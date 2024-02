Thiago Medina se indignó porque no encontró cambiadores para bebés en un baño de hombres: “¿Qué tengo que hacer?

Thiago Medina se indignó porque no había cambiadores para bebés en un baño de hombres

En las últimas horas Thiago Medina hizo un fuerte descargo en sus redes sociales porque no encontró cambiadores para bebés en el baño de hombres de un shopping al que asistió. “Vengo a hacer este video más que nada porque me molestó mucho porque hoy fui a cambiar a las bebas y no había cambiador de bebé en el baño de hombres. ¿Por qué no hay cambiador en el baño de hombres siendo que los dos somos los papás? Como está la mamá, también está el papá”, comenzó expresando el mediático oriundo de la ciudad bonaerense de González Catán al tiempo en que enfocó a su mujer, Daniela Celis, sentada en el asiento trasero del auto desde el que grabó el video.

Te puede interesar: El divertido reencuentro de los exGH en la casa de Daniela Celis y Thiago Medina: noche de piscina, asado y amigos

El papá de las gemelas Aimé y Laia prosiguió con su testimonio en modo video selfie, el cual publicó en las historias de su cuenta de Instagram. “Y si yo quiero ir a cambiarlas a las bebas, necesito un cambiador en el baño de hombres. Pero me pasó que fui a cambiarlas y no tenían el cambiador. Y me molestó mucho eso. ¿Qué tengo que hacer yo, me tengo que meter en el baño de mujeres o qué tengo que hacer para cambiarlas?”, prosiguió, indignado.

“Me molestó, la verdad. Por eso vengo a decir esto, porque estoy molesto. Me molesta que el cambiador solo esté en el baño de mujeres, nomás, y no haya en el baño de hombres”, cerró Thiago su mensaje, no sin antes mandarle saludos a sus seguidores y hacer un primer plano sobre la sonriente cara de Pestañela.

Thiago Medina

Por su parte, Daniela compartió el video que grabó Thiago en su perfil y le sumó la leyenda “Está indignado”, reforzando el sentir de su pareja ante lo ocurrido. Y además, ella mostró cómo Thiago tuvo que cambiarle el pañal a una de las gemelas dentro del auto. “Tenemos que ingeniarnos”, describió ella mientras mostraba cómo se las arreglaba Medina con esta tarea propia de la mapaternidad. “¿Por qué solamente tiene que haber en los baños de mujeres?”, insistió Celis.

El pasado lunes 29 de enero Celis y Medina le dieron la bienvenida a sus gemelas Aimé y Laia a las 10:43 horas de aquel día. “Una pesó 2.700kg y la otra 2.500kg, una barbaridad por ser prematuras y gemelares. Como existía posibilidad de que una fuera a neo, Dani comía por los cuatro costados para que engordaran y ninguna fuera a neo, y parece que le dio resultado. Se parecen mucho a Thiaguito, y todo en orden, porque si hubieran nacido rubias y de ojos celestes íbamos a tener problemas. Son dos gorditas chanchonas”, expresó Silvia, la mamá de Daniela, al hablar de la llegada de sus dos nietas.

Tras recibir el alta de la internación, la flamante familia regresó a su hogar y allí fueron recibidos por sus excompañeros de Gran Hermano, quienes vivieron la historia de amor de Daniela y Thiago desde el primer día en el reality más famoso del país. Así las cosas, tanto Romina como Marcos Ginnochio, Julieta Poggio y Nacho Castañares tuvieron en brazos a las bebas, fruto del amor de sus amigos. Los últimos dos mencionados, además, fueron elegidos por la pareja como madrina y padrino Laia y Aimé.

Nacieron las gemelas de Daniela Celis

“Gracias por tanto amor y mensajes súper dulces que nos envían, nos llegan todas las buenas vibras. Los amamos”, afirmaron Daniela y Thiago en agradecimiento a todos sus fanáticos por el nacimiento de sus hijas.

También Daniela, Julieta y Romina se tomaron varias imágenes para el recuerdo. Posaron en modo selfie en el cuarto que fue especialmente ambientado para su recibimiento: globos rosas, osos de peluche y más. “Las amo por siempre”, indicaron junto a la foto de las tres mujeres que formaron una amistad dentro de la casa más famosa del país y que perduró cuando terminó el certamen. Por caso, comparten un tatuaje.