El perfil que hizo el Financial Times de Karina Milei: “Es la general política del Presidente”

Karina Milei, la "guardiana y general política" del Presidente, según el Financial Times (EFE/Gian Ehrenzeller)

El matutino inglés Financial Times elaboró una semblanza de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en la que calificó que ella está peleando “su batalla política en Argentina” y destacó que el apodo de “la jefa” lo está llevando bien a cabo.

“No sólo es la guardiana de la agenda de su hermano y la más confiable de un pequeño grupo de asesores, ella también es su general política, lleva las riendas de su partido y elige personal para altos cargos en el gobierno y la legislatura”, calificó el diario británico sobre la otra pata líder de La Libertad Avanza (LLA).

El perfil destaca de Karina Milei el antiguo rol de panadera y lectora de cartas del tarot como así también sus comienzos en la política allá en 2021 cuando su hermano, entonces panelista de televisión y economista del sector privado, se postuló para un lugar en la Cámara baja. “Ella manejó su exitosa campaña”, ratificó el medio.

Además se citaron, en el artículo, fragmentos de una de las pocas entrevistas que concedió en donde ratificó su defensa al “inexperto pero unido equipo de los libertarios”. “Conozco a muchos profesionales en muchas áreas diferentes, pero ¿sabes qué es más importante? Nuestro grupo hace esto por sus ideales, más que cualquier otra cosa”, dijo. Y completó: “Cuando la gente de la que te rodeas es buena gente todo fluye mejor”.

El presidente Javier Milei y su hermana recibieron al buque Cutter James de la Guardia Costera de los Estados Unidos

También el medio inglés se hizo eco de las palabras de la vicepresidenta Victoria Villarruel, pronunciadas en marzo, cuando dijo a un canal de televisión que el “fuerte carácter de Karina Milei convertía por momentos al presidente en el ´pobre jamoncito del medio´ en las disputas entre ambas mujeres”.

Según el Financial Times, Karina Milei, de 52 años, ha sido la confidente más cercana de su hermano soltero desde su infancia en una familia de clase media de la capital y la calificaron, según personas que la conocen, como “súper tranquila” y “alguien que no intenta encantarte”. “Pero ella no parece tímida”, afirmó el diario británico.

Y recordaron el paso de la actual secretaria presidencial en el programa televisivo conducido por Guido Kaczka, allá por 2016, al cual asistió junto a sus padres y la presencial de su perro Aaron. “Le dijo al presentador que ´no le había ido bien´ en la escuela, pero finalmente obtuvo un título en relaciones públicas de la UADE, una universidad privada en Buenos Aires, donde se graduó en 2001″. Y luego el Financial Times completó el CV de Karina Milei: “Luego trabajó en empresas que iban desde una importadora-exportadora de neumáticos hasta un fabricante de insecticidas hasta su propio negocio de pasteles en Instagram”.

La única entrevista de Karina Milei

El rol crucial de la secretaria presidencial “dando forma tanto a su estrategia a largo plazo como a su logística diaria”, con respecto al presidente, la llevó a “gestionar todos sus discursos, el presupuesto familiar y la taquilla”, declaró la diputada Lilia Lemoine al Financial Times en diciembre último, en relación a la irrupción mediática del actual jefe de Estado allá por 2018. “Él no habría sido presidente sin ella”, añadió la legisladora libertaria.

El diario británico enfatizó que Karina Milei “aprueba las entrevistas y apariciones públicas de su hermano como así también lo acompaña en viajes y que, a ella, le reporta el portavoz presidencial Manuel Adorni, y Martín Menem, presidente de la Cámara baja del Congreso”.

El periódico inglés además habló con una persona que conoce a los hermanos hace años. “Ella es una de los que lo han visto en pijama”, reveló la fuente en relación al presidente. “Los otros son Santiago Caputo, consultor político, y Nicolás Posse, jefe de gabinete”. Y agregó: “Karina está menos conectada, menos involucrada en tratos con [el establishment argentino], pero si hay un desacuerdo entre Karina y Posse, Karina gana”.

Santiago Caputo, Nicolás Posse y Karina Milei, el círculo de mayor confianza del Presidente, según el diario británico (REUTERS/Kevin Lamarque)

La prominencia de ella llevó a que algunos inversores extranjeros se pregunten si deberían entablar una relación de negocios con la mujer en cuestión. “Pero los líderes empresariales locales dijeron que eso no parecía posible”, ratificó el medio. Y estimaron que pocos la habían conocido desde que su hermano asumió el cargo. “Ella está más interesada en la política que en la economía”, sumó un ejecutivo.

Y redondeó el objetivo de la hermana presidencial. “Mientras Javier Milei se concentra en abordar la grave crisis económica de Argentina y comunicarse con los votantes en la plataforma de redes sociales X, Karina Milei lidera un esfuerzo para construir una estructura de partido nacional para La Libertad Avanza”.

Las fricciones internas en el núcleo partidario fue otro foco en el que puso atención la publicación. “Un miembro de LLA dijo que la ´protección extrema´ de Karina Milei hacia el proyecto de su hermano había desatado esto. Ella no quiere dejar nada al destino, lo que la convierte en una especie de dictadora”, completó el entrevistado en cuestión.

El nombramiento de la diputada Marcela Pagano, como jefa de la Comisión de Juicio Político, reveló que “Karina Milei ordenó su destitución”, según le confiaron al medio dos personas vinculadas con la decisión.

La destitución de Marra al frente de la Legislatura porteña, una de las decisiones de Karina Milei, según el Financial Times (EFE/Lenin Nolly)

El episodio llevó al líder del bloque de la Cámara Baja del LLA, Oscar Zago, y a otros dos miembros a abandonar el grupo, reduciéndolo a 38 de los 257 escaños de la cámara. “Claramente no es bueno tener tanta división en un bloque pequeño”, dijo Ignacio Labaqui, analista senior de Medley Advisors.

Pese a ello, esta mañana se presentó Pagano en el Congreso votó junto a la Libertad Avanza el paquete de reformas incluido en la Ley Bases. “A la gilada ni cabida”, contestó críticas en X.

Los analistas dijeron que Karina Milei también habría ordenado la destitución de Ramiro Marra, uno de los fundadores del LLA, como jefe de su bloque en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires el mes pasado. El diputado porteño resistió los embates internos y volvió a ocupar su lugar como jefe de la bancada libertaria en CABA.

“Hay que hablar con la gente, convencer a la gente. Se necesita mucho. Y creo que está cometiendo errores de novata”, opinó Sergio Berensztein cuando se le consultaron sobre el rol de la Secretaria general de la Presidencia. Y agregó que “necesitaría aprender rápido” para tener éxito en la compleja tarea de construir alianzas duraderas en las provincias de Argentina.