Independiente no pudo con Platense en la despedida de Carlos Tevez

Carlos Tevez dirigió su último partido como entrenador de Independiente que esta tarde igualó 0-0 en su visita a Platense. Fue en el Estadio Ciudad de Vicente López, donde el local fue más y mereció la victoria ante un rival que ofreció muy poco.

En la primera mitad Platense tuvo más claridad y fue superior a Independiente. El equipo local jugó más en el campo rival, aunque careció de chances para romper el cero. De parte del Rojo -hoy vestido de blanco- muy poco y sin ideas.

En el complemento el Calamar volvió a tomar la iniciativa y estuvo cerca de ponerse en ventaja a los 83 minutos con una doble atajada de Rodrigo Rey.

Los equipos sumaron su primer punto en el torneo. El equipo de Favio Orsi y Sergio Gómez venía de perder 1 a 0 ante Sarmiento y buscará la revancha delante de su gente.

En tanto que el Rojo cayó contra Talleres 3 a 1 en el Libertadores de América. Luego de una semana cargada de versiones, el viernes trascendió la renuncia de Tevez en el cargo y este sábado el club la hizo oficial.

En la próxima fecha Independiente recibirá a Vélez, el domingo a partir de las 20.00. Mientras que Platense visitará a Atlético Tucumán, el lunes desde las 21.00.

Formaciones:

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Gastón Suso, Sasha Marcich; Leonel Picco, Facundo Russo, Fernando Juárez, Iván Gómez, Lucas Ocampo; Mateo Pellegrino. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez

Independiente: Rodrigo Rey; Mauricio Isla, Juan Manuel Fedorco, Joaquín Laso y Damián Pérez; Rubén Martínez; Federico Mancuello, Lucas González, Diego Tarzia, Alex Luna e Ignacio Maestro Puch. DT: Carlos Tevez.

TV: TNT Sports

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: José Carreras

Estadio: Ciudad de Vicente López

Banfield 1-1 Huracán

Luego de la gran victoria en el debut ante Defensa y Justicia, Huracán visitó el coqueto estadio Florencio Sola con la ilusión de mantener el puntaje ideal. Su rival, golpeado por la derrota agónica sufrida en Santa Fe contra Unión, tenía la misión de cambiar la pálida imagen que había dejado en su última presentación, pero la carencia de ideas en ofensiva le dio continuidad a un proceso que sólo es sostenido por la figura que representa Julio César Falcioni.

En la primera etapa, el Globo se puso en ventaja gracias a una gran acción individual de Walter Mazzantti. A pura velocidad y gambeta, el volante desarticuló a la última línea del Taladro y descargó para Rodrigo Cabral. Entonces, el delantero abrió a la defensa local y envió un centro venenoso que encontró el oportunismo de Héctor Fértoli. Y el Rayito vio la luz. El ex Racing y Newell’s resolvió ante el esfuerzo de Marcelo Barovero y festejó la mínima diferencia en el sur del conurbano bonaerense.

Si bien los quemeros de Frank Darío Kudelka se mostraban cómodos con el dominio del pleito, la distancia con su rival era muy escasa. Y el ingreso de Juan Álvarez cambió el destino del choque. A pura velocidad y desbordes, el reemplazante de Ignacio Rodríguez logró desequilibrar por derecha y abasteció a Milton Giménez, quien de cabeza festejó el empate con una violenta resolución que rebotó contra el travesaño y entró en el arco de Hernán Galíndez. Si bien el rosarino que juega para la selección de Ecuador se estiró para sacar la pelota con un manotazo, la conquista del dueño de casa ya estaba garantizada. De todos modos, el resultado no estaba definido, dado que unos instantes después Nacho Pussetto paralizó los corazones banfileños con un remate al travesaño que fue merecedor de gol. El triunfo estaba para cualquiera.

Finalmente, la repartición de puntos no conformó a ninguno. La mala noticia para los del Emperador fue la polémica expulsión que sufrió Alejandro Maciel, quien no podrá estar el próximo partido en La Plata, donde Banfield jugará contra Gimnasia. Huracán, en tanto, no supo aprovechar su buena actuación y por algunas distracciones pagó un precio demasiado caro. El próximo domingo tendrá su revancha en el Tomás Adolfo Ducó frente a Instituto.

