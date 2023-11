El emotivo gesto de Alex Caniggia para su papá Claudio en medio de la interna familiar

Claudio Paul y Alex Caniggia, cada vez más cerca

Alex Caniggia se encuentra hace años distanciado de sus padres Claudio Paul y Mariana Nannis. Ni él ni su hermana melliza Charlotte tienen vínculo fluido con sus progenitores aunque en más de una oportunidad expresaron que les gustaría volver a relacionarse. Si bien el Emperador suele tener un perfil más combativo, en las últimas horas sorprendió a todos con un acercamiento público con su papá.

Te puede interesar: Furia, decepción y esperanza: la reacción en vivo de Melody Luz a la expulsión de Alex Caniggia de Gran Hermano España

Por estos días Alex se encuentra en Madrid, donde se define su suerte en Gran Hermano VIP. Aprovechando sus días afuera de la casa -fue expulsado por infringir el reglamento y próximamente podría regresar al certamen- se mostró por las calles de la capital española en compañía de su representante, Fabián Esperón. La recorrida lo llevó a Legends, un museo del fútbol levantado por el argentino Marcelo Ordás, donde una camiseta lo conectó con su sangre.

La publicación de Alex Caniggia con la camiseta de su padre

Colgando en una vitrina se ve la casaca que usó Claudio Paul durante el histórico triunfo contra Brasil en el Mundial de Italia ‘90. Sí, aquel de la apilada de Diego Maradona, el pase imposible rodeado de camisetas amarillas, la gambeta hacia afuera de El hijo del viento y la sonrisa inolvidable con el puño en alto. Una imagen grabada a fuego en la nostalgia y traspasada por generaciones futboleras.

Te puede interesar: Alex Caniggia habló por primera vez y contó cómo fue la pelea que le valió la expulsión de Gran Hermano España

A través de sus historias de Instagram donde tiene más de dos millones de seguidores, Alex subió una foto de la histórica camiseta. “Pela ¿Cómo que esta no la tengo yo? Me cabió”, le dijo etiquetando a su progenitor y junto al emoji de un corazón y la bandera de nuestro país. Una mezcla de reproche, reconocimiento y afecto, bien al estilo Alexander Dimitri. Por su parte, el Pájaro la reposteó en sus historias, aunque sin emitir otro gesto que ese. Ni una palabra, ni un emoji. Bien al estilo Claudio Paul.

Claudio Caniggia derrota a Taffarel para que Argentina derrote a Brasil

Melody Luz contó que Claudio Paul Caniggia conoció a su nieta de tres meses: “Fue un momento muy emocionante”

En este paulatino reencuentro entre padre e hijo, mientras el mediático se encontraba dentro de Gran Hermano VIP en España, el exfutbolista también demostró interés en su familia ya que conoció a Venezia, la bebé que Alex tuvo con Melody Luz. El emotivo encuentro se produjo tres meses después del nacimiento de la menor, a pesar de que en un principio ni él ni su exesposa Mariana Nannis mostraron interés en conocer a su nueva nieta, finalmente la bailarina confirmó el ansiado encuentro en una reciente entrevista con Guido Záffora y Pampito para Estamos Okey, programa que conducen por la pantalla de América.

Melody Luz hablo del encuentro de Claudio Paul Caniggia con su nieta Venezia

Luz no solo compartió detalles del encuentro sino también destacó el rol mediador de Sofía Bonelli, la actual pareja de Claudio Paul Caniggia, en la organización de la reunión. Aunque la bailarina prefirió no dar muchos detalles para no afectar a su pareja, Alex Caniggia, quien aún desconoce la noticia, describió el momento como “muy emocionante”. “Fue en un barcito, una merienda. Le hizo upa y yo tampoco lo conocía a él, pero noté en su cara una felicidad hermosa”, destacó la joven mamá.

Te puede interesar: La reacción de los compañeros de Alex Caniggia tras su expulsión de Gran Hermano España: “Nos hemos quedado huérfanos”

Este encuentro también marcó la primera vez que Melody Luz y su suegro se vieron cara a cara. La bailarina se mostró encantada con el encuentro y lo describió como “sanador”. Según ella, lo más importante era que Caniggia conociera a su nieta. “Fui con cero expectativas. Lo que me importaba era que él conociera a Venezia”, aseguró.

Además de servir como un punto de conexión entre abuelo y nieta, Luz espera que esta reunión pueda ser el disparador para una posible reconciliación entre su novio Alex con su padre. “No puedo prohibirle y esperar que venga porque (los niños) crecen muy rápido”, comentó, subrayando la importancia de forjar vínculos familiares desde una edad temprana. Por último, Melody Luz también expresó su esperanza de que Mariana Nannis finalmente opte por conocer a su nieta. “Ojalá que sí, es su nieta... Qué la pueda conocer y compartan cosas”, concluyó.