Alerta sanitaria por la presencia de alérgenos en harinas de avena

Imagen de los productos afectados. (AESAN)

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una nueva alerta sanitaria por la presencia de gluten así como presencia de trazas de huevo, sulfitos, mostaza y frutos de cáscara en dos productos. Se trata de dos harinas de avena. La primera, certificada sin gluten, se trata de una harina de avena integral sin gluten de la marca FITSTYLE, y la segunda, harina de avena cookie de la marca PROTELLA con posible presencia de trazas de huevo, sulfitos, mostaza y frutos de cáscara no incluidos en el etiquetado.

Como medida de precaución, y en ambos casos, AESAN ha recomendado que las personas con alergia al huevo, sulfitos mostaza o frutos de cáscara opten por no consumir ninguno de los dos productos. Sin además tienen problemas con problemas derivados de la ingesta de gluten recomienda no tomar la harina de la marca FITSTYLE

Harina de avena integral sin gluten FITSTYLE

Las autoridades sanitarias de Andalucia han lanzado la voz de alerta al Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) este martes. En este producto viene a la indicación de “sin gluten”, cuando realmente “hay una posible presencia” este ingrediente, como ha explicado AESAN. Además de esto, también es posible que se encuentren trazas de sulfitos, mostaza y frutos de cáscara.

La empresa ya ha contactado con sus clientes para proceder a la retirada de los productos. Los datos exactos son los siguientes:

Nombre del producto: Harina de avena integral sin gluten sabor galleta dinosaurio (DINO COOKIES)

Marca: FITSTYLE

Aspecto del producto: Envases de 500 g

Número de lote: J290224A

Fecha de consumo preferente: 31/01/2025

Peso de unidad: 500 g

Temperatura: Ambiente

Imagen del producto afectado. (AESAN)

Según ha adelantado AESAN, la distribución inicial del producto ha sido en Aragón, pero no descartan que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas. Las autoridades sanitarias recomiendan que las personas con problemas con la tolerancia al gluten o las alergias correspondientes no lo consuman. Sin embargo, no supone ningún problema para el resto de la población.

Harina de Avena Cookie PROTELLA

De la misma manera, este mismo martes también se ha conocido que un producto de la marca PROTELLA, también harina de avena, aunque esta vez con sabor a galleta, también está siendo retirada por un posible presencia de trazas de huevo, sulfitos, mostaza y frutos de cáscara que no aparecen en el etiquetado.

La empresa ya ha procedido a retirar

Nombre del producto: Harina de Avena Cookie

Marca: PROTELLA

Aspecto del producto: Envases de 1.000 g

Número de lote: L040324A y M020424A.

Fecha de consumo preferente: 28/02/2025

Peso de unidad: 1.000 g

Temperatura: Ambiente

Imagen del producto afectado. (AESAN)

En este caso, las autoridades han localizado que la distribución inicial ha comenzado en Cataluña y tampoco descartan que el producto haya sido distribuido en otras comunidades autónomas.