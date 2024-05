El calvario del golfista Scottie Scheffler, N°1 del mundo que fue detenido y terminó en un calabozo: “Estaba temblando, en shock”

Scottie Scheffler quedó a tres golpes del líder, Xander Schauffele, en el torneo (Crédito: Clare Grant-USA TODAY Sports)

Scottie Scheffler fue el principal foco de la prensa en los Estados Unidos después de que hayan informado que el número 1 del mundo en el golf había sido detenido en las primeras horas del viernes por intentar sortear un control de tránsito en Valhalla, Kentucky, de camino a su participación en la segunda jornada del campeonato PGA, que se desarrolla en la misma localidad.

El deportista caratuló el hecho policial como un “gran malentendido” en sus redes sociales y llegó justo a tiempo para dejar atrás el suceso y enfocarse en su participación en el certamen, que lo tenía en el puesto 12 con cuatro bajo par. En su peor momento, se levantó frente a la adversidad para tener una segunda vuelta muy buena, quedó en una posición expectante para luchar por el primer lugar con nueve bajo par (-9) y, a continuación, relató su calvario en conferencia de prensa.

Ante la pregunta del periodista de ESPN, Marty Smith, confesó: “Mi cabeza todavía da vueltas. Realmente no puedo explicar lo que pasó esta mañana. Esa fue la primera vez para mí”. El diario español Marca precisó que el arresto tuvo lugar a las 6:01 y, más de tres horas después (9:12), llegó al campo desde la comisaría en el vehículo de Jimmy Kirchdorfer, uno de los dueños del Valhalla Golf Club, donde se lleva a cabo el torneo. El hombre “acudió en persona a la comisaría para sacarlo del calabozo”, añadió el periódico en su portal web.

Sobre su corta estadía tras las rejas, Scheffler declaró: “Estaba temblando, diría que en shock y con miedo”. Esas sensaciones lo asaltaron en el preciso momento en que un guardia intentó romper el hielo: “Quien me tomó las huellas me dijo que si quería vivir la experiencia completa. No sabía de qué quería decir. ‘Si quieres el sándwich’, me dijo. Le respondí que claro que sí porque no había desayunado”. “He empezado el día haciendo estiramientos en la celda”, lanzó.

Detuvieron al número 1 del mundo en golf, Scottie Scheffler. Crédito: @JeffDarlington

A pesar de que había insistido en que no quería hablar mucho del tema, el diálogo con los medios giró en torno al suceso de la jornada: “Mis pensamientos tras ser arrestado fueron preguntarme si podría volver al campo para jugar y afortunadamente pude hacerlo. Cuando estaba en la celda no sabía si hoy sería capaz de ser competitivo”. Además, recordó el viaje a la dependencia policial con un guardia de seguridad que “fue muy agradable y me ayudó a calmarme”.

“Cuando estaba sentado en la celda o aquella sala de detención, había un televisor allí y me pude ver en ESPN. La tele mostraba la hora, y decían que se había retrasado el inicio, y pensé que igual lograba llegar”, concluyó el golfista detenido.

Justamente, el periodista de esa cadena deportiva, Jeff Darlington, había publicado las imágenes de su detención por Twitter, en la cual lo tiene a Scottie Scheffler con pantalones cortos y camiseta y sus manos en las espaldas siendo llevado por la Policía luego del incidente que tuvo lugar antes del amanecer. “Última noticia: el golfista número uno del mundo, Scottie Scheffler, ha sido detenido y esposado por la Policía después de que un malentendido con el flujo de tránsito lo llevó a intentar pasar a un oficial hacia el Valhalla Golf Club. El policía intentó detener antes el coche de Scheffler, pero él detuvo su vehículo en la entrada del Valhalla. El policía comenzó entonces a gritarle a Scheffler que saliera del coche. Cuando Scheffler salió del vehículo, el oficial lo empujó contra el auto e inmediatamente lo esposó. Ahora está detenido en la parte trasera de un coche de policía”, informó el cronista.

La publicación de Scottie Scheffler en Instagram

Las autoridades detallaron que le habían pedido que detuviera su vehículo, pero siguió conduciendo por el lado equivocado. La liberación del golfista de 27 años tuvo lugar alrededor de las 7AM, según afirmó Sky Sports. En su llegada al campo, fue recibido con distintas muestras de apoyo e incluso algunos fanáticos portaban camisetas con el lema “Free Scottie” (Liberen a Scottie).

En su cuenta personal de Instagram, seguida por más de un millón de usuarios, realizó un descargo: “Esta mañana procedí como me indicaron los policías. Era una situación caótica, lo cual era entendible, considerando el trágico accidente que había ocurrido previamente. Hubo un gran malentendido en cuanto a lo que pensé que me estaban pidiendo hacer. Nunca tuve la intención de ignorar cualquiera de las instrucciones. Tengo la esperanza de dejar esto a un lado y centrarme en el mundo del golf”.

Todo sucedió después de evadir las órdenes de un policía que controlaba el tránsito luego de un accidente ocurrido en la zona, que tuvo el fallecimiento de un peatón después de ser atropellado por un autobús en las inmediaciones del Valhalla Golf Club. Esta razón retrasó la jornada del campeonato de este viernes.

“Todos los involucrados en el torneo expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia del hombre que falleció esta mañana en un accidente. Realmente esto pone todo en perspectiva”, escribió Scheffler, quien no estuvo involucrado en el deceso, sino que había quedado atrapado en un embotellamiento bajo ese escenario.