Mica Viciconte cruzó a Nicole Neumann por sus dichos sobre Fabián Cubero cuando aseguró que no logró soltarla: “Hacete cargo”

Mica Viciconte cruzó a Nicole Neumann cuando dijo que Fabián Cubero no la había soltado: "No estaría con alguien que sigue atado a su ex" (Video: LAM, América)

Mica Viciconte no es de quedarse callada en ninguna situación con la que no coincida, y mucho menos cuando se trata de defender a su pareja, Fabián Cubero. Ella siempre interviene para explicar o contrarrestar los ataques que generalmente llegan de parte de Nicole Neumann, la exmujer y madre de las hijas del exfutbolista.

En esta oportunidad, hace unos días, Nicole dio una entrevista a Héctor Maugeri, para Caras TV, y allí dijo específicamente que ella consideraba que Fabián no había logrado soltar su vínculo con ella, pese a que ya hace siete años que no están juntos.

Así las cosas, al aire de LAM (América), Mica fue interceptada cuando estaba adentro de su automóvil por el cronista del ciclo de Ángel de Brito. Su respuesta fue contundente al respecto de si su marido había soltado la antigua relación sentimental con la modelo. “Yo no podría estar con una persona que no hubiera cerrado otra historia”, comenzó diciendo. “Como que diría ‘¿qué estoy haciendo acá', yo la verdad es que no podría estar con alguien, sea Fabi o cualquier otro, que no cerró una historia”, reiteró.

Nicole Neumann habló de la relación con sus hijas

Acto seguido, reforzó sus palabras. “La realidad es que para mí lo más importante son los hechos, es como es Fabi conmigo, cómo actúa, qué hace, qué dice, y la realidad es que estamos bien, estamos hace casi siete años juntos y estamos bien. No tengo esa duda, la verdad”, afirmó.

Luego, con respecto a los dichos de Nicole sobre que no había soltado la relación con ella, Viciconte se preguntó: “¿Qué es no soltar?, a veces uno pelea por los derechos que le corresponden y eso no significa ‘no soltar’. Me parece que está confundida en ese término. Yo creo que Fabi lo que está haciendo es tratar de buscar siempre el bienestar y lo mejor, y después somos las mujeres las que pedimos igualdad pero hay que hacerla la igualdad”, lanzó. Y de inmediato, continuó con un ejemplo: “Si yo, Micaela, tengo un hijo y por equis razón me separo, yo tengo que mantener a mi hijo, yo tengo que mantenerlo porque yo también lo traje al mundo, no es solamente y pongo en este caso el ejemplo de mi hijo Luca, no es solo que Fabi se tiene que hacer cargo de él, yo también me tengo que hacer cargo de mi hijo. Entonces, si pedimos igualdad, la igualdad es para todos igual”, dijo enfatizando las sílabas de las últimas palabras.

“La mujer y el hombre tienen que tener igualdad, para eso trabajan, si no no tengas hijos. Y esto lo hablo en general, no soy de la mujer feminista, creo que la igualdad es para todos”, opinó al respecto.

Después, retomó las palabras de la exesposa de su pareja. “Si ninguno puede hablar, no sé qué dijo, porque nosotros, si buscás la nota, no hablamos, yo estoy hablando en base a mi experiencia personal porque yo no puedo hablar de ella”. En ese instante, el periodista le dijo: “Claro, como habló ella con mucho cuidado”, y Mica lo interceptó para decirle: “No, con cuidado no habló”.

Acto seguido, la influencer retomó el tema. “Lo que yo hablo lo hago desde mi experiencia personal y porque trabajo en el medio y lo puedo decir, pero no estoy hablando de ella porque no me interesa tampoco, pero sí estoy hablando de mi pareja. Yo puedo decir cómo es él como pareja, lo veo con mi hijo Luca y es un padre de diez, no puedo decir nada, no tengo ningún reclamo”, cerró visiblemente enojada.