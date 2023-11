Miriam Lanzoni contó cómo reaccionó al enterarse de que Alejandro Fantino espera un hijo con Coni Mosqueira

Miriam Lanzoni habló sobre el embarazo de Alejandro Fantino y Coni Mosqueira: "Lo llamé para felicitarlo y estaba extasiado" (Video: Socios del Espectáculo, El Trece)

Miriam Lanzoni y Alejandro Fantino estuvieron casados durante 11 años y su divorcio, en 2017, fue una noticia inesperada para el mundo del espectáculo y del público en general. Sin embargo, la pareja se separó en buenos términos y al día de hoy siguen manteniendo un afecto que los une. Tanto es así, que la actriz habló por primera vez de lo que sintió al enterarse de la noticia que su ex iba a ser papá con su actual esposa, Coni Mosqueira.

Te puede interesar: Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand, Andy Kusnetzoff, Alejandro Fantino y Juana Viale este fin de semana

Al aire de Socios del Espectáculo, el programa de ElTrece, Lanzoni se refirió al tema. “Nuestro divorcio fue muy prolijo, por parte de los dos”, comenzó diciendo Miriam. Con respecto al reciente embarazo de su expareja, exclamó: “A mí me pareció hermosa la noticia, es una noticia preciosa en realidad”. Más adelante, la actriz contó que se había comunicado con Fantino para felicitarlo. “Le mandé un mensaje, por supuesto. Yo igual lo sabía”, expresó. Luego, cuando le consultaron si también le había escrito a la actual mujer de su ex fue contundente. “No la llamé porque no tengo su número, no la conozco”.

Alejandro Fantino está esperando un hijo con su esposa Coni Mosqueira (Instagram)

En ese momento, Adrián Pallares opinó acerca del tema. “Vos dijiste que el divorcio había sido en buenos términos y a mí me da la impresión que al principio fue así pero que después se fue empiojando un poco a partir que él se puso en relación con Coni, como que a ella no le gustaba que ustedes siguieran hablando, y eso no lo sentí igual del lado de tu pareja (Christian Halbinger)”, sostuvo. “Es que, chicos, yo obviamente que no voy a dejar de contestar sobre el tema porque es parte de mi vida y es alguien a quien yo voy a querer siempre, eso digo esté con quien esté, eso no quita que él tiene su familia, que tiene su amor y yo eso lo voy a respetar sobre todas las cosas”, sentenció poniéndose una mano en el corazón.

“Y también es respetable si su actual mujer no tiene ganas ni de hablar de mí ni de tener un vínculo, no tiene por qué hacerlo y me parece que hay que respetarlo porque es el terreno de él, de su familia”, continuó. Después, en relación a que no la habían invitado a la boda, Lanzoni estuvo de acuerdo. “Pero también está bien, porque yo digo: ‘¿Por qué ella tendría ganas de verme ahí?’. quizás yo tampoco hubiera invitado a la exmujer de mi novio. Si yo me casara lo re invito a Alejandro pero yo pienso así y si Christian me dice: ‘Che, no tengo ganas que esté Alejandro’, está bien porque pertenece a esta gestión, ¿entendés?”, afirmó tajante sobre el tema. “Cuando le mandé el mensaje para felicitarlo por la llegada del bebé me dijo que estaba extasiado, que era el momento más feliz de su vida”, reveló Miriam.

Miriam Lanzoni está en pareja con Christian Halbinger desde hace unos años (Instagram)

Acto seguido, la actriz se refirió a sus ganas de ser mamá. “Mis trámites siguen y están encaminados. De todos modos, mi pareja tiene dos niños, una nena y un varón preciosos”, dijo. “Yo de alguna manera materno, tienen 8 y 9 años, los conozco desde hace un montón, aunque la crianza es de la mamá”, aclaró enseguida. Cabe recordar que desde hace varios años Miriam inició los trámites de adopción para convertirse en madre. Hace un año, en diálogo con el mismo ciclo, la actriz había contado en qué instancia se encontraba. “Arranqué este trámite con mi ex (Fantino), dura dos años o más y, cuando terminamos con todo, justo coincidió que nos separamos, entonces tuve que arrancar todo otra vez de forma monoparental, volví a hacer todo, casi tres años de nuevo. Volví a hacer todo, que la verdad es súper tedioso y alguien que no tiene el deseo ferviente de ser padre no lo hace”, había revelado en aquel momento.