. El descubrimiento de este hábito se produjo durante un taller sobre los siete elementos, donde Repetto reconoció su dificultad para establecer rutinas que no estén relacionadas con la comida. “A veces la alimentación cuesta porque estamos haciendo un plan de salud para que las células estén sanas y, en un principio, es bastante estricto...”, explicó la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto.

Sin embargo, para la influencer, el verdadero desafío está en incorporar hábitos como el contacto diario con la tierra. “Esto no es esotérico. Esto es todo físico y químico. O sea, tiene una explicación científica esto. Es antiinflamatorio y demás...”, enfatizó, destacando los beneficios físicos de esta práctica.

A pesar de las dificultades, Juana encuentra en el contacto con la tierra una manera de nutrirse física y emocionalmente. “Por eso, camino un poco por acá (la calle del country en el que vive), un poco por el pasto. Y también aprovecho para recibir un poco de sol natural”, concluyó, revelando así su compromiso con esta práctica que considera esencial para su bienestar.

El emotivo relato de Juana Repetto al mostrar su cambio físico

Después de dos embarazos, una lucha interna y un largo proceso que la llevó a modificar hábitos alimenticios, Juana Repetto hoy vive su mejor versión. “Toda mi vida tuve sobrepeso. En mi primer embarazo superé los 100 kg, claramente no era para nada saludable. Una vez que más o menos me acomodé con el nacimiento de mi hijo llegó el momento de empezar a ocuparme un poco de mi también”, comenzó contando la expanelista al tiempo que mostraba fotos de su cuerpo mientras vivía su primer embarazo.

Según relató la hija de Reina Reech, en ese momento comenzó a enfocarse en sí misma. “Así arrancaba mi camino. Que nunca nadie te diga que no podés. Me encontré con mi mejor versión en todo sentido. Quedé embarazada de mi segundo hijo. Esta vez, gracias a todo lo aprendido, tuve un embarazo mucho más saludable. Y así naturalmente, todo se fue acomodando. Se puede”, expresó Juana mientras el video reflejaba imágenes suyas jugando con su pequeño o entrenando.

Para detallar aún más el cambio de vida que logró, y la importancia de este, Repetto acompañó el reel con una profunda reflexión sobre su vida: “Desde que tengo uso de razón, siempre tuve sobrepeso. Pero en mi primer embarazo me excedí, ya no era saludable e incluso podría haberme traído complicaciones. Cuando nació mi hijo, una vez que más o menos me pude acomodar, llegó el momento de empezar a alimentarme bien, por mí, por mi lactancia y porque no me sentía bien viéndome así”.

La actriz también explicó los hábitos que incorporó a su día a día: “Y empezó el gran cambio en mi vida, en todo sentido. Empecé a adquirir hábitos saludables en la alimentación e incorporando actividad física y gracias a eso (y terapia) también me empecé a sentir mucho mejor emocionalmente y a salir un poco de la montaña rusa en la que había entrado en el puerperio”.