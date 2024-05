Un referente de Juventus salió a defender a Allegri tras su repentino despido: “Te merecías un adiós diferente”

Massimiliano Allegri, DT de Juventus, se fue expulsado en la final de la Copa Italia tras insultar al árbitro (REUTERS/Daniele Mascolo)

Juventus viene de consagrarse campeón de la Copa Italia tras derrotar el jueves al Atalanta, pero 24 horas después se quedó sin director técnico luego de que los directivos del club de Turín decidieran despedir a Massimiliano Allegri de su cargo por su violento comportamiento en el encuentro, del cual fue expulsado por insultar al árbitro.

El DT italiano de 56 años, que ganó 12 títulos en la Vecchia Signora, fue eyectado de manera inmediata tras su escandaloso comportamiento en Roma, donde además de marcharse al vestuario con una tarjeta roja, amenazó a un periodista. Las autoridades de Juventus emitieron un comunicado para explicar la salida del reconocido entrenador, que generó un sismo en el gigante italiano y hubo repercusiones en el plantel.

Minutos después del comunicado de la Juve, el jugador francés Adrien Rabiot fue uno de los primeros en manifestarse en favor de Allegri en las redes sociales con un contundente mensaje para el técnico saliente. “Serás recordado como uno de los entrenadores más victoriosos en la historia de la Juventus. Te merecías un adiós diferente. Gracias por todo, Míster y buena suerte”, escribió uno de los referentes de la plantilla.

A las palabras de Rabiot se le sumaron las del delantero Timothy Weah. “Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por la dedicación y pasión que has aportado a nuestro club. Gracias por creer en mí y por cambiar mi vida. Estaré siempre en deuda con usted”, escribió en Instagram el jugador de 24 años. También se expresó Nicolo Fagioli: “Como siempre nos decías, en pocas palabras... ¡Gracias, señor!”.

El posteo de Adrien Rabiot tras la escandalosa salida de Massimiliano Allegri de Juventus (Instagram)

Los ecos del escandaloso despido de Allegri continuaron en las redes y el ex presidente de Juventus, Andrea Agnelli, no se quedó callado y escribió en X (ex Twitter): “Una mezcla extraordinariamente única: orgullo y humanidad que se fusionaron continuamente durante un viaje de diez años. Gracias Max, gracias a ti que representaste a Juventus con cada célula tuya. Hasta el final…”.

“La Juventus anuncia que ha relevado a Massimiliano Allegri de su puesto como entrenador del primer equipo masculino. El despido se debe a ciertos comportamientos durante y después de la final de la Copa de Italia que el club consideró incompatibles con los valores de la Juventus y con el comportamiento que deben adoptar quienes la representan. Finaliza un período de colaboración que comenzó en 2014, se reanudó en 2021 y finalizó tras las últimas 3 temporadas junto con la final de la Copa de Italia. La empresa desea mucha suerte a Massimiliano Allegri en sus futuros proyectos”, informó el club por medio de un comunicado este viernes.

A Juventus le quedan dos fechas para culminar la Serie A, que ya tiene al Inter como campeón. El equipo de Turín visitará al Bologna el lunes 20 de mayo con la dirección técnica del uruguayo Paolo Montero, quien oficiará como DT interino. Luego, cerrará la temporada como local ante el Monza el 26 del corriente. Según medios italianos como Tuttosport o la Gazzetta dello Sport, todos los caminos conducen a Thiago Motta para convertirse en el nuevo orientador del equipo.