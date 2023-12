Grecia la reina de las novelas triunfa en GH italiano.

Grecia Colmenares

Grecia Colmenares es sin lugar a dudas unas de las actrices que más se ha destacado como protagonista de exitosas historias de amor, engaños y pasión. Pero un día decidió cambiar y darle un giro a su carrera, para convertirse en una “Hermanita” , ya hace tres mes que ingresó a la edición famosos de “Grande Fratello” en Italia.

La actriz venezolana, de 60 años, ya había aceptado otros desafíos como participar de una competencia como fue en el año 2014 cuando se entusiasmó con la pista del “Bailando” junto a Marcelo Tinelli. En Italia la adoran y sus novelas batieron récords de audiencia en diferentes canales de la televisión italiana, además continúan repitiendo esas ficciones que fueron muy exitosas y logrando que la nuevas generaciones también conozcan a la actriz.

En la casa de GH a Grecia la eligieron en varias oportunidades como una de las compañeras preferidas, pero también la han nominado para competir en el voto telefónico pero el público la salvó para que siga participando del juego.

Grecia Colmenares en la casa de gran hermano

Colmenares logró conquistar a todos con su humor y sus ocurrencias. Los que siguen de cerca el programa aseguran que es una participante con todas las posibilidades de llegar a la gran final de “Grande Fratello”. Aseguran que entendió el juego y además es pura pasión cuando van pasando las Galas de eliminación.

Realmente el público está muy sorprendido con ésta faceta de Grecia porque nadie la conocía sin un libreto, se la ve natural y graciosa. Está haciendo de ella misma señalan los seguidores de la actriz. El jueves pasado fue el cumpleaños y todos los “Hermanitos” le organizaron una fiesta sorpresa muy divertida. Todos los participantes se vistieron de blanco porque es el color preferido de la actriz, en la casa ella siempre suele vestirse de color blanco, pero eso no fue todo, los participantes se pusieron pelucas rubias para imitarla y terminaron con un chapuzón en la piscina de la casa, broma que Grecia tomo para bien.

Grecia Colmenares en la casa de gran hermano

Grecia tiene un amor especial por Italia, después de Argentina, ella dice que su tercer hogar. Vivió muchos años trabajando en nuestro país representando distintos roles de heroínas, compartiendo diferentes elencos que la llevaron a triunfar en el mundo de la ficción. A finales de los años 80 sus telenovelas traspasaron las fronteras y llegaron a Europa. “María de nadie” y “Topacio” se convierten en Italia en un suceso sin precedentes A raíz del fenómeno, Silvio Berlusconi se interesa en coproducir junto a Argentina y la familia Romay las próximas telenovelas de Grecia Colmenares; así se realizaron “Manuela” (1991) una super producción en la que es acompañada por Jorge Martínez como su galán y “Más allá del Horizonte” (1994) con Osvaldo Laport , “Amor Sagrado” (1998) entre otras. Su éxito vigente en Italia han hecho que el público la reclame y quieran tenerla junto a ellos. Cuando supo del proyecto para “Gran Hermano” se instaló en Italia e inmediatamente fue convocada para ser la imagen de una famosa marca zapatos que la contrató por una cifra millonaria.

Ella si bien se destaca con su presencia en la casa mantiene un perfil bajo. En momentos de discusiones y enfrentamientos prefiere no participar. La convivencia no es para nada fácil y a veces se generan rispideces entre los “Hermanitos” . Pero Grecia se niega a sumarse a los conflictos, por eso cada vez surgen peleas su postura es muy tajante: “Conmigo no cuenten para estas riñas”.

Grecia Colmenares participa en GH

Quedan dos meses de programa y Colmenares quiere llegar a la final. “ Soy una leona, porque soy muy valiente en la vida y me animo a todo.” sentencia la actriz.