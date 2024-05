Juicio por la expropiación de YPF en EEUU: los argumentos que presentó Argentina para no perder las acciones en la petrolera

“La Ley 26.741 (expropiación YPF) prohíbe transferir las acciones sin la aprobación del Congreso con el voto de 2/3 de sus miembros. Preska no puede ordenarle al gobierno argentino que viole la ley o al Congreso que la modifique (cita precedente de la Cámara de NY que lo dice)”.

“Una orden de Preska contra bienes de Argentina localizados en su propio territorio afectaría la soberanía de nuestro país. El escrito cita un amicus brief del gobierno de EEUU en otro caso de la Cámara de Nueva York en el que se opuso a una orden similar por el riesgo de reciprocidad”.

“Las acciones de YPF tienen inmunidad de ejecución bajo el Foreign Sovereign Immunities Act porque no se dan los requisitos para exceptuarlas: 1) no están en EEUU, 2) Argentina no las usa para una actividad comercial en EEUU ni 3) para la actividad en que se basa la demanda”.