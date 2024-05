Una ex Chiquititas habló de su experiencia en el proyecto ideado por Cris Morena: “La pasé mal”

Una ex Chiquititas habló de su experiencia en el proyecto ideado por Cris Morena (Vorterix)

Este viernes Solange Verina, actriz que se hizo conocida por interpretar el papel de Vero en Chiquititas, en las temporadas de 1995 y 1996, dio una entrevista en el programa Zona Liberada que se transmite a través de Vorterix. En la charla con los conductores contó que la experiencia, si bien en su momento la vivió fascinante, le dejó un sinsabor.

“Yo arranqué a los 9 años en Chiquititas. El tema de lidiar con la fama e ir al colegio y todo eso, en ese momento lo veía muy natural, pero creo que los traumas vinieron después. Esto es real, parece un chiste pero no lo es. Nosotros arrancamos un programa sin saber qué es lo que iba a pasar con ese programa. No es que nos metimos en un éxito. Sin bien apostaban a que fuera un éxito, porque era por Telefe y a las 6 de la tarde, arrancamos de cero y no sabíamos qué onda. Entonces como que fui viviendo el proceso de todo eso y fue muy natural”, comenzó contando acerca de cómo vivió haber sido parte del proyecto ideado por Cris Morena.

“No existían las redes sociales, por suerte. No sé qué sería de nosotros, o capaz sería millonaria si existían las redes”, dijo entre risas. “Pero bueno, eso hacía que todo fuera más lejano. Me esperaban en la puerta del canal, me llamaban a mi casa, mucha carta escrita. Yo lo viví con mucha naturalidad y seguí siendo amiga de mis amigos del cole de toda la vida. Pero obviamente que es raro: vos vas al colegio de 8 a 1, comés, te vas a grabar de 2 a 10 de la noche... En ese momento no estaba controlado el horario de los niños, de cuántas horas sí, cuántas no. Yo grababa todos los días, capaz un sábado. O sea, era una vida muy movida para esa edad”, explicó la actriz.

Solange Verina cuando interpretaba a Vero, en Chiquititas (Captura de video)

“Cualquier plan normal se volvía caótico e insoportable. Mis papás me decían: ‘En cuanto te la creas, no seguís en la tele. Tenés que ser amorosa con la gente’. Pero no podía ir a comer una hamburguesa a un shopping y que no hubieran treinta personas viéndome. Ir a la playa también era un lío”, dijo sobre cómo la abrumó la fama repentina siendo tan chica.

“Pagué las consecuencias de eso. Hubo momentos en que no lo soportaba más. Amaba lo que estaba haciendo pero quería tener una vida normal. Sobre todo cuando arrancaron las fiestas de 15. Nunca tenía tiempo para nada, no llegaba a los cumpleaños de nadie, llegaba tarde. Se juntaban y no podía ir. Ahí me empezó a afectar un poco, cuando me sentía que me estaba quedando afuera de todo lo demás. Y también, cuando ya estás tan metido ahí... Cuando estás afuera, querés entrar; pero entrás y te hinchás las bolas. Así es eso”, desarrolló Solange.

“Sí me agarró una crisis pero igual seguí. La locura me agarró a los 22, 23 años. Me empezó a pesar mucho la cosa de la competencia. Yo soy cero competitiva, pero eso de ir a los castings... Tenés que estar muy bien vos, con tu ego, anímicamente... Ahí lo empecé a padecer, empecé a pasarla mal. Yo arranqué en una época donde éramos siempre los mismos, era un circuito muy cerrado. Iba a los castings y siempre estábamos los mismos. Cuando crecí, era diferente, todo el mundo quería estar en la tele”, recordó sobre aquellos momentos.

Solange Verina

Solange recordó que después de dos temporadas en Chiquititas, la producción decidió cambiar el elenco y ella pasó a ser parte del staff de Cebollitas, la otra tira juvenil de Telefe por aquellos días. Sin embargo, la experiencia no fue la misma para ella y decidió bajarse de la obra de teatro de la serie basada en un club de fútbol infantil. “Pagué un precio altísimo por eso. No se perdonan mucho esas cosas, al menos en ese momento. Cuando dije que no hacía el teatro, me sacaron el contrato. O sea, no me echaron pero me dejaron a bolo”, reveló la actriz.