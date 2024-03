La reacción de Ulises Jaitt luego de que la Justicia archivara la causa por la muerte de su hermana Natacha: “Malditos desgraciados”

Natacha Jaitt junto a su hijo Valentino y su hermano Ulises (Foto: Instagram)

Natacha Jaitt falleció el 23 de febrero de 2019 tras un encuentro de negocios en el salón de fiestas Xanadú de Tigre y en medio de una situación confusa. Sin embargo, y tras muchos años de investigación, la Justicia de San Isidro decidió archivar la causa que investiga la muerte de la mediática, según informaron fuentes del caso a Infobae.

Ante esta noticia, quien reaccionó en sus redes sociales fue su hermano, Ulises Jaitt, quien viene siendo muy enfático en un pedido de justicia para que se esclarezca qué fue lo que pasó con Natacha. “Malditos desgraciados, el departamento judicial de San Isidro es el más corrupto del país. Hoy ganaron, me vienen venciendo hace cinco años con Natacha, hoy recibo un golpe emocional fuerte por este atropello judicial, pero sepan que esto me va a dar más fuerza que nunca. Justicia”, expresó en su cuenta de Twitter y citando la noticia dada por Infobae en la mencionada red social.

“Agradezco a la prensa y a todos los que me escriben solidarizándose. Me explota el WhatsApp, ya contestaré uno por uno”, agregó en otro mensaje. “Presenté seis testigos para ir a declarar a la justicia con información de lo que pasó esa noche y no los convocan. La archivan cuando hay prueba pendiente. ASCO”, cerró la serie de mensajes con textuales mayúsculas.

La reacción de Ulises Jaitt tras la noticia que archivaron la causa de Natacha

Cuando Natacha Jaitt murió tenía 41 años. Era madre de Antonella, de 20, y de Valentino, de 13. La mediática había nacido el 13 de agosto de 1977 en Benavídez. Como alumna nunca se destacó por su responsabilidad con el estudio, pero sí por su desenfado. “Iba a la escuela judía Golda Meyer, y mis amigos siempre se acuerdan de que les mostraba la bombacha a cambio de que me convidaran chizitos”, contó alguna vez.

A través de los años, Natacha fue desarrollando una habilidad llamativa para transgredir y provocar escándalo. Se atrevió a admitir en voz alta que se dedicaba a ejercer la prostitución con hombres de mucho dinero y que era “muy divertido cobrar”. Alguna vez dio nombre y apellido, aunque luego se desdijo. Esa fue otra de sus características, o su modus operandi: lanzar polémicas acusaciones sin importar si los destinatarios eran ex parejas, padres, conductores, políticos, periodistas o deportistas. Eso sí, los destinatarios de sus dardos debían ser famosos, nunca desconocidos.

El escrito en el cual se tomó la decisión de culminar la causa fue firmado este jueves por la tarde por Martín Otero y Lida Osores Soler, los nuevos fiscales que asumieron en el expediente a finales del año pasado. Esto quiere decir que, para la Justicia, luego de la revisión de cinco fiscales y distintos jueces, no existió ningún delito alrededor del fallecimiento de la mediática. En otras palabras, la muerte se produjo sin la intervención de un tercero. Las fuentes consultadas por este medio dijeron que hay instancia de apelación.

Natacha Jaitt tenía 41 años y tenía dos hijos

“Es dable mencionar que en el marco de la presente se han peritado distintos aparatos tecnológicos de comunicación, entre ellos el teléfono celular y dispositivo electrónico IPad pertenecientes a la víctima de autos, sin que el resultado de las mismas hayan aportado elementos que alimenten una hipótesis delictiva respecto al deceso de la Sra. Jaitt”, señala el documento de 11 páginas al que pudo acceder este medio.

Y sigue: “Misma conclusión a la que puede arribarse con relación al resultado que arrojaron las restantes diligencias probatorias y medidas investigativas desplegadas durante el transcurso de la investigación”. Cabe recordar que la causa en cuestión comenzó con la participación de los fiscales Cosme Iribarre, Sebastián Fitipaldi y Diego Calegari. Los investigadores, durante años, abordaron las distintas hipótesis posibles y ninguna prosperó. De todas formas, en los últimos meses, los tres fiscales decidieron correrse de la investigación y asumieron sus colegas Otero y Osores Soler que, luego de revisar el expediente, decidieron ahora su archivo.

En casi la totalidad del escrito con fecha 21 de marzo, los fiscales repasan las pruebas recolectadas. Es decir, testimonios, pericias tecnológicas, la autopsia, registro de cámaras de seguridad, los documentos emitidos por la junta médica que analizo las circunstancias y demás.