Mirtha Legrand y Martín Bossi, entre rumores de infidelidades y romances

La noche de Mirtha Legrand y el cruce divertido con Martín Bossi (El Trece)

La última noche especial de Mirtha Legrand en Mar del Plata contó con la presencia de Teté Coustarot, Viviana Saccone, Guillermo Montenegro, Joaquín Galán y Martín Bossi, con quien en uno de los últimos momentos de la velada compartió un paso de comedia que incluyó la salida a la luz de ciertos rumores tras los que se aprovechó a revelar su veracidad.

Todo comenzó cuando Legrand interpeló a Bossi respecto de un hecho que él mismo había revelado hace casi dos años. La historia, según lo contado por el propio imitador, se remonta a fines del año 2015, cuando por entonces Laurita Fernández estaba en pareja con Federico Hoppe, aunque el productor de ShowMatch supuestamente sospechaba de que la bailarina estaba comenzando una historia con Fede Bal, su partenaire en el Bailando. Ellos nunca lo confirmaron.

Sin embargo, tras la ruptura de la pareja, comenzó a correr la versión de que el colaborador de Marcelo Tinelli le había montado una guardia a su novia para comprobar que le estaba siendo infiel. Y que lo había hecho en compañía de su mejor amigo, Martín Bossi. Los años pasaron. Y, en una entrevista con Migue Granados para el programa ESPN Playroom (ESPN), el humorista terminó por confirmarlo. “No voy a dar nombres... de última, echamos al productor periodístico”, introdujo el conductor antes de lanzarle la pregunta. Y luego disparó: “¿Es verdad que una vez acompañaste a un amigo a la casa de su novia a ver si estaba en una?”. Después de unos segundos de duda, el humorista respondió de manera escueta: “Sí”.

“¿Se puede explayar?”, lo pinchó Migue entonces. “No tanto. Teníamos dudas sobre si... Él tenía una relación monogámica, ¿está claro?”, comenzó diciendo Bossi, a lo que Migue bromeó: “¿Salía con monos?”. “Sí. Salía con monos-gámicos y parece que no estaba con monos-gámicos, estaba con jirafas-gámicas. Y había varias jirafas”, se la siguió Bossi, cómodo con el registro al que viró la anécdota.

“¿Fueron al lugar y vieron que entró la jirafa?”, quiso saber Migue. “No, estaba la jirafa adentro porque se escuchaba“, recordó el humorista. “¿Podés titular? Sin decir nombres, por favor”, le pidió Migue al locutor del programa. “Sin decir nombres, por favor”, insistió el invitado, en tono de ruego. “Yo no me hago cargo de nada”, anunció Granados, antes de que la voz del ciclo le pusiera apellidos reales a la anécdota: “Primicia: Bossi acompañó a Hoppe a la casa de Fernández para ver si estaba Bal”. Una vez develado el misterio, Bossi insultó al locutor y amagó una salida del programa, pero que de alguna manera confirmaba su enigmático. “No dije nombres”, se atajó el locutor para darle un cierre al gag.

Fue entonces que Mirtha, recogiendo ese relato, consultó cuál era la relación que lo unía con Hoppe, a lo que Bossi destacó: “Es mi hermano de la vida y productor de mi espectáculo”. Tras ello, la conductora indagó: “¿Es verdad que ustedes para ver... cómo lo puedo explicar... si un pretendiente de una famosa salía de un departamento, se juntaron en un auto y estuvieron ahí espiando?”.

Sin embargo, la respuesta, en este caso, fue tajante: “No, eso es mentira. Es lindo el cuento, pero no, son cosas que se dicen. No voy a andar montando guardia, no, te juro, Chiqui”, pero la respuesta no la convenció y expresó: “Es verdad y me lo está desmintiendo”.

Fue entonces que Bossi tomó la palabra: “¿Puedo decirte algo, Chiqui? Hay un rumor que está surgiendo, lo dije afuera del aire, pero me gusta denunciar las cosas al aire, nosotros hace un mes que estamos teniendo un vínculo, nos casamos, de hecho. Está grabado, está filmado. Se está rumoreando en las redes que estás teniendo un affaire con Norberto, el ex de Fátima Florez”, instante que se cortó por la carcajada de Mirtha, mientras Saccone continuó el juego asegurando que había escuchado ese rumor, lo que terminó de provocar la risa generalizada en la mesa.