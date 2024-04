El confuso episodio de Sofía Jujuy Jiménez en un aeropuerto en México: “No saben lo que es mi corazón”

Sofía Jujuy vivió una situación estresante antes de subir al avión

A través de sus historias de Instagram, Sofía Jujuy Jiménez compartió con sus seguidores el inconveniente que tuvo en un aeropuerto. El hecho ocurrió durante un traslado en sus vacaciones en México, cuando llegó a las cinco de la mañana a la zona de embarque para emprender un nuevo destino y pensó que había perdido la documentación.

“Me puse muy nerviosa por eso odio los momentos en que tengo que viajar y vengo con tiempo, porque soy muy colgada. No les puedo explicar lo que está en mi corazón en este momento”, relató Sofía angustiada por la situación, y siguió: “Estuve haciendo tiempo como una b... tomando un café y dos horas comiendo sanguchitos. Me puse una alarma para que suene, para ir con tiempo a hacer el boarding. Freno por unas bombachitas que me quiero comprar. Y cuando voy a pagar me piden el boarding pass y no lo veo”.

Para tranquilizarse, la conductora empezó a hablarse a sí misma y a realizar técnicas de respiración. “Vamos Sofía, atenta a tu cuelgue de acuario, por favor. Los días que volás. No”, se autoconvenció. “Entienden que llegué a pensar ‘bueno, listo, me quedo en México, por algo será'. Pero ya está, respiramos y ahí vamos”, sumó.

Sofía Jujuy vivió una situación estresante antes de subir al avión pero ya aterrizó en su destino: Nueva York (Instagram)

Finalmente, la modelo encontró el ticket en su riñonera, volvió al local a comprar lo que quería y partió rumbo a su puerta de embarque. A las horas subió unas historias mostrando que estaba en Nueva York con dos amigas dispuesta a hacer muchos planes. “Me emociona mucho volver a esta ciudad donde fui muy feliz, les voy a estar compartiendo todo”, cerró.

Sofía Jujuy Jiménez descubrió por qué la lastimaban en el amor con una terapia alternativa

Hace unos días, la modelo se animó a un mano a mano con este medio y en una entrevista profunda habló de lo bien que le hace practicar terapias alternativas. “Después de los 30 siento que ya empiezo a entender que me han pasado cosas fuertes –se sinceró en esta charla íntima con Infobae-. Que la vida me ha dado golpes, que me ha puesto personas muy diferentes a mí. Entendí que no todo el mundo es igual, y que siempre está bueno no marearse, volver a quien uno es. ¿Cómo lo hago? Conectando conmigo, meditando, haciendo cursos de manifestación, coaching. Es espectacular”.

Entrevista con Sofia "Jujuy" Jimenez

“Hubo un día ya estaba ahí, viste. Había golpeado la puerta, tenía mi turno y probé. ‘Yo siento que estoy bien, pero me intriga’, le digo (a la terapeuta). ‘Dale, vení’, me dice. Y estuve hora y media llorando, liberando. Ella hace terapias alternativas, biodescodificación, y la verdad que fue muy potente. ‘¡Ah, ¿dónde estaba todo esto?’, pensaba yo. No estaba viendo un montón de cosas porque, con esto que tengo de querer ver siempre lo positivo, había cosas que bloqueaba o no quería ver. O quizás no podía, por mi inmadurez”.

Por su parte, Jujuy aclaró: “El reiki es hermoso: te da mucha paz. Y las constelaciones familiares son muy fuertes”, sostuvo y recordó una anécdota que le tocó vivir: “Quiero constelar qué onda yo con el amor. ¿Qué pasa que siempre atraigo personajes que me terminan recontra lastimando? Algo estoy haciendo mal o estoy repitiendo algún patrón”. Yo traía mucho la historia de mi mamá, que mi papá le metió los cuernos. Y la historia de mi abuela, el femicidio. El constelador me dijo: “No, dejá a tu abuela en paz. La historia de tu mamá es la de tu mamá. Andá vos a tus 17 años y a esa historia, a ese primer amor”. Hasta me tiró: “¡Dejá de chusmearlo en Facebook!” (risas). Me pareció fuerte: en realidad, el tema lo tenía yo”.