Formaciones:

Banfield: Marcelo Barovero; Lautaro Cardozo, Alejandro Maciel, Aarón Quiros, Emanuel Insúa; Braian Galván, Cristian Núñez, Jesús Soraire, Ignacio Rodríguez, Matías González y Milton Giménez. DT: Julio Falcioni.

Huracán: Hernán Galindez; Lucas Souto, Fernando Tobio, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Williams Alarcon, Rodrigo Echeverría, Héctor Fértoli; Walter Mazzantti, Ignacio Pussetto y Rodrigo Cabral. DT: Darío Kudelka.

TV: ESPN Premium

Árbitro: Jorge Baliño

VAR: Lucas Novelli

Estadio: Florencio Sola

Talleres 2-0 Atlético Tucumán

Talleres atraviesa un presente magnífico. Clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores, en su debut en la Liga Profesional humilló a Independiente en Avellaneda con una victoria por 3 a 1 que alimentó la esperanza cordobesa. En su segunda presentación en el torneo doméstico, La T volvió a exponer su funcionamiento perfecto con las interpretaciones de Rubén Botta, Ramón Sosa y Federico Girotti en el choque contra Atlético Tucumán.

Antes de que los protagonistas se fueran al descanso, el ex volante de Tigre encaró por la banda derecha, se asoció con Bruno Barticciotto y extendió el juego para la proyección de Gastón Benavidez, quien envió un preciso centro a la cabeza de la figura paraguaya que dejó sin posibilidades a Tomás Durso. Y cuando se reanudó el pleito en el Mario Alberto Kempes, el elenco de Walter Ribonetto lastimó con una salida limpia desde sus centrales hasta que la pelota le llegó al atacante chileno, quien dominó y selló el 2 a 0 para dejar al Decano de rodillas. En la tierra del fernet, la fiesta sigue al ritmo del cuarteto.

Formaciones:

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Juan Portillo, Lucas Suárez, Miguel Navarro; Diego Ortegoza, Marcos Portillo, Rubén Botta; Gustavo Bou, Federico Girotti y Ramón Sosa. DT: Walter Ribonetto.

Atlético Tucumán: Tomás Durso; Agustín Lagos, Alexis Flores, Nicolás Romero, Juan Infante; Renzo Tesuri, Adrián Sánchez, Guillermo Acosta, Joaquín Pereyra; Mateo Coronel y Mateo Bajamich. DT: Facundo Sava.

TV: TNT Sports

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Mauro Vigliano

Estadio: Mario Alberto Kempes

Barracas 1-1 Sarmiento

Barracas Central igualó 1-1 con Sarmiento en el partido que abrió la acción del domingo en el Tomás Adolfo Ducó de Huracán. El encuentro se iba a disputar este viernes, aunque lo suspendieron porque encontraron sin vida a Federico Quinteros, el utilero del Verde de Junín.

El local se puso en ventaja a los 5 minutos con un golazo de Rodrigo Insua, quien recibió desde afuera del área y sacó un zurdazo inatajable para Jerónimo Pourtau.

Luego Sarmiento reaccionó y buscó el empate. A Yair Arismendi le cometieron falta dentro del área y Yael Falcón Pérez sancionó penal. A los 28 Agustín Fontana se hizo cargo de un penal y convirtió el segundo tanto, con un tiro cruzado que si bien fue anunciado, Sebastián Moyano no llegó a desviar.

En el complemento no se sacaron diferencias pese a los intentos de ambos y en un pálido encuentro terminaron igualados.

En la próxima fecha, Sarmiento recibirá a Independiente Rivadavia el domingo desde las 17.30 y Barracas visitará a Unión de Santa Fe, el lunes 27, a partir de las 19.00.

Formaciones:

Barracas: Sebastián Moyano; Maximiliano Zalazar, Nicolás Capraro, Gonzalo Goñi, Alexis Domínguez; Rodrigo Insúa; Siro Rosané, Rodrigo Herrera, Facundo Mater; Lucas Brochero y Alan Cantero. DT: Alejandro Orfila.

Sarmiento: Jerónimo Pourtau; Elías López, Franco Paredes, Juan Manuel Insaurralde, Manuel García y Gabriel Díaz; Gabriel Gudiño, Fernando Godoy, Sergio Quiroga; Yair Arismendi y Agustín Fontana. DT: Israel Damonte

TV: ESPN Premium

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Diego Ceballos

Estadio: Tomás A. Ducó de Huracán

