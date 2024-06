Polémica en Inglaterra: una figura de la selección apuntó contra Jack Grealish tras su ausencia en la Eurocopa

Una postal del 19 de mayo de 2024: Kyle Walker y Jack Grealish celebran la obtención de la cuarte Premier League consecutiva del Manchester City (Reuters/Lee Smith)

En la prelista sí estaba. En la definitiva no. Gareth Southgate, técnico de la selección de Inglaterra, lo había incluido en una lista de 33 futbolistas que se difundió el 21 de mayo. Allí ya había excluido a Marcus Rashford, delantero del Manchester United, a una leyenda del Liverpool como Jordan Henderson -ahora en el Ajax- y Raheem Sterling, actualmente en el Chelsea. Pero en el recorte lo dejó afuera de la Eurocopa 2024. El 6 de junio, doce días antes del inicio de la competición europea, el entrenador formalizó a los 26 convocados y Jack Grealish, el 10 del Manchester City, el jugador inglés más caro de la historia, no estaba.

La decisión fue tapa de los diarios en Inglaterra. La imagen que ilustraba la portada era la cara de Grealish: representaba la caída de un talento. “El hecho es que tenemos algunos jugadores que han estado jugando extremadamente bien durante toda la temporada en la liga y sentimos que otros jugadores han tenido temporadas más fuertes, particularmente en los últimos seis meses”, argumentó Southgate en rueda de prensa. Dijo que en ofensiva tiene muchas opciones diferentes: “Madders (James Maddison) y Jack (Grealish) también nos habrían proporcionado algo diferente y han sido decisiones difíciles. Son llamados que hemos repetido una y otra vez como grupo de personal para tratar de ser justos y utilizar la justificación correcta”, explicó.

Declan Rice, volante del Arsenal y amigo de Grealish, dijo ante la prensa que los que quedaron relegados del torneo continental estaban “destrozados”. Los últimos cuatro partidos de la temporada de su equipo, el Manchester City, no los jugó: no fue convocado ante el Fulham, vio desde el banco las victorias frente al Tottenham y contra el West Ham en la última fecha de la Premier League, y en la final de la FA Cup tampoco jugó contra el Manchester United, incluso en un duelo en el que Pep Guardiola podría haberle otorgado minutos ante la necesidad de renovar la estrategia ofensiva dado el trámite adverso.

La lista definitiva del seleccionador inglés para la Euro 2024: no están Jack Grealish, Harry Maguire, Jordan Henderson, Marcus Rashford, James Maddison, Curtis Jones, James Trafford, Jarrad Branthwaite y Jarrel Quansah

En la última temporada, el nacido en Birmingham hace 28 años disputó treinta partidos con el equipo ciudadano: convirtió apenas tres goles y dio solo dos asistencias. Su influencia quedó relegada por la inclusión del belga Jérémy Doku, refuerzo del City y predilecto en la elección del entrenador, y el brillo de Phil Foden, elegido el mejor futbolista de la temporada en la Premier League. Grealish pasó de titular a no ser primera ni segunda opción en ataque en el banco de suplentes.

Kyle Walker es el capitán del City y uno de los líderes del vestuario de la selección inglesa. Cuando le preguntaron sobre la ausencia de su compañero de equipo dijo que le sorprendió porque sabe lo que Jack es capaz de hacer dentro de un campo de juego. “Pero ¿me sorprendí por los jugadores que él (por Southgate) ha traído? No, porque creo que todos están en un gran momento y todos han tenido temporadas fantásticas”, dijo en diálogo con ITV Sport.

Walker admitió que su compañero de equipo en el Manchester City "podría haber tenido una mejor temporada" (Reuters/Carl Recine)

Walker reconoce que los 26 convocados están allí por haber hecho méritos y dice, sin decir, que Grealish no los hizo: “Estás en este equipo porque jugaste bien en tu club”. “Creo que Jack sería el primero en decir que podría haber tenido una mejor temporada. Creo que salió públicamente y dijo que podría haber tenido una mejor temporada”. En la entrevista, preguntó en qué se basa un técnico para hacer una selección de futbolistas, si en las temporadas pasadas o en el estado actual. Su voz, y su admisión en la no convocatoria de Grealish, escala en los medios británicos porque el capitán del City eligió no ser indiferente y le huyó a la corrección política para hablar del rendimiento de su compañero de equipo. Dio a entender que la inclusión del extremo del Crystal Palace, Eberechi Eze, del delantero del West Ham, Jarrod Bowen, o del jugador del Newcastle, Anthony Gordon, están justificadas.

Grealish, que llegó al último campeón de la Premier League a cambio de cien millones de dólares proveniente del Aston Villa, tendrá entonces vacaciones. No está dentro de los mejores 26 jugadores ingleses del momento, como si lo estuvo en 2022 cuando Inglaterra jugó el Mundial de Qatar y en 2021, cuando Inglaterra llegó hasta la final de la Eurocopa. Hoy podrá ver el debut de la selección de Inglaterra por el torneo continental que se celebra en Alemania: los conducidos por Gareth Southgate enfrentarán en el debut a Serbia por un partido correspondiente al grupo C. Por el momento, todos los países candidatos han ganado sus primeros partidos: Alemania 5 a 1 a Escocia, España 3 a 0 a Croacia, Italia 2 a 1 a Albania y Países Bajos 2 a 1 a Polonia.