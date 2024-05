La emoción de Benjamín Vicuña al recordar en TV a su hija Blanca en el día que hubiese cumplido 18 años

Benjamín Vicuña contó lo que sintió el día en que su hija Blanca hubiese cumplido 18 años

En el marco del estreno de Felicidades, la obra teatral que integra junto a Adrián Suar, Griselda Siciliani, Jorgelina Aruzzi y Peto Menahem, Benjamín Vicuña hizo referencia a su hija Blanca, quien días atrás hubiera cumplido 18 años. “Vinieron todos mis familiares. Estoy muy nervioso, son muy demandantes, me acompañaron en el estreno que además era una fecha difícil así que estoy feliz y orgulloso de poder compartir este mega momento con ellos”, comenzó expresando el actor chileno en diálogo con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares para Socios del Espectáculo (El Trece).

“¿Decías que fue una fecha difícil porque hace unos días fue el cumpleaños de Blanquita?”, le preguntó Pallares y el exmarido de Carolina Pampita Ardohain, madre de la niña que falleció el 8 de septiembre de 2012 cuando tenía solo 6 años, se tomó un respiro antes de responder. “Sí, Blanca cumple el mismo día que cumple mi mamá, entonces es muy loco. Muy fuerte”, comenzó diciendo.

“Va más allá de la razón, hay muchas razones para estar contentos, felices y optimistas, como mis hijos, mi familia y mi laburo. Pero sí, son fechas que me llevan puesto y la gente que me conoce lo sabe, así que tengo mucha contención y cariño. Estuvimos todos en familia”, cerró el actor al respecto.

Benjamín Vicuña habló de sus sensaciones en el día que su hija Blanca cumpliría 18 años (Foto: Instagram)

Blanca nació el 15 de mayo de 2006 y esta semana hubiera cumplido 18 años. Así las cosas, el actor le dedicó un emotivo posteo en sus redes sociales, expresando su amor inquebrantable y su deseo de que estas puedan trascender el tiempo. “Busco las palabras para celebrar el nacimiento. Las palabras son finitas, como las fotos. El recuerdo, la memoria y el amor, no”, comenzó Vicuña su relato compartido a través de Instagram, acompañado de una imagen de la nena con una sonrisa a flor de piel y con maquillaje artístico sobre su rostro. En el mensaje deja de manifiesto el contraste entre la permanencia de los sentimientos y lo transitorio de los momentos capturados en fotografías o palabras.

Ante ello destacó: “Hoy es 15 de mayo, una fecha que puede más que la razón. Día en que celebro la vida e imagino lo que pudo ser. Todos caemos en esa trampa de crear y soñar vidas que no fueron. No puedo dejar de ver a Blanca y sus 18 años recién cumplidos, con su pelo largo y sus pies descalzos, veo una mujer riendo de felicidad, veo su ternura intacta, veo sus ojos que no cambiaron”.

Así, al destacar una sonrisa que parece desafiar el paso del tiempo, el intérprete reconoció que “hoy busco palabras y solo tengo emociones que trae el viento, ráfagas de amor en forma de recuerdos, escenas que existieron y otras que solo viven en mi cabeza. Busco la forma para elevar estas palabras, que puedan atravesar el tiempo. Busco saber más sobre tus pasos que dejaron huellas en la arena. Hoy escribo, sabiendo que el viento se llevara mis palabras en la arena, por lo mismo rayé algunas rocas con tu nombre”.

“Te amo niña de los mares, de las profundidades. Feliz cumpleaños, Blanca”, cerró la publicación en su cuenta de Instagram en la que cuenta con casi 3 millones de seguidores.

El sentido posteo de Benjamín Vicuña para recordar a su hija Blanca (Instagram)

Hace apenas un año, en el marco de la Feria del Libro el actor había presentado su trabajo Blanca, la niña que quería volar y reconoció: “El por qué, el tiempo lo dirá. El tiempo puede ser un gran aliado y a la vez un tremendo enemigo de los recuerdos. Acomoda las cosas pero también las erosiona. A veces cuesta recordar con nitidez un tono de voz, una textura del pelo, una suavidad de las manos. Pero el tiempo también nos ayuda a sobreponernos de esa angustia, esas llamas, esa imposibilidad de llenar el vacío”.

Sobre Bautista, su hijo mayor, Vicuña contó: “Cuando estábamos enterrando a Blanca, me dice ‘Papá, ya está. Vamos’. Yo estaba paralizado, no me quería ir. Y él me dice ‘Blanca ya no está ahí, Blanca está en tu corazón’. ¡Un niño! Era lo que necesitaba escuchar en ese momento. Él pasó a ser una especie de viudo. Todas mis fotos de Blanca son con Bautista. Le arrancaron su historia. Pero pudo asimilar muy rápido todo y hoy es un chico grande, maravilloso”.