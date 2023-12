Nicole Neumann disfrutó de un día soleada junto a sus seres queridos

Paseo en barco, sol y mucho relax, a la espera del nacimiento de su primer hijo varón, Nicole Neumann cierra el 2023 rodeada por su esposo, Manu Urcera, y sus hijas: Allegra y Sienna. Sin embargo, entre todos sus seres queridos, hubo una gran ausente: Indiana Cubero, la mayor de las hermanas.

A días del comienzo del 2024, la mediática compartió un hermoso momento en familia mientras paseaban en barco por las claras aguas de Los Gigantes de Villa El Chocon. El lugar se trata de un poco conocido paraíso a 90 kilómetros de Neuquén, es un paisaje natural formado por cuatro islas que surgen desde lo más profundo del embalse.

A través de sus stories de Instagram, Neumann mostró cómo vivieron la tarde despejada. En las fotos puede verse a Allegra Cubero tomando sol en la cubierta del barco junto a su mascota y diversos momentos que compartieron juntos. Las chicas posaron junto a Manu Urcera y luego descendieron de la embarcación para recorrer algunas de las formaciones rocosas cercanas. La jurado de Los 8 Escalones incluso mostró cómo su perra salchicha Loli observaba el atardecer.

Las vacaciones familiares de Nicole Neumann: paseo en barco con Manu Urcera y sus hijas, pero alejada de Indiana Cubero

Pero entre todos, la gran ausente fue la hija mayor de la modelo, Indiana. Tras su distanciamiento con su madre, días atrás la joven se habría mostrado más cerca de su familia materna cuando salió a caminar junto a sus hermanas. En esa oportunidad, las tres chicas fueron vistas paseando con sus mascotas por las calles de un barrio privado de Nordelta.

La situación llamó la atención ya que, tras su conflicto con su madre, la hija de Cubero se había alejado de Nicole. En marzo de este año, la mayor de las hermanas ni siquiera había asistido al cumpleaños de su hermana Allegra. La fiesta había sido organizada por Nicole.

Sin embargo, uno de los momentos más complicados del año fue cuando, en un nuevo capítulo del conflicto, trascendió una supuesta denuncia en la Justicia iniciada por Indiana, la hija mayor del exmatrimonio, contra su mamá.

Allegra Cubero descansando bajo el sol

Días atrás, la mediática se había pronunciado en sus redes sociales acerca de esta distancia y el dolor que le generaba no poder compartir tanto tiempo como antes con sus hijas. “Qué duro tener que estar lejos. Creo que jamás me acostumbraré a no estar todo el día con mis bebés, llevarlas a cada viaje y aventura, cada Navidad. Y bueno, es lo que hay. Hay que aprovechar al mil los momentos que sí (estamos juntas)”, sentenció, triste y reflexiva al mostrar una foto con una de sus hijas.

Mientras intenta reconstruir el vínculo con su hija mayor, la modelo espera su primer hijo con su marido, Manu Urcera. Días atrás, Neumann mostró uno de los ejercicios que realiza al estar embarazada. Ya en su cuarto mes, la pareja del piloto se mostró relajada mientras practicaba yoga junto a su abuela.

En la foto que había compartido en redes sociales, se las podía ver a ambas con un conjunto deportivo negro y en pleno momento de respiración y relajación. “Morning yoga con mi abuela”, expresó ella en la imagen, publicada en sus stories de Instagram, mientras dejaba ver su pancita.

Durante los primeros días de diciembre se filtró cuál sería el sexo del bebé que espera la feliz pareja. El primero en comentarlo fue el periodista Gustavo Méndez. Así, poco después trascendió el enojo de la protagonista porque se había filtrado la noticia. De acuerdo a lo señalado por Ángel de Brito en LAM (América), Nicole tenía pensado contarle la novedad primero a sus tres hijas y luego hacerlo público en la ceremonia religiosa previa al festejo.