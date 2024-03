La preocupación de Julieta Poggio por un episodio de salud: “Duró poco pero me dio miedo”

Julieta Poggio reveló el episodio de salud que la preocupó (Instagram)

A pesar de haberse quedado en la puerta de la consagración, Julieta Poggio fue la gran ganadora de la última edición de Gran Hermano, al menos, en lo que refiere a su inserción en el mundo del espectáculo. A casi un año del fin del programa, la joven de Villa Devoto ya protagonizó en Calle Corrientes con José María Muscari, participó de espectáculos de Fuerza Bruta y obtuvo una silla estable en el debate de los especialistas de la actual edición.

Como si fuera poco, mantuvo en vilo a los fans del programa con su relación con Marcos Ginocchio, el ganador de la edición. El coqueteo denominado como Marculi fue un culebrón que se inició en la casa y continúa hasta hoy, mientras ellos siempre aseguraron solo ser amigos, aunque jugando a veces con un posible romance. Al mismo tiempo, Julieta explota sus redes como modelo e influencer. Allí comparte con sus más de tres millones de seguidores distintas cuestiones de su profesión y abre la ventana a su intimidad, contando situaciones divertidas y otras más tristes.

En este sentido, en las últimas horas reveló un inconveniente que la preocupó: “Por primera vez en mi vida tuve una parálisis del sueño y entendí lo horrible que es. No se puede explicar lo que se siente”, expresó la protagonista de Coqueluche en una foto en blanco y negro en sus historias de Instagram. Luego, subió un video a la misma red social, donde dio más precisiones de lo que había ocurrido.

Julieta Poggio, protagonista de Coqueluche con José María Muscari

“Muchos me preguntan qué es, yo nunca sabía lo que era y mi mejor amiga siempre me cuenta que le pasa todo el tiempo y que es muy feo, pero yo no lo podía entender”, relató la artista, señalando el contexto de la situación. “Estaba durmiendo una siesta con mi hermana Loli y era como que estaba despierta, pero dormida y quería moverme o quería que ella se diera cuenta, agarrarle la mano como para que me ayude a despertar y no podía”.

En un tono serio, Poggio aseguró que “se me mezclaba el sueño con la realidad. Duró poco por suerte, pero fue muy real y muy raro hasta que dije ‘agarro todas mis fuerzas y me muevo para un costado y ahí me pude levantar”, añadió.

Todavía sorprendida y algo confundida por la situación, la bailarina señaló que “fue feo y no se puede explicar si nunca lo viviste. Pobre la gente que siempre padece de esto, pero tiene que haber una explicación ¿por qué pasa? ¿es por estrés o porque estás muy dormido?”, se preguntó, y continuó con las conjeturas: “La verdad no lo entiendo, realmente no podés hablar ni abrir los ojos, pero estás despierto”.

En septiembre pasado, la influencer también había advertido sobre los trastornos de ansiedad que sufrió al salir de la casa y encontrarse con que la vida había cambiado de manera radical. “Es tan pero tan importante la salud mental, la sororidad, la compasión, este año yo conocí por primera vez en mi vida, el sentimiento de la ansiedad, es algo horrible, el corazón se te sale y por ese momento no le ves sentido a nada”, expresó.

Su reflexión se dio en el marco de dos episodios que involucraron a otros ex GH, como Tomás Holder y Maxi Guidici: “Realmente lo más importante para mí y lo fundamental en ese momento fue mi familia, que gracias a Dios SIEMPRE está para mí, pero hay muchas personas que quizás están más solas y no tienen la posibilidad de estar cerca de los que aman o de tener la contención necesaria que requieren algunos momentos, siempre lo digo pero NADIE te prepara para lo que es el lado B del reconocimiento”, expresó sobre la repentina fama.