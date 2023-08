La desgarradora carta de Gianinna y Dalma Maradona a mil días de la muerte de Diego: “El dolor es intransferible”

Dalma y Gianinna Maradona junto a Diego en una visita a Dubai (Instagram @dalmaradona)

Dalma y Gianinna Maradona se expresaron en sus respectivas redes sociales con motivo de los mil días de la muerte de Diego Maradona. Las hijas que el exfutbolista tuvo con Claudia Villafañe volcaron sus sentimientos hacia su padre a través de distintas y emotivas cartas en las que, además, exigieron justicia, un pedido que mantienen desde que falleció, el 25 de noviembre de 2020.

“El tiempo no cura una puta mierda”, fue lo primero que escribió Gianinna Maradona en el extenso posteo que escribió en la red social en la que tiene más de un millón de seguidores. “El tiempo acomoda algunos sentimientos pero el dolor es intransferible. Se transita como se puede, batallando con mil frentes abiertos y un pedido de justicia constante”, aseguró.

La exmujer de Sergio “Kun” Agüero, además, se mostró firme en su reclamo de justicia por su padre y sostuvo: “Dalma y yo no vamos a parar, no nos van a doblegar”.

El posteo de Gianinna Maradona al cumplirse los mil días de la muerte de Diego (Instagram @giamaradona)

Por su parte, le habló directamente a su padre: “Cada día que pasa es un día menos para volvernos a encontrar, a donde sea que estés ojalá estés tranquilo, con tu hermosa sonrisa dibujada y no exista la televisión. No se puede recomponer lo que nunca existió. Mil días sin poder abrazarte pero igual te llevo conmigo, estás en las risas de tus nietos, en los abrazos con mi hermana, en las caricias de mamá, ¡en cada recuerdo de la hermosa familia de fanáticos que nos dejaste! ¡Te amamos, Babu!”.

Por último, dejó un contundente mensaje contra quienes ella responsabiliza por no haber cuidado a su padre. “Te juro que esa banda de mafiosos va a caer y cuando caigan vamos a poder vivir en paz. Hasta que nos volvamos a encontrar te sigo escribiendo desde acá, seguí mandándome señales que me abrazan el alma, me hacen sentirte y me empujan a seguir. ¡Gracias por ser mi papá! ¡Te extraño cada día un poco más!”, concluyó Gianinna Maradona.

Por su parte, en su cuenta de Instagram agregó: “No se olviden nunca de los audios que escuchamos, cómo algunos ‘profesionales’ se referían a él, cómo otros no hacían nada ni siquiera su trabajo, cómo lo destrataban, las estrategias que hacían para que con mi hermana no nos lo pudiéramos llevar ‘porque cagaban’. Nunca se olviden que hoy ellos viven y mi papá no. Fue premeditado. Y ellos tienen que pagar por lo que hicieron. No es mi opinión, es lo que es y hay mil informes que exponen a esa banda de hijos de puta. Será justicia. ¡La necesitamos!”.

Gianinna Maradona también se expresó en sus Historias de Instagram (@giamaradona)

Dalma Maradona, en tanto, también utilizó su cuenta de Instagram para expresarse en una fecha tan especial para ella y su familia. “Los peores mil días del mundo”, escribió la actriz a modo de título y utilizó una tipografía más grande en su primeras palabras.

“Aprovecho para decir que hace unos días tuve el desagradable momento de tener que escuchar a un nefasto decir que mi papá se murió como se quería morir”, recordó sin dar mayores precisiones ni referencias sobre tal persona. “No, amoroso, mi papá no se quería morir”, resaltó Dalma recurriendo a las mayúsculas para reforzar su mensaje. “Y menos así…”, agregó. “Eso lo hicieron vos con tu banda. Y van a pagar uno por uno…”, continuó la hija mayor de Claudia Villafañe.

E indicó que “decir eso es no conocer en lo absoluto” a Diego Maradona. “Más allá que mi papá hasta decía mal tu apellido”, destacó Dalma ninguneando a quien se refirió de tal forma, sin decir de quién se trataba.

El posteo de Dalma Maradona (Instagram @dalmaradona)

