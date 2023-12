Con su novio en el estudio, Charlotte Caniggia bailó el “reggaetón hot” en el Bailando 2023: “No me da hacerme la gata”

Charlotte Caniggia bailó el reggaeton hot en el Bailando 2023 y su novio estuvo en el piso (Video: América)

Otra noche de “reggaetón hot” en el Bailando 2023 (América), el ritmo que viene animando esta vuelta. Y este martes Charlotte Caniggia fue la encargada de abrir la pista con la particularidad de estar acompañada en el estudio por su novio, el empresario Roberto Storino Landi. Fiel a su estilo y olfateando una oportunidad de estirar la previa, Marcelo Tinelli lo encaró a él y también a Fabián Esperón, manager y amigo de los Caniggia.

Algo parco, Roberto señaló a Esperón y dijo “el señor nos presentó” cuando el conductor del reality show le preguntó cómo había conocido a su novia mediática. “¿Y cómo pudo pensar que un señor tan serio pudo matcher con Charlotte?”, planteó Tinelli. “Fue hace mucho tiempo, tanto que no me acuerdo... Él es muy amigo mío, yo lo conocí en Miami...”, empezó a responder Esperón, pero el animador lo interrumpió.

“Ya los que se conocen en Miami son raros. No quiero hablar mal de nadie, pero el que vive ahí está medio de joda, va a los boliches, a la playa todo el día”, dijo Marcelo en tono de sorna. “No, no, él estaba trabajando. Después se volvió, vino acá. Char estaba sola, él estaba solo. Y un día vinieron a cenar a casa y se enamoraron. Ese mismo día. Yo no daba dos mangos por ellos”, definió el manager. “¿Y usted se enamoró ese día?”, volvió a preguntarle Tinelli a Storino Landi. “Exactamente. El primer día fue un chape. Después, más adelante, le dije si quería ser mi novia. Y aceptó en el momento”, contó el empresario.

El reggaeton hot de Charlotte Caniggia en el Bailando 2023

Un rato después, Caniggia le dio rienda suelta al baile junto a su parteneire Jesús Vinent y otras dos bailarinas, a través de una coreografía montada sobre la canción “Envolver”, de Anitta. Si bien la mediática le puso empeño hasta para emular el perreo en el piso característico de la cantante brasileña, no logró convencer al jurado. “Estuvo bien la coreo, Charlotte bailó bien, pero no se ve esa calentura. No sé si te da pudor, si tu novio te intimida, si el ritmo no te gusta... Qué también es válido, pero no estuvo”, argumentó Ángel de Brito.

“No me da hacerme la gata acá, me hago la gata en casa con Roberto. Acá, ni en pedo. Hay gente que por naturaleza es gata, tiene actitud de comerse el mundo. No es mi caso, me cuesta un poco”, se defendió la melliza de Alex Caniggia. “Ahí hay que apelar al acting, no lo vi en esta oportunidad. No es de lo que más me convenció en este ritmo”, cerró el jurado y la calificó con un 4.

Carolina Pampita Ardohain, que en esta vuelta tiene voto incógnito, le apuntó lo mismo que su compañero. “Si vos no sacás esa perra que hay adentro, si no lo buscás para traerlo a la pista, ya todo lo demás se ve como una mentira”, le dijo. Y en ese punto, Charlotte aprovechó para abrirse y contar algo vinculado a su infancia. “En los actos del colegio, cuando era chiquitita, siempre quería ser un árbol o algo que no tuviera que hacer nada. Porque era re tímida. Yo soy re tímida, me da mucha vergüenza que me esté mirando la gente. Yo iba a los actos y miraba a todos los compañeritos que iban todos los papás. Y los míos no iban nunca, algo que me ponía re mal, entonces decía: ‘Bueno, voy a actuar de cualquier cosa’. Y ahí me metí para adentro. Me cuesta confiar en mí”, dijo y arrancó un aplauso en la tribuna que buscó contenerla.

El beso de Charlotte Caniggia y Roberto Storino Landi

“Yo soy aniñada, no estuve con muchos hombres, entonces me cuesta hacerme la perra. Fui del colegio, me vine acá... Mi vida es la de una piba tranquila, normal, de su hogar”, agregó después Charlotte, lo cual le dio el pie a Pampita para pedirle que se diera un beso con Roberto. Después de dudarlo un segundo, el novio aceptó y las bocas y la lengua de la pareja se fundieron, provocando otra ovación en el estudio. “Me cuesta besar en público”, dijo Storino Landi después de que Tinelli lo notara algo tímido.

Moria Casán le subió un poco el promedio al calificar la coreo con un 9. ”Ese movimiento de glúteos que hiciste no se lo vi hacer a muchos acá”, aseguró mientras le daba su puntaje. Por último, Marcelo Polino fue con un 4. “Estás entrando en la meseta de que ya te querés ir a festejar a Navidad, las fiestas... Si vos estás con onda, esto lo hubieras careteado mejor y te salía mejor”, le dijo.