Estefi Berardi preocupó con su estado de salud: “No dormí en toda la noche”

Estefi Berardi sorprendió con una visita a la guardia médica a la madrugada

Estefi Berardi preocupó a más de uno en la mañana de este martes cuando contó un problema de salud que tuvo. La periodista reveló que se levantó a la madrugada y tiró en su habitación un repelente para mosquitos, con el objetivo de protegerse del dengue. A pesar de eso, la dificultad de la panelista consistía en no poder dormir porque uno de estos insectos no paraba de molestarla con su clásico zumbido de manera constante.

Pero luego le ocurrió algo que estaba totalmente fuera de sus planes. Poco tiempo después de esparcir el repelente por el aire, comenzó a sufrir una reacción alérgica; sus labios se le hincharon hasta el triple de su tamaño, especialmente, el superior. Por lo tanto, eso la preocupó muchísimo y le impidió asistir a los compromisos que tenía marcados para este día.

Así estaba la boca de Estefi Berardi por su tremenda alergia (Redes sociales)

Con una selfie de sus labios completamente desfigurados, la panelista detalló lo que le ocurrió. “Se me hinchó la boca de esta manera a la madrugada por el contacto con el veneno para los mosquitos”, comenzó diciendo la periodista sobre la dramática situación que tuvo que atravesar con mucha tensión y miedo de saber si podía ir a trabajar y continuar con su rutina diaria.

Enseguida, continuó con su relato. “Me ardía. Frenaba con el hielo y cuando se acababa el hielo se me volvía a hinchar. No sabía qué tomar. Las farmacias cerradas a esa hora. No dormí en toda la noche y la pasé muy mal. Es la primera vez que me pasa, parece la boca inyectada”, contó, junto a la impresionante imagen que generó preocupación en todos sus seguidores.

Por lo tanto, se dirigió a la clínica para ser atendida por su médico, quien le colocó una inyección para reducir la intensa inflamación que tenía en la boca, lo que al fin y al cabo terminó consiguiendo. Finalmente, después de haber compartido todo tipo de memes y de reacciones con sus seguidores, la periodista pudo volver a trabajar y, desde Poco Correctos, mostró que su rostro ya estaba como siempre.

Estefi Berardi mostró la infección en su boca por el uso de repelente

Epidemia de dengue en las celebridades

Esta situación de Estefi Berardi se da en un contexto en el que varios famosos se contagiaron dengue. Por ejemplo, Natalie Pérez fue una de las personas famosas que vivió esta situación. A través de sus redes sociales, ella misma especificó su cuadro de salud. “No respondí mensajes. No puedo ni tener el celular en la mano. Gracias por sus saludos”, comenzaba diciendo sobre su ausencia en las redes sociales.

Al respecto, Teleshow se comunicó en su momento con la mamá de la cantante, para conocer cómo se había contagiado Natalie y parte de la familia. “Es algo raro porque primero se contagió el novio de mi sobrina, que aparentemente se hizo los estudios y dio dengue”.

El comunicado de Natalie Pérez por la situación de Dengue que tuvo que atravesar (redes sociales)

“Después se contagió mi sobrina, que también dio dengue luego de hacerse los estudios en otro lugar. Después vino mi papá, que tenía fiebre: las plaquetas le salieron bien, pero tenía mucha temperatura y hoy le teníamos que hacer estudios, mientras que Natalie había empezado el lunes siguiente”, concluyó la madre de la cantante sobre toda la situación vivida. Desde el año pasado, el dengue está siguiendo una tendencia diferente: está dejando de ser estacional. Durante todo 2023 hubo reportes de casos incluso en invierno. Durante las primeras ocho semanas de 2024 se notificaron 57.461 casos de dengue en el país.