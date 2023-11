Sol Pérez y Guido Mazzoni se casan: un chat dudoso, una propuesta a la italiana y un amor para toda la vida

Así fue el pedido de casamiento de Guido a Sol Pérez (Instagram)

Todo comenzó con una catarata de propuestas extrañas en las redes sociales en el verano de 2018. “Dejo el nesquik por vos”, le escribió Guido Mazzoni a Sol Pérez por mensaje privado de Instagram. Un rato más tarde fue por más y sumó en la misma sintonía: “Por una salida con vos, me tatúo la frase: ‘Hoy salí con Sol y la amo’ en una nalga”. Hasta ese entonces, ellos no se conocían pero los mensajes brotaban casi a diario. Él era el dueño de una cadena de gimnasios de crossfit y ella integraba paneles en programas de televisión, luego de hacerse famosa como “la chica del clima”. Dispuesto a conseguir ese encuentro, no bajó los brazos.

Por su belleza indiscutida, mensajes le llegaban por docenas a Sol pero la insistencia y creatividad de Guido, lograron llamar su atención y le sacaron una sonrisa. Dos días más tarde, Mazzoni fue a fondo con un aún más extraño elogio: “Tenés los mejores dientes que vi en mi vida. Dejaría que me muerdas con toda tu fuerza en mi brazo y le llevaría a mi dentista para que haga un molde y los colgaría en el respaldo de la cama”. Raro, pero pese a lo incomprensible del piropo, surtió efecto porque al rato, ella le respondió la ocurrencia con un “jajajajajajaja”. Y el resto es historia conocida.

Una de las primera fotos que se conocieron de Sol Pérez y Guido Mazzoni

La relación siguió creciendo y aunque tuvieron algunas pequeñas separaciones, en las que Sol por ejemplo borró todas las fotos con Guido de sus redes, siempre volvieron a elegirse. Se convirtieron en una pareja inseparable y él en un gran compañero para Sol, quien está presente en todos sus proyectos y logros: su paso por Masterchef, su triunfo en The Challenge y su primera nominación a los Martín Fierro, en donde pudieron verse juntos durante la ceremonia.

en julio de 2022 y en medio de unas paradisíacas vacaciones por las playas europeas, su novio la sorprendió con una propuesta cuando navegaban a bordo de una embarcación por el Mediterráneo. Mientras el empresario simulaba tomarse una foto con ella, de forma inesperada se arrodilló y sacó un anillo. “¡Ah!”, gritó eufórica Sol. “Vuoi passare il resto della tua vita con me?”, le preguntó en italiano (en español: ¿Querés pasar el resto de tu vida conmigo?). “¡NOS CASAMOS! Me muero de la alegría. Te amo mi amor”, escribió ella en sus redes horas después, con el video del momento.

Sol Pérez y Guido, un verano en Mar del Plata (Foto: Eduardo Aguada)

Sol Pérez y su novio, Guido Mazzoni, durante sus románticas vacaciones en México

Luego llegó el éxito de Gran Hermano, ciclo en el que Sol se destacó en el debate tanto por su estilismo (con looks diseñados cada día para la ocasión y combinados con peinados de lo más diversos) como por sus opiniones acertadas. Y la boda se tuvo que postergar. Hasta ahora. A finales de octubre, celebró su casamiento por iglesia en una ceremonia íntima y familiar. El momento fue compartido con su círculo más cercano. Días después, el miércoles 15 de noviembre por la tarde, pasaron por el Registro Civil. Hoy será su fiesta.

Los detalles de la gran celebración

Hace unas semanas y en diálogo con Teleshow, la modelo había anticipado detalles de los preparativos del festejo, que estarán a cargo de Claudia Villafañe y su empresa de eventos Plan V. La fiesta se realizará en el Hotel Sofitel de Cardales con aproximadamente 400 personas y la ambientación del salón estará a cargo de Ramiro Arzuaga.

Sol y Guido, ya convertidos en marido y mujer (RS Fotos)

En cuanto a la música del evento, los invitados bailarán al ritmo del reconocido DJ y amigo de la pareja Tommy Muñoz. Luego, en un determinado momento de la noche, habrá un show especial de la banda Los Totora.

La intimidad del casamiento de Sol y Guido

Además, Pérez señaló que la encargada del vestido de novia fue la diseñadora Verónica de la Canal, quien ya la ha vestido en otras oportunidades como fiestas privadas, eventos y Martín Fierro. “Les voy a mostrar todo el proceso”, anticipó la panelista en las redes sociales anunciando que no revelaría nada sobre el modelo que dejará ver recién cuando llegue al altar a encontrarse con Guido. En tanto, su marido estará vestido por la exclusiva marca Etiqueta Negra.

Cuenta regresiva de una historia que empezó en época de redes sociales, que resistió embates y obstáculos, pero que siempre prosperó. “Guido y Sol, desde que están juntos, se hicieron mejores personas”, coinciden sus allegados. Y esta noche, todos juntos, brindarán por el amor.