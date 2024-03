Barby, la hija de Sergio Denis fue contundente: “Seguiremos pidiendo justicia hasta el último día”

La hija de Sergio Denis pidió justicia por la muerte de su padre

Bárbara Hoffmann subió un video a sus redes sociales recordando al cantante y exigiendo que se eleve la causa a juicio oral, esto fue el 11 de marzo de este año, recordando los cinco años que habían pasado del accidente y pidiendo justicia. Sergio Denis murió a los 71 años el 15 de mayo de 2020 en la clínica de rehabilitación Alcla, ubicada en el barrio de Belgrano de la ciudad de Buenos Aires. El cantante estuvo 14 meses internado, luchando por su vida, luego de sufrir un grave accidente el 11 de marzo de 2019 durante un show en el teatro Mercedes Sosa, de Tucumán.

La tragedia ocurrió cuando el artista se disponía a cantar su clásico “Te llamo para despedirme”. Mientras caminaba por el escenario, se tropezó y se cayó en el foso de orquesta de casi tres metros de profundidad. Tras sufrir múltiples contusiones, fue trasladado de urgencia al hospital Ángel C. Padilla e ingresó a la guardia a las 21.45.

Se le realizaron tomografías de cerebro, cuello, tórax, abdomen y pelvis. Los primeros informes médicos señalaron que el artista tenía “hematomas cerebrales, múltiples contusiones, una hemorragia, un importante edema cerebral, una fractura del hueso temporal en la cabeza y una fractura al nivel de la clavícula y el omóplato.

Un cuadro grave con pronóstico reservado, dijeron los médicos quienes lo estabilizaron y lo trasladaron en un avión sanitario hasta Buenos Aires. “Un cuadro grave con pronóstico reservado, dijeron los médicos quienes lo estabilizaron y lo trasladaron en un avión sanitario hasta Buenos Aires. La familia de Sergio Denis comenzó una cruzada judicial por no estar en condiciones el escenario, considerando que la responsabilidad de no estar apto era el director del teatro.

Teleshow conversó con la hija de Sergio Denis, Bárbara, quien también, hoy realizó un posteo en sus redes sociales.

Instagram

—¿Cuándo se enteraron?

—Es que en realidad nos tenían que avisar el lunes de la semana pasada y se fueron demorando. Llamamos todos los días a la Fiscalía en Tucumán para que nos den una respuesta. Y yo le dije a mi hermano de esta semana le dije si no nos avisaron hasta ahora, le dije vas a ver que nos van a comunicar hasta el último día. O está todo mal o el último día. Digo, porque viene el fin de semana largo y es lo mismo que hicieron cuando nos llamaron a declarar el 22 de diciembre. Venían las fiestas y la feria judicial. Y le dije si no nos llamaron hasta ahora es porque ya está. Y dicho y hecho. Nos llamaron el miércoles. Le avisaron a mi hermano de que estaba la resolución del fiscal, sobreseído.

—¿Sus abogados van a apelar?

—Si claro ya lo hicieron, van a apelar y tenemos tres días hábiles. Es decir, nos enteramos el miércoles, al mediodía y ya iban a presentar el escrito nuestros abogados. No sé si lo habrán presentado ayer y si no lo van a presentar este miércoles que viene, que es el primer día hábil, para apelar a la Corte de Tucumán, son ellos los que deciden, si aceptan la apelación o no. Y ahí seguimos. Mi hermano, olvídate, son tres años más. Queremos justicia.