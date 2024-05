Christian Nodal, a flor de piel al revelar que Cazzu y su hija casi pierden la vida durante el parto: “Fue muy traumático”

Christian Nodal, la pareja de Cazzu, recordó su angustia en el nacimiento de su hija: "No se sentian los latidos"

Hace tres meses Christian Nodal y Cazzu se convirtieron en padres de Inti, su primera hija, una noticia que compartieron con alegría a través de sus redes, las mismas donde comparten cómo crece la nena. Sin embargo, el cantante se abrió en una entrevista sobre cómo el nacimiento, que fue el 14 de febrero en el Día de los Enamorados, le recuerda los momentos de angustia y terror que vivió por una complicación que tuvo la cantante en el parto.

“No fue bonito”, aseguró el artista en una entrevista que dio la periodista Luz García, para el podcast Noches de Luz, donde aseguró que su hija como la trapera estuvieron en riesgo.

“El evento de recibirla fue muy traumático, no fue bonito. Iba como un parto natural y en el último momento pasó que rompieron la bolsa y con la presión se salió primero el cordón umbilical y luego la cabeza y eso la aplastó”, rememoró. “Yo tenía la máquina de los latidos y empezó a bajar el ritmo de las dos, de Inti y de Cazzu. Fue el peor sentimiento en mi vida”, se lamentó.

Christian Nodal, la pareja de Cazzu, recordó su angustia en el nacimiento de su hija: "No se sentían los latidos" (Foto: Noche de Luz, YouTube)

El cantautor mexicano contó que su desesperación hizo que comience a rezar. “Yo decía ‘Dios, nunca te pido nada, por favor, no me hagas esto. Este golpe yo no lo aguanto. Mañana mismo agarro la pistola y me despido. No me siento capaz de sobrevivir a algo como esto”, lanzó, polémico.

“Al final terminó siendo una cesárea y todos salió perfecto”, rememoró, mientras recordaba el momento en el que se enteró de la llegada de su hija. “Cuando me dijeron que iba a ser papá, que era una niña, porque yo toda la vida quise una niña, para mí fue una verdadera locura”, compartió.

La tierna foto de Cazzu con su hija Inti (Foto: Instagram)

En la misma entrevista Christian recordó cómo fueron los comienzos de su romance con Cazzu. “Me fui a vivir a Argentina, le dije ‘¿sabes qué?, yo me voy a vivir para allá’, y ella no quería, ella no quería ser mi novia para empezar, ella me decía ‘vamos lento, vamos despacio’”, contó, sobre cómo consolidó su pareja con la cantante. “El plan era rentar una casa en el campo y nos veíamos dentro del día y todo estaba perfecto. Llegué y ella me decía ‘por favor, tranquilo’. Al día siguiente ya me había comprado una casa y ya tenía un auto ahí”, lanzó, sonriente.

“Me llego en un muy buen momento, y ella es una persona que admiro mucho, respeto mucho. Yo la miraba y toda guapa, toda bella, yo decía ‘mamasota, eres mi crush, te quiero hacer un hijo, ¿cómo te explico?’”, lanzó, picante.

A través de sus redes sociales, el 10 de mayo que es cuando se celebra el Día de la Madre en México, Cazzu envió un mensaje muy especial en su primer año como mamá. “Feliz Día de la Madre a las mamis de México, Guatemala y El Salvador. Será que estas pequeñas criaturas llegan a sanarnos del mundo egoísta y malvado, pero no menos luminosos por eso, y nos muestran una felicidad que solo una mami puede sentir”, escribió.