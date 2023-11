Melody Luz habló sobre la interna de la familia Caniggia: "Estaría bueno que Mariana Nannis me pida disculpas" (Video: A la tarde, América)

Mientras Alex Caniggia está en España como participante del reality Gran Hermano, su pareja Melody Luz rompió el silencio sobre la interna de la familia del mediático. En un primer momento, cuando nació Venezia, la pequeña hija de ambos el 15 de julio pasado, ni Mariana Nannis ni Claudio Paul Caniggia se habían acercado a conocer a su nieta. En ese contexto incluso, Nannis le había pedido a la joven pareja que abandone el departamento que le había prestado en Puerto Madero a pocos días de que la bailarina diera a luz a la beba. Así las cosas, la guerra entre ellos se hizo cada vez más intensa, hasta que hace aproximadamente un mes el Pájaro finalmente conoció a Venezia.

Invitada a A la tarde, América, Melody contó su versión de los hechos. “No tengo comunicación con Mariana. Ella no conoce a mi hija, Claudio sí”, comenzó diciendo la influencer. Luego, explicó las razones del inicio de la pelea con su suegra. “Creo q faltó comunicación, con solo cuatro días de anticipación nos dijo que nos teníamos que ir y yo estaba a punto de dar a luz. Alex está enojado, esa es su manera de demostrar el dolor”, reveló la joven.

Luego, se refirió a los objetos materiales que había adentro del departamento, porque cabe recordar que Nannis acusa a su hija Charlotte, melliza de Alex, de habérselos robado. “Sus pertenencias estaban ahí, como en un cuartito que estaba sin uso, pero no estaban bajo llave. Yo no sé lo que pasó con Charlotte porque no conviví con ella ahí”, contó. “Nosotros pagamos las expensas y también nos pidió q las pagáramos cuando ya no estábamos, cosa que obviamente no hicimos”, dijo molesta.

Más adelante, Melody reflexionó sobre la relación de su pareja con sus padres. “Si Alex ahora se quiere relacionar con su papá y no con su mamá lo apoyo en sus decisiones, él tendrá sus razones. Siento que hay como mucha historia de varios problemas acumulados entre ellos”, manifestó.

Acto seguido, el periodista Diego Esteves quiso saber cómo había reaccionado Caniggia con el nacimiento de Venezia. “Con el nacimiento no sé, pero recién hace un mes que la conoció. Sofía (Bonelli) dio el primer paso, se comunicó conmigo porque Alex estaba afuera. La verdad es que fue un momento de mucha emoción que quiero guardar en mi retina, fue muy hermoso, viendo a quién se parecía”, recordó la bailarina. Después, expresó que ella no se inclina por ninguno de los papás de Alex en particular. “Yo no tengo preferencias, si a mí vienen y me piden disculpas yo no tendría problema. Estaría bueno que Mariana me pida disculpas, no las espero pero estaría bueno después que nos echó como lo hizo”, respondió tajante.

“Antes de irnos, yo le dejé un ramo de flores para agradecerle por el tiempo que me dejó vivir ahí, pero no fue con mala intención”, reveló. “Por más que me haya echado, el tiempo que viví ahí fue mi techo y se lo agradecí de esa manera”, contó. ”Si Mariana me pide disculpas está todo ok”, repitió.

Melody contó también cómo es su relación con su cuñada. “Con Charlotte me llevo muy bien, estamos ensayando para la salsa de tres. Los ensayos me encantan porque me permiten volver a conectar con la música”. Acto seguido, entre risas, opinó sobre la performance de la tía de su hija. “Todos le tenemos paciencia a Charlotte, yo intento darle consejos de danza”.

Los panelistas le consultaron acerca de su enfrentamiento con la mujer del Pájaro. “Con Sofía Bonelli no hay pica. Yo no le dije nada a ella, no sé qué versión tienen ustedes. Ella me dijo algo, que yo no contesté y después ella me pidió disculpas.

Melody Luz contó que Claudio Paul Caniggia conoció a su nieta pero que Mariana Nannis no (Instagram)

En cuanto a su encuentro con el papá de Alex en el que conoció a su nieta, destacó que el acontecimiento ocurrió en un bar. “Esa primera vez vino con Sofía, después nos vimos varias veces”, detalló Melody.

Enseguida, habló al aire del programa Pablo Gómez de Olivera, el abogado de Mariana Nannis. El letrado se refirió a la denuncia que su representada le hizo a su hija Charlotte. “Ella quiere que le devuelva sus cosas. Además quiero decir que tengo media valija con regalos que le manda Mariana a la nieta y yo soy el culpable porque no he tenido tiempo de dársela a Melody”, afirmó ante la mirada de la joven, presente en el estudio.