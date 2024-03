Daniela Celis mostró que amamanta a sus dos hijas a la vez: “Siempre en equipo”

Daniela Celis mostró que amamanta a sus dos hijas a la vez

Daniela Celis suele compartir su intimidad con los casi tres millones de seguidores que tiene en su cuenta de Instagram, algo que se intensificó tras el nacimiento de sus gemelas Laia y Aimé. Es que la familia que formó con Thiago Medina, a quien conoció durante su paso por Gran Hermano (Telefe) le da material de sobra para sus redes y ella no pierde la oportunidad de mostrar el crecimiento y la vida cotidiana junto a sus niñas.

“Siempre en equipo”, escribió Pestañela -tal como se la conoce por sus llamativas pestañas postizas que no abandona nunca- sobre un video que subió a sus historias de Instagram en donde mostró que amamanta a las dos bebas al mismo tiempo. Asimismo, se ve cómo Thiago la ayuda a quitarse el maquillaje mientras ella se encarga de la tarea de alimentar a las hijas de ambas. “No importa la hora ni el cansancio. Nos contenemos y apoyamos en cada momento”, agregó la joven oriunda de la ciudad bonaerense de Moreno en la misma publicación que subió en horas de la madrugada.

Daniela Celis mostró que amamanta a sus dos hijas a la vez (Fotos: Instagram)

El pasado 29 de enero Daniela dio a luz a Aimé y Laia. Y a un mes de este suceso, la exparticipante del reality show mostró por primera vez en sus redes sociales el rostro de ambas. Es que desde que tuvo a sus hijas, prefirió no mostrarlas mucho. Pero esto cambió hace poco, cuando las niñas cumplieron su primer mes de vida, y así publicó una imagen de las bebas acostadas en la cama a la vez en que explicó al detalle cómo fueron sus primeros 30 días.

“Hoy cumplimos nuestro primer mes de vida y la verdad que dormimos todo el día. A veces nuestros papás nos tienen que levantar para comer porque sino seguimos de largo”, comenzó contando, muy emocionada, desde la perspectiva de sus hijas.

También la exjugadora del reality de Telefe dio detalles de cómo es el comportamiento de ambas. “Nos portamos muy bien, solamente que manchamos a mamá y a papá varias veces que nos cambian los pañales, ¡es que nos da frío y es difícil evitarlo!”, dijo la influencer.

Por otro lado, en el mismo posteo contó cómo es la relación de una gemela con la otra. “Tenemos mucho hipo en conjunto con mi hermanita. Cuando le agarra a una, segundos después empieza la otra. Nos encanta estar juntas. Nuestro lugar favorito es el nidito, cuando nos separan, ahí nos quejamos”, sumó Dani.

Laia y Aimé, las gemelas de Daniela Celis y Thiago Medina (Instagram)

Además, Daniela dio a conocer en el posteo la conexión especial y única que tienen Aimé y Laia. “Tenemos que estar siempre abrazadas, buscando la una a la otra, tocarnos, sentirnos, respirarnos cerca. Desde la panza siempre igual, ¡somos muy unidas!”.Y cerró: “¡Ah! Ya abrimos los ojitos desde el primer día, nos encanta vernos y sonreímos cuando lo hacemos”, concluyó.

Previo a esto, Thiago se indignó en sus redes sociales porque fue a un baño de hombre y no había ningún cambiador para bebés. El ex GH se expresó en sus redes sociales debido a que no encontró lo que estaba buscando en el baño masculino. “¿Y la igualdad, dónde está?”, expresó.

“Me molestó mucho. ¿Qué tengo que hacer? ¿Meterme en el baño de mujeres”, dijo enojado el influencer y exparticipante de reality. En el video que subió a Instagram, red social donde tiene 1.4 millones de seguidores, se ve cómo Daniela está en el auto junto a sus gemelas. Sobre esa situación, Thiago sumó que los dos son los padres y concluyó con “los dos somos los papás, así como la mujer es la mamá, también está el papá”. Incluso Daniela mostró cómo es Thiago como padre y lo filmó cambiándole el pañal a una de las gemelas dentro del auto. “Tenemos que ingeniarnos”, comentaron.