Agostina es la nueva líder de la semana: la promesa que hizo y la polémica frase que dijo contra Furia tras su feroz pelea

Agostina es la nueva líder de la semana: la promesa que hizo (Video: Gran Hermano)

A pesar de que las participantes fueron muy unidas desde el primer día, la convivencia, el juego en sí y el día a día en Gran Hermano provocó que las únicas dos sobrevivientes del grupo de Las Furiosas terminen peleadas entre ellas, con denuncias cruzadas a los gritos, acusaciones y una escalada de violencia que casi se les va de las manos.

En medio de su pelea, este martes se llevó a cabo la prueba del líder para definir quién se iba a quedar con el podio semanal. “En la arena encontrarán una estructura con cilindros colgantes, los cuales estarán llenos de líquido y tendrán un orificio en su base. El último participante que logre mantener líquido por arriba de la línea cero, será el líder de la semana”, les explicó Gran Hermano en la consigna del nuevo desafío la cual fue leída por Furia, última triunfadora de la prueba.

A la instancia final llegaron Virginia, Bautista, Lisandro y Agostina. Después de un mano a mano entre los últimos dos, la mujer policía obtuvo el triunfo y por segunda vez se convirtió en la líder de la semana. A raíz de esto, la participante festejó el podio y en el patio de la casa hizo una promesa mirando a cámara.

Agostina y Furia se dijeron de todo

La concursante no pudo soltar el conflicto con Furia y a pesar de que rompió en llanto en el confesionario y se mostró angustiada por la situación, ella sostiene que ya no son más parte del mismo grupo.

Fue así como Agostina miró a cámara mientras estaba sola en el patio y lanzó una picante frase contra Juliana: “¡Qué empiece el juego! Quería jugar sola ella, bueno que juegue sola”, afirmó contra quien fue su amiga y siguió: “Que alguien le avise que va a placa y el domingo a su casita”, concluyó la participante confiada en que cuenta con el apoyo de la gente.

Así fue la feroz pelea entre Furia y Agostina en GH

Todo comenzó tras una advertencia de Gran Hermano, en la que les pedía a los participantes que no respondan a los gritos del exterior ni interactúen con los que se acerquen, basicamente que se respeten las reglas de aislamiento que propone el reality. Cuando la voz en off se apagó, Agostina le sugirió a Furia que “se porte bien” y con ese simple comentario, despertó la ira de su ahora examiga.

El duro enfrentamiento entre Furia y Agostina en GH

“Si a vos no te vienen a gritar no es mi culpa, amiga”, le respondió Juliana, en referencia a los muchos comentarios que recibe del exterior de la casa y mientras caminaba a la habitación siguió en la misma línea: “Aguantá Agostina, una vez que te vienen a gritar te hacés la famosa. Y dejá de darme órdenes, soberana. A mí ya me lo dijo Gran Hermano”, le dijo, yéndose al dormitorio enojada. “Te dije nomás si lo escuchaste, no es para que me contestes mal”, le respondió la policía, aún desde el living y con la cara buscando complicidad entre sus compañeros.

Muchos creyeron que la cosa terminó ahí, pero todo lo contrario. Luego se produjo un mano a mano en la habitación, en donde siguió la discusión que fue subiendo de tono hasta quedar a los gritos cara a cara. “Te digo algo: no juguemos más juntas porque no tengo más ganas de que me des órdenes. Conmigo tranquila”, reaccionó Furia. “No te hubiera salvado, sos una desagradecida”, le echó en cara Agostina que la semana pasada la sacó de la placa cuando fue líder por primera vez. “Por algo estás sola, y ahora me doy cuenta. Porque sos mala persona”, siguió en su descargo. “Y dejame la duda si me votaste”, le dijo la policía mientras se peleaban frente a frente.

“No te confundas conmigo, ¿eh? Yo no soy uno de estos. No me tengas miedo, pero a mí me vas a tener respeto. ¿Te pensás que porque gritás tengo que cerrar el o…? Te hice un chiste, si tenés la tanga dada vuelta es problema tuyo”, agregó Agostina, apuntando con el dedo a su compañera y ya en un conflicto subido de todo mientras Furia le decía: “Acá el que manda es el chabón -con respecto a GH-. No hace falta que me lo digas vos también”.

“Te molesta que te diga que estuve sola? Seguí hablando”, gritaba la personal trainer mientras caminaba por la habitación. “Gracias por dejarme sola. Ahora veo cómo sos. Ni un mate compartís conmigo porque supuestamente soy famosa afuera”, siguió con los gritos mientras su compañera abandonaba el lugar. “Te vas a ir porque sos una gila, sola te vas a quedar”, le dijo Agostina finalmente ya caminando por la casa.