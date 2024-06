Quién era Coco Martínez, el humorista que se definía “vago, pero buen pibito”, y brilló en las tablas y en el streaming

Los gameplays de Coco Martínez

Este martes, la comunidad del entretenimiento en la Argentina recibió la noticia del fallecimiento del comediante Coco Martínez. La información fue confirmada a través de las redes sociales por su pareja, lo que generó de inmediato una ola de reacciones entre sus seguidores y compañeros de profesión. Con un carisma que traspasaba la pantalla, tenía una considerable presencia en Instagram con más de 117 mil seguidores.

Su repentina partida dejó un vacío en la escena humorística y una gran tristeza entre sus fans, quienes no dudaron en expresar su pesar con mensajes y homenajes en línea. También quienes compartieron con él jornadas de actuación, además de los que compartían el tiempo al aire en el canal de streaming Blender, donde también desplegaba su magia.

“Soy Coco Martinez, comediante vago, pero buen pibito”, se presentaba en una de las plataformas en las que realizaba sus clásicos streams en los que además realizaba uno de sus segmentos más aplaudidos, al interpretar el papel de Nahuelito Gamer, y con la voz cambiada como si fuera un menor, jugaba en línea con diferentes personas a las que terminaba hartando y ganando por cansancio.

Chapu Martínez y Coco Martínez trabajaron juntos en teatro

Sobre los puntos clave que dejó en claro al momento de las transmisiones, había dos que eran innegociables: “No me digas que tengo que hacer o a qué jugar”, ya que era recurrente que los espectadores que estaban en medio de una comunicación fluida, comenzaran a observar mensajes de personas que solo interactuaban para pedir diversos temas o juegos en particular. Todo por el bien de la comunidad. De hecho, el segundo punto innegociable era: “Siempre decirme que soy lindo. No es bienvenida la mala onda. Si vas a venir acá a pelear, te rajo”.

En el año 2017 llegó su irrupción a instagram con una serie de videos denominados “¿Es mi amigo o soy yo?”, en la que representaba distintas formas de actuar de las personas ante cuestiones rutinarias como el recibir una llamada de un callcenter -el primero delos videos subidos a esa red social-, al momento de pedir una pizza o incluso sobre cómo actúan las personas al tomar mate. En cada uno de sus videos, dejaba como consigna “Deschavate o mandá al frente a tu amig@, etiquetalo y ¡que se pudra todo!”, como una forma de generar mayor llegada en las redes.

Coco Martínez paseó con su humor por las más variadas plataformas

Pero no quedaría todo en el ámbito virtual. Coco tambíen fue una figura conocida en el circuito de comedia porteño. Incluso también se junto con Chapu Martínez y presentaron el espectáculo “Todos tenemos un Martínez”, dirigido por Pablo Picotto. Este show combinaba monólogos, sketchs, proyecciones audiovisuales, personajes, improvisaciones y la participación del público para lograr risas e identificación.

Martínez desarrolló su carrera en diversos bares y teatros de la provincia de Buenos Aires. Con un formato variado y dinámico, su actuación junto a Chapu Martínez buscaba conectar directamente con la audiencia a través del humor, utilizando distintos recursos teatrales.

Coco Martínez no reveló su nombre

El espectáculo dirigido por Picotto fue solo una muestra del talento de Martínez y su capacidad para adaptarse a diferentes formas de comedia, utilizando desde monólogos hasta la interacción directa con el público. Su estilo se centraba en la identificación del espectador con situaciones cotidianas, lo que generó una buena recepción en los distintos escenarios donde se presentó.

El enfoque en la diversidad de formatos y la dirección de Picotto han sido elementos clave para el éxito del dúo Martínez. La participación activa del público es otro pilar importante del show, permitiendo una experiencia más cercana y personalizada para los asistentes.

Coco movilero en Blender

Además, en el último tiempo fue parte del canal de streaming Blender, en el marco del ciclo Antes se podía, con Agustín Fantasía y Gaby Acosta. Allí era el encargado de realizar los más variados móviles, desde cómo se servía una bondiola en la Costanera y Palermo, hasta las aventuras de choferes de vehículos de aplicaciones hasta indagar en el presente de cartoneros o de kiosqueros.

En declaraciones a Teleshow, desde ese espacio destacaron un particularidad al momento de tratar este tipo de informaciones y expresaron: “La verdad que la noticia nos tomó completamente por sorpresa. Estamos muy dolidos y consternados por lo que pasó”, para luego continuar con un respetable silencio.