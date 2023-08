Vanina Gramuglia dio más detalles de la violencia sufrida en manos de Nacho Herrero (Video: A la tarde, América)

Esta semana, Vanina Gramuglia -una de las participantes de la edición 2007 de Gran Hermano Argentina- expuso en los medios la violencia que sufrió en manos de Nacho Herrero, quien se había hecho famoso luego de casarse y divorciarse de Nicole Neumann allá por el 2006. Gramuglia y Herrero mantuvieron un vínculo de casi 9 años y tuvieron a Guadalupe como única hija, pero todo terminó en enero de este año, luego de que ella lo denunciara ante la Justicia.

“Lo último fue un accidente con un ventanal que rompió a dos metros de Guadalupe. Y ahí tomé conciencia”, había contado este martes en A la tarde (América) y en el mismo programa dio más detalles al respecto. “Lo del ventanal fue la situación que me llevó a dar este paso, porque el tema de la denuncia era algo que venía meditando por cosas que fueron pasando. Y porque mi objetivo era resguardar a Guadalupe. Ella estaba sentada en un sillón y él empuja el sillón contra el ventanal. Le grita a Guada, la empuja con el sillón y el ventanal se rompe. En ese momento, yo a ella la agarro porque golpea contra el ventanal, estaba a milímetros del ventanal. En ese choque entre el sillón y el ventanal, el vidrio se rompe y yo a ella la rescato”, contó a través de una videollamada.

“Me cuentan de una situación en la que te llegan a agarrar del cuello y terminaste postrada en una cama”, le planteó la panelista Cora de Barbieris. La primera reacción de Vanina fue asentir lentamente con su cabeza, pero no dio detalles. “No lo puedo contar, pero imagino quien es la persona que se comunicó con vos...”, dijo. “¿Es una situación compatible con algo que te haya pasado?”, intervino Diego Estévez, quien está al frente del programa ante la ausencia de Karina Mazzocco. “Sí, es una situación compatible”, respondió la entrevistada.

Vanina Gramuglia

“Yo hablo por dos razones: una porque no estoy en los medios hace bastante tiempo. Y desde enero que me separé hasta ahora, salieron artículos en revistas muy conocidas planteando qué es de la vida de él y relacionándolo conmigo, tanto laboralmente como pareja. Entonces yo quiero dejar en claro que no estoy vinculada a él. (...) El segundo objetivo es que la restricción de contacto que impone la Justicia luego de los episodios que yo relato, está vigente hasta el 3 de septiembre. Desde el 3 de marzo, día en que yo pido ayuda a la Justicia hasta ahora, nuestra vida dio un vuelco positivo, se empezó a ordenar todo. El contacto cero fue muy curativo, muy aliviador, porque salimos de una situación de tensión y angustia, y a salir adelante de todo esto. ¿Por qué yo pido ayuda? Porque quiero que este proceso continúe, que no se vea limitado porque vence una restricción”, dijo.

Por otra parte, Gramuglia dice que Herrero le pide a la Justicia “una revinculación” con ella y su hija, algo que podría conseguir una vez que caduque la perimetral. “Vive muy cerca y está muy enfocado en eso. Personas de nuestro entorno me cuentan que él dice que la causa está cerrada, que está todo bien y que necesita testigos que digan que él es un papá ejemplar, porque va a pedirle al juez de familia la revinculación. Ahí me encuentro con una mentira, porque la causa no está cerrada”, explicó la víctima.

Respecto a cómo fue notando los cambios en la personalidad de Herrero hasta explicitar su violencia, Vanina dijo: “La verdad es que creí que él estaba estresado. Después pensé que estaba pasando un mal momento con él mismo, porque no le encontraba la vuelta a su profesión. Y ahí empiezan a pasar cosas”. En ese punto, intervino el panelista Augusto Tarfufoli: “¿Él trabajaba? Nicole siempre contó y él tuvo la fama en el ambiente de que era vago. ¿Vos lo mantenías?”.

Vanina Gramuglia, Nacho Herrero y su hija Guadalupe (Instagram)

“Lo conocí a él teniendo yo mi trabajo encaminado, que es dar talleres. Yo venía de vivir seis meses en México, de dar talleres en España. cuando yo lo conozco a él, lo integro. De hecho, él no tenía un lugar fijo donde vivir, porque había dejado el departamento donde estaba, entonces le abro las puertas de mi casa, de mi trabajo. Le dije: ‘Podés quedarte acá, podés trabajar conmigo’. Y empezó a hacer la música, los mantras, las canciones para los mantras... Le abrí las puertas de mi mundo, pero la realidad es que la que pulsaba todo eso era yo”, reveló Gramuglia.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

