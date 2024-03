Carmen Barbieri recibió el alta luego de su operación: “Por suerte pasó todo esto”

Carmen Barbieri fue intervenida con éxito (Gustavo Gavotti)

En las últimas horas, Carmen Barbieri preocupó a todos por su salud. La conductora de Mañanísima, una de las figuras más queridas del mundo del espectáculo, tuvo que ser operada en la Clínica Zabala por un inconveniente en sus prótesis mamarias, derivado de la implementación del chip sexual en su cuerpo.

La intervención fue el viernes por la mañana y poco más de 24 horas después, la capocómica estaba en su domicilio para continuar allí con su recuperación. La información fue brindada a Teleshow por Adela, prima de Carmen y una de sus personas de mayor confianza, que la visitó luego del procedimiento médico.

Carmen Barbieri

“Ayer la vi y estaba bien, le habían dado unos calmantes. Y hoy por suerte le dieron el alta, porque el médico no quería atenerla en el sanatorio mucho tiempo”, expresó la mujer. Respecto al semblante y la salud de su prima, aseguró haberla visto “muy bien, dolorida, pero bien”. Además, afirmó que ya se encuentra en su casa, dispuesta a seguir cada paso para su rehabilitación. Ahora está descansado y por suerte pasó todo esto. Ella estaba nerviosa”, concluyó Adela.

A principios de año, Carmen había revelado este inconveniente al aire de Mañanísima, el programa en la pantalla de El Trece. Allí contó que debían operarla y explicó cómo detectaron el problema: “Quiero decir algo: gracias a esta doctora maravillosa, Cristina, me mandó a hacer unos estudios para ponerme el chip, todos dieron bien y me lo puso ayer, pero uno no dio bien”, comenzó relatando la conductora. “El pecho izquierdo dio que mi mama, mi prótesis está rota, me mandó a hacer otro estudio, una resonancia, y gracias a vos (le dijo a la médica que estaba sentada a su lado) me enteré que tengo rota la prótesis, no mucho, pero está rota”, contó al aire.

Acto seguido, la mamá de Fede Bal dio detalles de los pasos a seguir. “En pocos meses me tengo que operar porque no hay que dejar pasar tiempo, no hay que dejar que la gelatina vaya caminando, migrando se dice, y que se aloje debajo de la axila, porque la operación va a ser mucho más complicada”. Enseguida, la actriz volvió a darle las gracias a su doctora, y tomándole la mano le dijo: “Gracias a esta mujer por esos estudios yo hoy sé que tengo este problema y me tengo que operar. Mirá vos, vas a decir ‘ay qué pavada, por el chip’ , pero vos me mandaste a hacer todo, por ejemplo me descubriste que tengo baja la vitamina D”. “Te quiero doctora porque por vos descubrí una cosa que ya la vamos a solucionar”, cerró Carmen. Poco más de dos meses después, pasó por el quirófano. Y afortunadamente, ya está en su casa para su recuperación.

Las imágenes de Carmen Barbieri antes de entrar al quirófano. (Mañanísima, El Trece)

Antes de su internación, en la madrugada del viernes, Carmen fue entrevistada por su ciclo de eltrece donde contó las expectativas que tenía por su intervención. “Estoy con un poquito de miedo. Tengo ganas de sacarme esto de encima. Es muy temprano en la mañana y ya anoche hablé con el médico. Me dijo que está todo preparado, que me quede tranquila. Ahora vamos a hacer unos papeleríos y ya me meto en la habitación”, aseguró, a su programa.

“No estoy muy nerviosa. Estoy inquieta. No son nervios, estoy medio rara”, se sinceró, a cara lavada, solo con un par de lentes de sol. “Me dijeron que la operación va a durar dos o tres horas, más o menos. Después voy a una habitación y me quedo todo un día y vemos. Si estoy bien, voy a casa y sino me quedó otro día más”, detalló, mientras le ponía un toque de humor al momento. “Hablamos cuando me despierte”, concluyó, risueña.