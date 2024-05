El día que Emilia Attias y Turco Naim revelaron el secreto de su “amor eterno”

Emilia Attias y "El Turco" Naim contaron su historia de amor (América)

Después de 20 años de relación, y una hija en común fruto de su unión, Emilia Attias y el Turco Naim decidieron poner punto final a su historia. La situación se conoció luego de que Yanina Latorre diera a conocer la noticia en LAM (América). Horas después, Willy García Navarro, manager de la reconocida Agencia Multitalent, confió a Teleshow un comunicado que escribió la expareja en conjunto en el que confirmaban la separación en “muy buenos términos”.

Dos años atrás, en una charla con Jey Mammón en el programa Los Mamones, la pareja había contado detalles de su relación. Desde sus tres bodas hasta la exorbitante cantidad de invitados, el actor y la modelo recordaban grandes momentos de su vida. Al conocer el amor que se tenían, y la fortaleza de su vínculo, el conductor también quiso saber el secreto de ese “amor eterno”.

“¿Se casaron en Brasil ustedes?”, comenzó diciendo Mammón detrás de su escritorio. El primero en hablar fue el artista que inició su carrera en el programa de humor VideoMatch, conducido por Marcelo Tinelli: “Nos casamos acá (en Argentina) por civil y por iglesia en Brasil. Luego, su esposa agregó: “Tres fiestas tuvimos. Al civil habíamos invitado a 200 personas y en un momento yo estaba harta de que me pregunten: ‘Emilia, ¿esta persona está en la lista?’. Así que les dije: ‘que entre el que quiera’”. Terminamos siendo 400 personas, o sea 200 más”.

El juego de Emilia Attias y "El Turco" Naim donde contaron detalles de su vida (América)

Con una sonrisa en su cara, Jey repreguntó: “¿Hubo 200 colados?”. Al confirmar el número, Naím Sibara Secchiari agregó: “Y sobró alcohol, la gente se iba con la botella”. Mientras ambos veían fotos de uno de sus casamientos, Attias comentó: “Eso es en Brasil. Fue la parte íntima en una iglesita muy linda con 20 personas”. “Es donde vive mi familia, Arraial d’ajuda”, dijo Naim para dar el dato preciso.

En ese contexto, y al ver el trato que la pareja tenía el uno con el otro, Mammón afirmó: “Siempre le pregunto a los invitados con parejas así, hermosamente eternas. ¿Cuál es el secreto? Si es que lo hay. ¿Ustedes qué sienten?. Leí que a veces eligen no salir, se toman un vino y se ponen a cantar en casa, tocan instrumentos. Son hermosos. ¿Cuál es el secreto?”.

Después de reflexionar por unos segundos, Attias contestó: “La verdad es que no sé, es muy fluido, no sé si hay como un secreto”. En la misma línea respondió el actor: “No es que tenemos que hacer el esfuerzo o a ver si podemos”.

Por último, la modelo buscó ser más sincera y habló de los detalles que tenía su pareja con ella: “Hay un respeto mutuo, obviamente, y una libertad de que cada uno nunca le puso palos en la rueda al otro, con la vida en general. Y de mucho compañerismo, de acompañarnos mucho. Pero no solamente es el acompañamiento literal. Realmente ha sido mucho. Elegimos estar juntos, nos gusta mucho compartir las cosas que vamos viviendo juntos, pero también como el acompañar con las decisiones y cuando no está bueno para el otro lo que uno va a hacer, o nos dejamos más bien ser”.

De igual manera, el actor relató cómo se apoyaba en su pareja para las decisiones más importantes de su carrera: “Ella es más inteligente para manejar las cosas que yo. Entonces yo le pregunto mucho qué hago. Esto que ahora estoy actuando en pelis, eso se lo debo mucho a ella, porque tuve que parar bastante de hacer todo lo demás. Y a mí me cuesta porque vengo de la tele y me llaman de un lugar. Y parece mentira, cuando no querés hacer las cosas te llaman de todos lados”.

Jey también quiso preguntarle a la pareja por la relación con su hija, la cual en ese entonces estaba por cumplir cinco años: “¿Le cantás turco? ¿Le contás cuentitos o no?”. Quien respondió fue Attias, que culminó contando divertidos detalles: “No sabés lo que es nuestra casa con ella. Lo que no hacemos, sesiones de baile, ella tiene como actividades preferidas, con vos toca la guitarra. Toca sola el piano”.